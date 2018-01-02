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『你爱我，但你喜欢我么？』

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2018-1-2 18:46:56

「你爱我，但你喜欢我么？」

「我只是希望你成为最好的自己」

「如果这已经是最好的我呢？」

走你走过的路，看你看过的风景，最后，以你的想法思考问题。也许，一切就不一样了。人生如果是一面涂鸦墙，在我们想重新开始的时候只要重新刷成白色该多好？可以割舍前尘旧怨，可以立地成佛。

这个剧情片剖析了一个高三正在努力升入大学的妹纸和母亲的关系，也是勾起了我们成长路上那些回忆。开篇，Lady Bird因为和母亲的争执气到居然跳下快速行驶的车而弄伤手臂；18岁那天，她去买了成人杂志和香烟，骄傲的宣告自己长大了；因为上学的事情，愤怒的姑娘拿出一张纸让母亲写下长大到现在父母花在她身上的钱，说以后悉数还清，母亲讪笑到，我担心你以后都没这个能力！

「你爱我，但你喜欢我么？」这似乎是个悖论，我第一次听到这个概念的时候是在去年大热的日剧《四重奏》里，松隆子和宫藤官九郎这对夫妻矛盾的根源就在于此，我们可以和亲人一样彼此深爱对方，但我发现其实我并不喜欢你，无法认同你的饮食习惯，无法认同你的思维方式，无法认同你所喜爱的事物…所以他们之间只有爱，没有真的喜欢彼此的基础，所以驾空的爱无法根深蒂固，也容易生厌腐朽。但父母对子女的爱，是与生俱来的，这种爱不会掺杂太多权衡利弊后的杂质，单纯的多，所以，父母是很爱我们的，但，他们喜欢我们么？

我们的爱好你的思维你的古怪脾气，也许他们统统都不喜欢。但是，他们还是爱我们的。他们的爱化作最实实在在的温暖：让我们吃饱穿暖，尽量无忧无虑的成长。但往往这些最基本的需求和爱，我们都无法心生感激去用心回馈，而总把问题矛盾集中在「我」的诉求不被重视，不被满足，和他们没法沟通，父母肯定是不爱我的…

「过往。」

我的青春期直到大学毕业也经常和麻麻有各种争执和冲突，暑假寒假只顾着奔着去到处玩，回到家也只懂得讨零花钱，然后把自己封闭在自己的小世界里，不去和父母交流，甚至觉得文化水平低的他们不懂我，我没必要去和他们沟通。爸妈都是工薪阶层，本来就省吃俭用供我上学，可大二的第一个学期，我就拿着一个月的生活费去帮高中的朋友付她堕胎手术的医药费，自己可怜兮兮的每天吃泡面度日，以为很仗义，其实真是头脑简单，人家未必感激你，拿到钱后对方和她男朋友去吃大餐补充营养了，而我弱弱的赶回学校。以后也不了了之了，大学毕业后又做了三年“好朋友”，我还热心肠的去给人家辅导公职考试，考个第一以后，整个人都不一样了，结果两年半以后这个妹纸彻底在我生活中消失了。道不同，我也没什么利用价值了吧。然而在这些事情发生之前，我那个只有小学毕业文化水平的麻麻就经常提醒我，不要对谁都那么善良，你会吃亏的。

然而，我总是没记性。上班以后的我因为工作关系认识一群做传媒的狐朋狗友，不是电台就是电视台的，这群人下班后不是去K歌就是去舞池，有过一段时间我也经常和他们混在一起，甚至因为晚上要出去玩，麻麻拦着不让我出门，和麻麻恶语相向，现在想一想，那时候多伤她的心啊，她只是担心我晚上出去不安全。而事实上，在遇到一点小事儿但没出大事儿的那次，我终于学乖了。被一个喝醉的哥们拖进卫生间把门反锁，所幸是他喝的很醉，基本上废了，可是那之后，我晚上不到10点半就关机，一段时间后，这群狐朋狗友再也没call过我。

那些横冲直撞的岁月里，我们都是愣头青。总是嫌父母唠叨，又从未去尝试站在他们的立场去看问题。只有撞到南墙了，才能真的成长，而之后，才能真正与父母和解吧。

「我只是希望你成为最好的自己」

「如果这已经是最好的我呢？」

有虚荣心未必是件坏事，也许它也是促进我们不断进步的欲望之源。经常用鸡汤文的鼓励自己，要做最好的自己。可是什么样儿的自己才是最好的自己，你们知道么？不能幸免的，我们经常沦为别人眼中的我们，为了做成人家期待的样子，拼尽全力，实际上，这非常的不容易。活在当下，能用心的过每一天，也许你就已经棒棒哒了。也只有这样，你才能收获更多的「喜欢」。

 

在离家前，Lady Bird涂白了那面墙，又可以重新出发了，在闯荡中探索属于自己的青春，最后她终于接受了自己的真实名字，那个哭花眼的她最后给母亲打了个电话，是的，独自在外的Bird飞累了，始终也要飞回家看看的。 

标签： 剧情(4017) 青春(1036) 美国电影(592)

8.2 

伯德小姐 (2017)

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伯德小姐/Lady Bird(2017)
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