《醉佳导演》：贺军翔化身励志追梦人，梦想终照亮现实

梦想绝对不是一个虚拟词，谁也想不到马云从一个老师会变成世界级的富豪，更没有想到当年北漂的王宝强会成为大明星，当然拥有梦想的人很多，关键是如何坚持，如何拥有不抛弃不放弃矢志不渝的精神。

看《醉佳导演》会让人想到类似影片《微爱之渐入佳境》和《我是路人甲》，这些都是很励志的故事，现实残酷得令人猝不及防，要想在荒漠的土壤开出鲜艳的花朵，不知道要付出多少艰辛的努力。

《醉佳导演》看完的感觉会令人沉思，想想主人公沈东宝，再想想自己的一事无成，梦想的确没有可比性，但锲而不舍的精神值得去学习和拥有。机会是留给有准备的人，但又有多少人即时把握了机会促成理想照亮现实？

其实电影中很多人都拥有理想，三十六线小演员千千梦想成为大明星，为了名利成为交际花，隔壁的胖妞丽丽的理想就是能够睡到邻居帅哥沈东宝，同学刘易守也想成为大名鼎鼎的制片人，当然即使变态狂人也想成为独霸一方的大哥大，还有默默坚守的校长也想培养出扬名天下的学生。不同的人都拥有理想，只是能否实现就不得而知。

立志成为导演的沈东宝，为了糊口打着几份工，志向高远，心气高傲，尽管现实很无奈，但他依然没有放弃追梦。其实这类挣扎在梦想与现实之间的人很多，不少人都为了生存放弃自己的梦想，回归到平淡琐碎的现实中。影片应该是比较真实的再现了追梦人的种种无奈和彷徨，当然也不是一味的吐苦水，而是有泪点亦不乏笑点。

台湾偶像贺军翔的演绎还是真实可信，几乎没有耍帅，而是用心塑造了锲而不舍追梦人沈东宝。影片主要表现了他对待梦想、爱情和名利的价值观，他不是一个务实的人，当然也不是一个为了二斗米折腰的人，他有自己的坚持和底线。

江若琳扮演的交际花千千沉沦在风月场中，因为认识了沈东宝，改变了自己的命运，找回曾经的初心，真实的活在当下，而不是拿青春赌明天，共同的理想，让她收获了爱情。

当然影片没有卖可怜，而是在配角人设上制造笑点，比如知名演员姚鲁扮演的社会混混，变态手段折磨人的小伎俩，让这个角色栩栩如生；还有隔壁的胖妞丽丽，一心想吃天鹅肉，结果也是得不偿失。这两个角色承担了笑点，当然也衬托出男女主人公的正能量的人设。

影片其实也对娱乐圈生态进行了讽刺,潜规则都成了明规则,制造娱乐垃圾没有任何负罪感,为了获得对电影的投资,四处碰壁,遍体鳞伤。这样的梦想实在太昂贵,也伤不起。终于明白为什么很多未名导演都是先从低成本的文艺片做起，因为文艺片容易获得专业奖项的肯定，导演容易出名。人出名了，才会对别人建立起信任，才会获得巨额投资，才能赚大钱。沈东宝的目标就是获得最佳导演，谁知道最佳成了“醉佳”。

影片很走心，至少告诉大家一个道理，人活着，还得有点追求，不管最终能否获得最佳导演大奖，努力过就无怨无悔。影片的结局留有悬念，沈东宝最后能否获得成功，这个不得而知，但是我们相信只要坚持，他一定会成功。