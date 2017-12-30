『kiki的2017年度电影盘点。』

（1、排名不分前后；2、原则上都是2017年新电影，也有部分为2016年的电影，2017年才有资源）

《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）

意大利小镇仲夏夜琦梦，蜜桃成熟时饱满多汁。摄影像是流动的诗，配乐不管是巴赫还是坂本龙一都实在是太美妙了，少年恋爱中的那些小细节，呼吸你存在的空气也觉得甜蜜，挥之不去的情感，不在乎性别，只有爱与被爱。老爸袒露心声的交谈很是感人，最后Elio失神的抽泣真是让人心疼。最美的情话：请以你的名字呼唤我…

《寻梦环游记》（Coco）

期待已久又不负期望的冬日暖心之作。一刷英文原版全场只有三个人，二刷国语配音版意外的座无虚席。死亡不是终点，被遗忘才是，全世界也只有墨西哥人可以把纪念先人的节日过得这么斑斓有爱。怀揣梦想和满满的爱，比同样题材的《生命之书》高出不少段位。记忆是最宝贵的，Remember me…

《家族之苦2》（家族はつらいよ2）

每次看完他的作品都不禁感叹一句「不愧是山田洋次啊！」年度最期待的日影，探讨老龄化社会问题又说到了孤独老死这样沉重的话题，却丝毫不沉闷，如同棺材里炸裂的银杏果的梗让人泪眼婆娑后又不禁失笑。谁也不愿孤独的离开这世界。p.s.心疼送鳗鱼饭那个外卖小哥，桥爪功老爷子真是太可爱，期待第三部

《春宵苦短，少女前进吧！》（夜は短し歩けよ乙女）

森见登美彦四叠半神话大系的延续。天马行空的想象力和少女心爆棚的感觉，青春不醉不归，青春无辣不欢，青春是蔷薇色的，青春就要勇往直前…青春搭载爱情能编织出最绮丽的梦境，世间有酒，我就喝不够！脑洞小剧场好精彩，你奔跑的那么快，可他却一直都在，所以，为生活在满满当当的爱里，少女前进吧

《我能说》（아이 캔 스피크）

用喜剧承载“慰安妇这”样沉重的题材，看到最后我哭惨了。97年在美国国会作证的勇敢的老奶奶们，20年之后的17年她们很多人已经离世都没等到日本人的一句道歉。罗文姬饰演的鬼怪奶奶多有社会责任感，信访路上各种社会现状，吐槽公职人员的笑点，还有她拼命学习英语的劲头不晓得让多少青少年惭愧。

《莫娣》（Maudie）

「The whole life already framed,right there.」这幸福是相对的，同样的处境中抱以不同的心态，对幸福的感受也将截然不同。乐观顽强的生活，幸福可以很简单，有一个自己喜欢人在身边，能做自己喜欢做的事情，你若喜欢怪人，余生，请多关照！

《杰出公民》（El ciudadanoilustre）

黑色喜剧一枚，南美阿根廷的一个小镇里，获得诺奖的大文豪荣归故里，等待他的是乡里乡亲各种花样待见「蛮荒」与「文明」的碰撞。他说书中的人物永远离不开那个地方，而他却永远无法回去那个地方。人最愚昧的就是不自知;人最邪恶的就是嫉妒心;人最悲哀的是无人知晓你悲从何来。新书发布会那个反问绝了



《看不见的客人》（Contratiempo）

没有痛苦，就没有拯救，人啊，不要自以为是以为只有自己最聪明。人性的阴暗面可以让人淡定面对自己的污点，道貌岸然的伪装起来，这个反转又反转的罗生门，最后终于拼凑起所有的真相。剧情流畅，张力十足，用套路反套路，见招拆招的对决，所以，还是痛快点，撕破脸皮坦诚相见才不会让自己一步步作死。

《摔跤吧！爸爸》（Dangal）

很热血的体育传记片，印度女性地位在阿米尔·汉的《真相访谈》里可窥一二，就是这样重男轻女的国家，出来一个女子世界摔跤金牌，真是忒不易。我们真正的对手是我们自己，父权制衡下的女权在渐渐苏醒，虽然父亲强加自己的梦想给女儿们，可就是有了这个梦想的支撑，她们才可以改善地位，做自己想做的事。

