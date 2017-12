『kiki的2017年度电影盘点。』

(1、排名不分前后;2、原则上都是2017年新电影,也有部分为2016年的电影,2017年才有资源)

《请以你的名字呼唤我》(Call Me by Your Name)

意大利小镇仲夏夜琦梦,蜜桃成熟时饱满多汁。摄影像是流动的诗,配乐不管是巴赫还是坂本龙一都实在是太美妙了,少年恋爱中的那些小细节,呼吸你存在的空气也觉得甜蜜,挥之不去的情感,不在乎性别,只有爱与被爱。老爸袒露心声的交谈很是感人,最后Elio失神的抽泣真是让人心疼。最美的情话:请以你的名字呼唤我…

《寻梦环游记》(Coco)

期待已久又不负期望的冬日暖心之作。一刷英文原版全场只有三个人,二刷国语配音版意外的座无虚席。死亡不是终点,被遗忘才是,全世界也只有墨西哥人可以把纪念先人的节日过得这么斑斓有爱。怀揣梦想和满满的爱,比同样题材的《生命之书》高出不少段位。记忆是最宝贵的,Remember me…

《家族之苦2》(家族はつらいよ2)

每次看完他的作品都不禁感叹一句「不愧是山田洋次啊!」年度最期待的日影,探讨老龄化社会问题又说到了孤独老死这样沉重的话题,却丝毫不沉闷,如同棺材里炸裂的银杏果的梗让人泪眼婆娑后又不禁失笑。谁也不愿孤独的离开这世界。p.s.心疼送鳗鱼饭那个外卖小哥,桥爪功老爷子真是太可爱,期待第三部

《春宵苦短,少女前进吧!》(夜は短し歩けよ乙女)

森见登美彦四叠半神话大系的延续。天马行空的想象力和少女心爆棚的感觉,青春不醉不归,青春无辣不欢,青春是蔷薇色的,青春就要勇往直前…青春搭载爱情能编织出最绮丽的梦境,世间有酒,我就喝不够!脑洞小剧场好精彩,你奔跑的那么快,可他却一直都在,所以,为生活在满满当当的爱里,少女前进吧

《我能说》(아이 캔 스피크)

用喜剧承载“慰安妇这”样沉重的题材,看到最后我哭惨了。97年在美国国会作证的勇敢的老奶奶们,20年之后的17年她们很多人已经离世都没等到日本人的一句道歉。罗文姬饰演的鬼怪奶奶多有社会责任感,信访路上各种社会现状,吐槽公职人员的笑点,还有她拼命学习英语的劲头不晓得让多少青少年惭愧。

《莫娣》(Maudie)

「The whole life already framed,right there.」这幸福是相对的,同样的处境中抱以不同的心态,对幸福的感受也将截然不同。乐观顽强的生活,幸福可以很简单,有一个自己喜欢人在身边,能做自己喜欢做的事情,你若喜欢怪人,余生,请多关照!

《杰出公民》(El ciudadanoilustre)

黑色喜剧一枚,南美阿根廷的一个小镇里,获得诺奖的大文豪荣归故里,等待他的是乡里乡亲各种花样待见「蛮荒」与「文明」的碰撞。他说书中的人物永远离不开那个地方,而他却永远无法回去那个地方。人最愚昧的就是不自知;人最邪恶的就是嫉妒心;人最悲哀的是无人知晓你悲从何来。新书发布会那个反问绝了



《看不见的客人》(Contratiempo)

没有痛苦,就没有拯救,人啊,不要自以为是以为只有自己最聪明。人性的阴暗面可以让人淡定面对自己的污点,道貌岸然的伪装起来,这个反转又反转的罗生门,最后终于拼凑起所有的真相。剧情流畅,张力十足,用套路反套路,见招拆招的对决,所以,还是痛快点,撕破脸皮坦诚相见才不会让自己一步步作死。

《摔跤吧!爸爸》(Dangal)

很热血的体育传记片,印度女性地位在阿米尔·汉的《真相访谈》里可窥一二,就是这样重男轻女的国家,出来一个女子世界摔跤金牌,真是忒不易。我们真正的对手是我们自己,父权制衡下的女权在渐渐苏醒,虽然父亲强加自己的梦想给女儿们,可就是有了这个梦想的支撑,她们才可以改善地位,做自己想做的事。

《海边的曼彻斯特》(Manchesterby the Sea)

