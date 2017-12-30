网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>理想堂>>『kiki的2017年度电影盘点。』

『kiki的2017年度电影盘点。』

加入收藏

2017-12-30 22:44:32

（1、排名不分前后；2、原则上都是2017年新电影，也有部分为2016年的电影，2017年才有资源）

《请以你的名字呼唤我》（Call Me by Your Name）

    意大利小镇仲夏夜琦梦，蜜桃成熟时饱满多汁。摄影像是流动的诗，配乐不管是巴赫还是坂本龙一都实在是太美妙了，少年恋爱中的那些小细节，呼吸你存在的空气也觉得甜蜜，挥之不去的情感，不在乎性别，只有爱与被爱。老爸袒露心声的交谈很是感人，最后Elio失神的抽泣真是让人心疼。最美的情话：请以你的名字呼唤我

 

《寻梦环游记》（Coco）   

    期待已久又不负期望的冬日暖心之作。一刷英文原版全场只有三个人，二刷国语配音版意外的座无虚席。死亡不是终点，被遗忘才是，全世界也只有墨西哥人可以把纪念先人的节日过得这么斑斓有爱。怀揣梦想和满满的爱，比同样题材的《生命之书》高出不少段位。记忆是最宝贵的，Remember me…

 

《家族之苦2》（家族はつらいよ2

    每次看完他的作品都不禁感叹一句「不愧是山田洋次啊！」年度最期待的日影，探讨老龄化社会问题又说到了孤独老死这样沉重的话题，却丝毫不沉闷，如同棺材里炸裂的银杏果的梗让人泪眼婆娑后又不禁失笑。谁也不愿孤独的离开这世界。p.s.心疼送鳗鱼饭那个外卖小哥，桥爪功老爷子真是太可爱，期待第三部

 

《春宵苦短，少女前进吧！》（夜は短し歩けよ乙女） 

    森见登美彦四叠半神话大系的延续。天马行空的想象力和少女心爆棚的感觉，青春不醉不归，青春无辣不欢，青春是蔷薇色的，青春就要勇往直前青春搭载爱情能编织出最绮丽的梦境，世间有酒，我就喝不够！脑洞小剧场好精彩，你奔跑的那么快，可他却一直都在，所以，为生活在满满当当的爱里，少女前进吧

 

《我能说》（아이 스피크 

    用喜剧承载慰安妇这样沉重的题材，看到最后我哭惨了。97年在美国国会作证的勇敢的老奶奶们，20年之后的17年她们很多人已经离世都没等到日本人的一句道歉。罗文姬饰演的鬼怪奶奶多有社会责任感，信访路上各种社会现状，吐槽公职人员的笑点，还有她拼命学习英语的劲头不晓得让多少青少年惭愧。

 

《莫娣》（Maudie） 

    「The whole life already framed,right there.」这幸福是相对的，同样的处境中抱以不同的心态，对幸福的感受也将截然不同。乐观顽强的生活，幸福可以很简单，有一个自己喜欢人在身边，能做自己喜欢做的事情，你若喜欢怪人，余生，请多关照！ 

 

《杰出公民》（El ciudadanoilustre）

    黑色喜剧一枚，南美阿根廷的一个小镇里，获得诺奖的大文豪荣归故里，等待他的是乡里乡亲各种花样待见「蛮荒」与「文明」的碰撞。他说书中的人物永远离不开那个地方，而他却永远无法回去那个地方。人最愚昧的就是不自知;人最邪恶的就是嫉妒心;人最悲哀的是无人知晓你悲从何来。新书发布会那个反问绝了 


《看不见的客人》（Contratiempo）

    没有痛苦，就没有拯救，人啊，不要自以为是以为只有自己最聪明。人性的阴暗面可以让人淡定面对自己的污点，道貌岸然的伪装起来，这个反转又反转的罗生门，最后终于拼凑起所有的真相。剧情流畅，张力十足，用套路反套路，见招拆招的对决，所以，还是痛快点，撕破脸皮坦诚相见才不会让自己一步步作死。 

 

《摔跤吧！爸爸》（Dangal） 

    很热血的体育传记片，印度女性地位在阿米尔·汉的《真相访谈》里可窥一二，就是这样重男轻女的国家，出来一个女子世界摔跤金牌，真是忒不易。我们真正的对手是我们自己，父权制衡下的女权在渐渐苏醒，虽然父亲强加自己的梦想给女儿们，可就是有了这个梦想的支撑，她们才可以改善地位，做自己想做的事。

 

《海边的曼彻斯特》（Manchesterby the Sea） 

    伴随着胃痛看完这部忧伤的电影，非线性叙事将进行时与过去时穿插叙述。多么痛彻心扉的领悟才让你割舍前尘、画地为牢。呼吸着曼彻斯特寒冷的海风带着苦涩的空气，生活还在继续，只有move on才能和过去的自己和解。零星的亲情还在源源不断的输送着微薄的暖意到冰冷的驱壳里，有这样的哥哥多么幸运 

