2017国产电影个人排名：充满惊喜的一年

从今年国产电影的观看记录来看，喜剧的票房都不低，年初的情圣、春节的功夫瑜伽、国庆档的铁拳等已经证明这点，个人也是看得滋滋有味。战狼是一个完美的商业运营和档期安排，加上本身品质也不差。但个人今年最喜欢的还是中国文艺电影的发展，无论是内地的或者港台的，也证明了我们也是能够写出好剧本的，只是要迎合市场和投资者而已。

我个人对所有评价都是单纯已阅的心态，电影的好坏和你手中的清茶一样，喝过便知，味道对不对试过才有发言权。12月的芳华和妖猫传是我最大的惊喜，前者证明了时代电影的潜力，而后者是国内奇幻电影的一大突破，可能妖猫传因为剧情和BUG问题非议更多。不过，今年的动画电影没有太大进步，大护法算是相当优质的一部了，但过于无厘头和刻意卖血浆让我有些反感。

芳华

在芳华更换档期的时候以为冯小刚这次又要重演潘金莲的悲剧，但在看完提前点映后，就奠定了我年度最佳国产影片的地位，并且我也相信这部片的品质和口碑会逆转大家的期待。事实上今年国产片我看得比往年还多，但称得上佳片的很少。芳华不算是我这些年看过的最好国产片之一，但今年肯定可以排得很高，黄轩的表演比我想象中要好。芳华电影的篇幅相对小说短一些，显得比较紧凑，却演出了时代的变迁，而且没有让年轻人觉得太过沉闷。虽然之前看过血色浪漫之类的时代剧，但芳华又带给我更多世俗感，不觉得那是很遥远的岁月。

一念无明

在商业电影普遍没落后，香港电影近年都是走人文路线，每年都会几部佳作，一念无明就是这样的电影，讲述一个病态的社会。其实说是病态也倒是有些过分，在这个忙碌如狗的时代，每个人都必须为钱所驱动，对人情世故就非常冷淡。遇到光怪陆离之事，就视为病态避退三丈，在这种价值观下每个人多多少少有些扭曲。一念无明有一些宗教和普世思想，但导演却比较克制这种欲望，没有大肆地渲染他想要表达的情绪，正好和阿东躁郁症形成鲜明的对比，即使镜头如此尖锐，但演员背后是一种痛苦得无法表达的矛盾，电影没有给出最终解决方案，只是人或许不应该活得太累，老生常谈的看开一点或许就能够容忍这个社会的更多边缘人与事。

相爱相亲

张艾嘉的几部电影在我这里口碑都不错，她的电影反复强调亲情和两代人，这也是中国人骨子里非常传统的事情，她的电影可能对于某些人非常闷，也不是要设计高潮然后讲个大道理的类型，而拍一段值得你回味的故事，不是出了电影院一个月后就忘得差不多的爆米花。张艾嘉有点文青，但在相爱相亲这部电影中，可以看到她明显的蜕化了，迁坟本身是一个可以大书特书的题材，而这部电影依然非常细腻平淡，画面调色也变得更为写实，但更加含蓄内敛，多线叙事也是颇为完整。我觉得张艾嘉最难能可贵的一点是，她没有纠结于在电影中非要将自己想表达的情绪说得清楚，留白的思考空间还是很多，人物塑造也没有出现太过戏剧化的空洞角色，非常节制地利用电影时长做正确的事情。

妖猫传

在妖猫传刚要筹拍的时候我就关注消息了，因为看过小说一些片段还是比较有趣，结果一等好多年。我对陈凯歌没有太多偏向，事实上他和扎导有点类似，过于追求艺术性，很容易在剧情处理和人物塑造上出现了一些异于大众审美的行径。电影是很个人化的东西，尤其在现在浮躁忙碌的社会，只有我这种闲人才会花时间去研究下电影，对于理论派导演很难套用现在好莱坞商业电影的观点。妖猫传拍出了我心目中的大唐，镜头之下的磅礴是我曾经想象过的时代，电影后半段悬念和冲突不足，导致电影断裂成两种风格，我对杨玉环和空海的选角还是很满意。