伴随着胃痛看完这部忧伤的电影,非线性叙事将进行时与过去时穿插叙述。多么痛彻心扉的领悟才让你割舍前尘、画地为牢。呼吸着曼彻斯特寒冷的海风带着苦涩的空气,生活还在继续,只有move on才能和过去的自己和解。零星的亲情还在源源不断的输送着微薄的暖意到冰冷的驱壳里,有这样的哥哥多么幸运

备选名单(这10部也都是我今年的心头好):

《伯德小姐》(Lady Bird )

走你走过的路,看你看过的风景,以你的想法思考问题。人生如果是一面涂鸦墙,在我们想重新开始的时候只要重新刷成白色该多好?「我只是希望你成为最好的自己」「如果这已经是最好的我呢?」想起青春期也经常和麻麻有各种争执冲突,横冲直撞的岁月里,我们都是愣头青。Bird飞累了,始终也要回家的。

《人生密密缝》(彼らが本気で編むときは、)

从《海鸥食堂》就很喜欢荻上直子的导演风格了,温暖有爱又能让你有含泪的会心一笑。当你和别人不同,这个世界是否会接纳你?轮子有个世界上最好的麻麻,又有个世界上最好的男朋友。细腻的表达出这个特殊群体不是自我认同而是需要被尊重和被认同,全程把toma当成女人来看,应该是他从影以来最佳作品

《敦刻尔克》(Dunkirk)

他说「我们这个年纪的人发动了的战争,可为什么却要你们年轻人去战场送死?」面对生死未卜的前路,沙滩、海洋、天空,诺兰大神用三个视角将33万人的成功撤退的战略行动写实的呈现给观众。战争的阴霾下,每一次轰炸和枪声都让人揪心,平行叙事的优点是剪辑出了紧迫感,最后就有了历史的厚重立体感。

《嘉年华》

电影上映的那段时间,我们这个小城市果然木有一家电影院排片。失望之余也庆幸,木有在大银幕上看这么心寒的作品。「我们能做的不是改变这个世界,而是不让这个世界改变我们。」熔炉里如是说,可是,在世界上总有一些角落发生着或曾经发生过不可描述的罪恶侵蚀,与其说无能为力,不如说麻木不仁了。

《出租车司机》

敢于面对千疮百孔、丑陋不堪的黑历史才是真正强大的表现。看过韩国很多部反应光州事件的电影,那些为自由民主挺身而出博命的人们,那些本应该保家卫国守护老百姓却把冰冷伤口对准普通民众的军人,真实还原历史就是避免重蹈覆辙。宋康昊演技传神,小人物的市侩纠结和最后因为良知返回去救人的毅然决然。

《我是布莱克》(I, Daniel Blake)

人如果失去了自尊心,等于失去了一切。为了求生存,太多时候我们必须低下头,顺从体制化的制度,底层民众的疾苦让人心酸,公职人员的程式化作业让人心寒。批判现实、抨击体制,让我恍惚相信了乘风破浪会有时。p.s.感觉衬不起金棕榈,但也是部好电影。p.p.s.我大天朝的A货着实太令人瞩目了!

《爱乐之城》(La La Land)

一部神奇的电影,看完你会坚信梦想,你会相信爱情。从「Spring」那惊魂一瞥和深情一吻到 「Summer」浓情热恋再到「Fall」的迷惘困顿期最后是「Winter」里的温暖有爱。映画里有最纯粹的爱情和最诚挚的热情。喜欢这样复古画风,喜欢电影里的影迷情结,喜欢带感的爵士乐,喜欢每一个为梦想而拼的傻瓜。

《西葫芦的生活》(Ma vie de courgette)

定格动画最有爱了!无论现状如何糟糕,你都在成长啊!有点哀伤但很温暖治愈的小故事,一群单纯的孩子们的友谊,缺爱就给你爱,无论是友谊还是缺失的亲情,但并不会泛滥。孩子们的视角看一些问题真是很逗趣,谁说他们没思想了,有时候流泪也可以是喜极而泣,即使他们有那么多缺点,你还是要不离不弃。

《隐藏人物》(Hidden Figures)

超燃的历史题材电影,没有一般平权电影的苦大仇深和沉闷,绝对的政治正确。讲述一群「隐藏人物」,一个被忽视的群体,美国NASA非洲裔女科学家的奋斗历程。种族歧视是对人类尊严的凌辱,性别歧视是对女性的贬抑,电影里三位黑人女性,天才中的天才,她们的出类拔萃最终让周围那些戴有色眼镜的人肃然起敬

《伦敦一家人》(Ethel & Ernest)