 

备选名单（这10部也都是我今年的心头好）：

《伯德小姐》（Lady Bird

    走你走过的路，看你看过的风景，以你的想法思考问题。人生如果是一面涂鸦墙，在我们想重新开始的时候只要重新刷成白色该多好？「我只是希望你成为最好的自己」「如果这已经是最好的我呢？」想起青春期也经常和麻麻有各种争执冲突，横冲直撞的岁月里，我们都是愣头青。Bird飞累了，始终也要回家的。

 

《人生密密缝》（彼らが本気で編むときは、）

    从《海鸥食堂》就很喜欢荻上直子的导演风格了，温暖有爱又能让你有含泪的会心一笑。当你和别人不同，这个世界是否会接纳你？轮子有个世界上最好的麻麻，又有个世界上最好的男朋友。细腻的表达出这个特殊群体不是自我认同而是需要被尊重和被认同，全程把toma当成女人来看，应该是他从影以来最佳作品

 

 《敦刻尔克》（Dunkirk）

    他说「我们这个年纪的人发动了的战争，可为什么却要你们年轻人去战场送死？」面对生死未卜的前路，沙滩、海洋、天空，诺兰大神用三个视角将33万人的成功撤退的战略行动写实的呈现给观众。战争的阴霾下，每一次轰炸和枪声都让人揪心，平行叙事的优点是剪辑出了紧迫感，最后就有了历史的厚重立体感。

 

《嘉年华》

    电影上映的那段时间，我们这个小城市果然木有一家电影院排片。失望之余也庆幸，木有在大银幕上看这么心寒的作品。「我们能做的不是改变这个世界，而是不让这个世界改变我们。」熔炉里如是说，可是，在世界上总有一些角落发生着或曾经发生过不可描述的罪恶侵蚀，与其说无能为力，不如说麻木不仁了。

 

《出租车司机》

    敢于面对千疮百孔、丑陋不堪的黑历史才是真正强大的表现。看过韩国很多部反应光州事件的电影，那些为自由民主挺身而出博命的人们，那些本应该保家卫国守护老百姓却把冰冷伤口对准普通民众的军人，真实还原历史就是避免重蹈覆辙。宋康昊演技传神，小人物的市侩纠结和最后因为良知返回去救人的毅然决然。

 

《我是布莱克》（I, Daniel Blake）

    人如果失去了自尊心，等于失去了一切。为了求生存，太多时候我们必须低下头，顺从体制化的制度，底层民众的疾苦让人心酸，公职人员的程式化作业让人心寒。批判现实、抨击体制，让我恍惚相信了乘风破浪会有时。p.s.感觉衬不起金棕榈，但也是部好电影。p.p.s.我大天朝的A货着实太令人瞩目了！

 

《爱乐之城》（La La Land）

    一部神奇的电影，看完你会坚信梦想，你会相信爱情。从「Spring」那惊魂一瞥和深情一吻到 「Summer」浓情热恋再到「Fall」的迷惘困顿期最后是「Winter」里的温暖有爱。映画里有最纯粹的爱情和最诚挚的热情。喜欢这样复古画风，喜欢电影里的影迷情结，喜欢带感的爵士乐，喜欢每一个为梦想而拼的傻瓜。

 

《西葫芦的生活》（Ma vie de courgette） 

    定格动画最有爱了！无论现状如何糟糕，你都在成长啊！有点哀伤但很温暖治愈的小故事，一群单纯的孩子们的友谊，缺爱就给你爱，无论是友谊还是缺失的亲情，但并不会泛滥。孩子们的视角看一些问题真是很逗趣，谁说他们没思想了，有时候流泪也可以是喜极而泣，即使他们有那么多缺点，你还是要不离不弃。

 

《隐藏人物》（Hidden Figures） 

    超燃的历史题材电影，没有一般平权电影的苦大仇深和沉闷，绝对的政治正确。讲述一群「隐藏人物」，一个被忽视的群体，美国NASA非洲裔女科学家的奋斗历程。种族歧视是对人类尊严的凌辱，性别歧视是对女性的贬抑，电影里三位黑人女性，天才中的天才，她们的出类拔萃最终让周围那些戴有色眼镜的人肃然起敬 

 

《伦敦一家人》（Ethel & Ernest）

    好喜欢这部动画的手绘风格，虽然是平实又琐碎的生活流水账，但却让人感觉很温暖，是的，就这样细水长流过一生也是极其美好的。讲述了Ethel和Ernest从1928年相识相伴到1971年先后离开这个世界的故事。经历了二战、经历了分离、团聚，不管有多动荡，他们都有彼此，不离不弃，直到生命的终结。

标签： 盘点(863) 年度(22)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3295925/blog/8026763/
--------------------
【请看我漂亮的坚持，别忘记我。】

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
理想堂 20974

RSS订阅

理想堂

405名成员1721个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:10分

 