嘉年华

写到这里的时候发现，今年自己喜欢的国产电影大部分都是文艺电影，这些电影可能不够精彩或者有趣，但电影本身具备意义，而这也是电影的功能之一，向我们展现生活中未能看到的角落。嘉年华以性侵这个敏感的事情作为话题，加上幼儿园事件一度催生了不少讨论，但最终也未能达到社会现象的讨论，让我有些失望，毕竟国内电影环境大体如此，而且即使我们看完后也总是有着无能为力的感觉。嘉年华的好看，并非是因为电影很感人很深刻，而是电影在不刻意煽情的前提下，仍然展现了生活是残酷得可以不需要添油加醋。当事人的悲惨人生，对家庭带来的冲击，父母与孩子一辈的交流已经少之又少，这些都是在我们以电影作为消遣时，又忍不住受到电影感染带来的思考。

不成问题的问题

虽然老舍的小说已经离我极其遥远，但他在小说中的内核还是很好在电影中传达出来，如果我没有看过小说的话，肯定会被电影打动，这是一部正宗的中国电影，以我们都无法脱离的人际关系作为前提，丁主任刻画得入木三分。但这部片也是有明显的缺陷，太舞台剧化了，虽然老舍本身就是一个话剧作家，小说的语言也是非常直白类型，而在电影演绎出来时还是有些觉得生硬。黑白主题的光影和镜头还不错，不过演员未能将人物角色的特点完整演绎出来，也与电影的剧情取舍有关。其实这部电影有点像驴得水那种讽刺戏剧型电影，但可能是电影本身的话题更沉重一些，和宣发不够给力，使得这部电影还是很少人了解。

二十二

每次看这种充满爱国情怀的电影，都是会觉得莫名的悲伤，那是真正的爱国情怀和民族情结。我不是说战狼2这种电影不好，只是看起来和美国队长没有什么区别，非常标准的商业电影，借了主旋律的东风和档期的优势才创造了奇迹，这种现象级的电影几年内都不太可能有了。二十二在上映了一段时间才看的，毕竟很多电影院没有足够的排片，而媒体也对电影有各种评价。二十二有种沧海桑田的感觉，因为抗日真的是非常遥远的年代，连我父亲都未曾经历过的年代，我无法从身边人口中听说那个时代的事情。二十二谈论了慰安妇的事情，以一种纪录片的形式，但又太过在意以情动人，让电影整体还是有些刻意。但这并非是坏事情，已经我们国家对于这个话题实在太冷漠了，韩国今年的I Can Speak倒是在这方面处理更有话题性和传播性。

追龙

在过去十年，王晶的电影在我心目中等同于烂片之王，毕竟我已经不再是小学初中那样沉迷于周星驰无厘头电影。王晶只是不断重复着那些恶俗的桥段，一次又一次地透支他的信誉，但追龙还是让我看到诚意，毕竟一个充满铜臭味道的屠夫，偶尔也会有仗义之举。追龙不能说是一部非常出色的香港电影，但在最近十年香港商业电影普遍没落的情况下，你很难看到这种有着浓重香港符号的电影。追龙有很强的美化痕迹，无论雷洛或者阿豪的生平，都很难在一部电影中介绍清楚，所以用了一些冲突作为推进。甄子丹和刘德华的对戏还是看到了老将的演技犹在，不过电影太过直白，演员很难有更强的发挥空间。

闪光少女

这个纯属是个人私货，闪光少女在没有上映的时候我就觉得票房不会太高，但神一般的宣发让我意识到宣传有多重要。作为一个比较早就接触COS、Loli、二次元、Nico和古风这种流行元素的我，还是有一些深有同感的错觉，但我的青春并没有这么绚烂。如果电影可以强化音乐元素的话，事实上可以比想象中更为精致一些，而且斗琴这个高潮没有达成理想中的效果。只能说这是少数人的一场狂欢，也仅此而已。

哀乐女子天团

毫无疑问，这个年头的网络电影越来越多了，但基本上都是辣鸡……要么制作者有心无力，有么就是坑钱性质。哀乐女子天团还是让人看到诚意，传统的追逐音乐梦想，但充满了青春和活力，配角们演得比主角们还要亮眼，至于哀乐只是一个噱头的梗，未能深入探讨是本片最大败笔，未能像入殓师那样带来全新的感觉，毕竟殡葬人员也是非常边缘的行业。只能说制作者想要带给观众不一样的音乐青春电影，但又想迎合一下市场，不过没有堕胎、分手这种恶俗桥段，还插科打诨地有一些笑料和哲理，哀乐女子天团就值得我给予一个年度好评了。