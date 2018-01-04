『人性究竟属恶还是属善？』

电影有个开放式结局，最后两个偏执狂化戾气为正义☞一个失去女儿愤怒的母亲＋一个失去工作又被烈火灼伤的警察=为追寻正义而踏上新的旅程的组合。

Frances McDormand饰演的母亲太酷了，以一己之力对抗这个世界，但在她愤怒的抗争的背后，也有自责和内疚，因为最后和女儿的小冲突以至于恶语相向…假如那时候她没有苛刻的对她，也许结果就不一样了。

开篇Frances开车时候咬手指的镜头，那种纠结愤怒的情绪一下子溢出来，怀着这样的心情，她去做了三块广告牌，也是这三块广告牌把戏剧冲突挑起来了。

Woody Harrelson饰演的警察局长像是一条隐形线一样串起来整个故事。他的死也是故事的转折点，挑起来Sam Rockwell饰演的暴力警察内心的暴虐，也撼动了Frances坚强的内心。但他的几封信却让他挂念的几个人内心都充盈了正能量。

内心只有仇恨是会蒙蔽双眼的，在急红眼的时候，我们或多或少会去做一些伤害别人或者伤害自己的事情，《蛮荒故事》、《天注定》这样电影也用他们的黑色幽默去表现愤怒使人做出疯狂的事儿。人呢，做很多事情都处于「自我」的状态，看问题也从自己的角度去看，如果站在对方的角度，或者另一个制高点呢？矛盾的源头有时候就是过于「自我」。自欺欺人和自以为是，其实都是因为想把自己撇清，没觉得自己身上有问题。任何事情发生了，大多数人都在其他人身上找原因，而忽略了自己到底有没有问题。

而这部电影一边让愤怒的人们用他们的方式去“报复”这个世界，一边又告诉我们这世界多一些微小的善意就可以弥补缺失的爱。始终坚信人性本善，因为外表坚强刚毅的人往往内心深处都是最柔软的。他们用坚硬包裹着这份柔软不被伤害。

电影的节奏实在很赞，一个个冲突之后都在影响故事的走向，而女主Frances的表演可谓是教科书级的展示，怼所有人，小镇上那些虚伪的人，甚至对她好的人，她也是怒怼人家，但就是这样一个坚强的女人，却是个深爱孩子的母亲，负有社会责任感和正义感的女人。在广告牌下，看到那只鹿，她脸上出现了少有的母性的慈祥，这小生灵，抚慰她内心的痛。