《海边的曼彻斯特》（Manchesterby the Sea）

伴随着胃痛看完这部忧伤的电影，非线性叙事将进行时与过去时穿插叙述。多么痛彻心扉的领悟才让你割舍前尘、画地为牢。呼吸着曼彻斯特寒冷的海风带着苦涩的空气，生活还在继续，只有move on才能和过去的自己和解。零星的亲情还在源源不断的输送着微薄的暖意到冰冷的驱壳里，有这样的哥哥多么幸运

备选名单（这10部也都是我今年的心头好）：

《伯德小姐》（Lady Bird ）

走你走过的路，看你看过的风景，以你的想法思考问题。人生如果是一面涂鸦墙，在我们想重新开始的时候只要重新刷成白色该多好？「我只是希望你成为最好的自己」「如果这已经是最好的我呢？」想起青春期也经常和麻麻有各种争执冲突，横冲直撞的岁月里，我们都是愣头青。Bird飞累了，始终也要回家的。

《人生密密缝》（彼らが本気で編むときは、）

从《海鸥食堂》就很喜欢荻上直子的导演风格了，温暖有爱又能让你有含泪的会心一笑。当你和别人不同，这个世界是否会接纳你？轮子有个世界上最好的麻麻，又有个世界上最好的男朋友。细腻的表达出这个特殊群体不是自我认同而是需要被尊重和被认同，全程把toma当成女人来看，应该是他从影以来最佳作品

《敦刻尔克》（Dunkirk）

他说「我们这个年纪的人发动了的战争，可为什么却要你们年轻人去战场送死？」面对生死未卜的前路，沙滩、海洋、天空，诺兰大神用三个视角将33万人的成功撤退的战略行动写实的呈现给观众。战争的阴霾下，每一次轰炸和枪声都让人揪心，平行叙事的优点是剪辑出了紧迫感，最后就有了历史的厚重立体感。

《嘉年华》

电影上映的那段时间，我们这个小城市果然木有一家电影院排片。失望之余也庆幸，木有在大银幕上看这么心寒的作品。「我们能做的不是改变这个世界，而是不让这个世界改变我们。」熔炉里如是说，可是，在世界上总有一些角落发生着或曾经发生过不可描述的罪恶侵蚀，与其说无能为力，不如说麻木不仁了。

《出租车司机》

敢于面对千疮百孔、丑陋不堪的黑历史才是真正强大的表现。看过韩国很多部反应光州事件的电影，那些为自由民主挺身而出博命的人们，那些本应该保家卫国守护老百姓却把冰冷伤口对准普通民众的军人，真实还原历史就是避免重蹈覆辙。宋康昊演技传神，小人物的市侩纠结和最后因为良知返回去救人的毅然决然。

《我是布莱克》（I, Daniel Blake）

人如果失去了自尊心，等于失去了一切。为了求生存，太多时候我们必须低下头，顺从体制化的制度，底层民众的疾苦让人心酸，公职人员的程式化作业让人心寒。批判现实、抨击体制，让我恍惚相信了乘风破浪会有时。p.s.感觉衬不起金棕榈，但也是部好电影。p.p.s.我大天朝的A货着实太令人瞩目了！

《爱乐之城》（La La Land）

一部神奇的电影，看完你会坚信梦想，你会相信爱情。从「Spring」那惊魂一瞥和深情一吻到 「Summer」浓情热恋再到「Fall」的迷惘困顿期最后是「Winter」里的温暖有爱。映画里有最纯粹的爱情和最诚挚的热情。喜欢这样复古画风，喜欢电影里的影迷情结，喜欢带感的爵士乐，喜欢每一个为梦想而拼的傻瓜。

《西葫芦的生活》（Ma vie de courgette）

定格动画最有爱了！无论现状如何糟糕，你都在成长啊！有点哀伤但很温暖治愈的小故事，一群单纯的孩子们的友谊，缺爱就给你爱，无论是友谊还是缺失的亲情，但并不会泛滥。孩子们的视角看一些问题真是很逗趣，谁说他们没思想了，有时候流泪也可以是喜极而泣，即使他们有那么多缺点，你还是要不离不弃。

《隐藏人物》（Hidden Figures）

超燃的历史题材电影，没有一般平权电影的苦大仇深和沉闷，绝对的政治正确。讲述一群「隐藏人物」，一个被忽视的群体，美国NASA非洲裔女科学家的奋斗历程。种族歧视是对人类尊严的凌辱，性别歧视是对女性的贬抑，电影里三位黑人女性，天才中的天才，她们的出类拔萃最终让周围那些戴有色眼镜的人肃然起敬

《伦敦一家人》（Ethel & Ernest）