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《杀无赦》蓝正龙邓家佳上演“生死逃亡”，美剧节奏欲罢不能

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2018-1-8 23:57:40

 

 

一口气追完爱奇艺播放的《杀无赦》三部曲，真是非常过瘾，悬疑重重，各种反转，有点着急智商不够用。

该剧是购买了美剧《Chosen Season》的国内版权改编而成的，可能为了和美版有所区别，所以该剧选景是在澳大利亚的悉尼，一场场惊心动魄的生死时速就此上演。尽管是网大，但颇具大片的标配，无论是剧情的悬疑设置，还是动作设计，都非常的有范。

由神秘盒子引发的惨案接连上演,虽然是死亡游戏,但却非常的虐心,对身边的亲人下毒手,这样的游戏超级变态。《杀无赦》三部曲却是环环相扣，但每一部又是可以独立来看，当然角色的命运却一直是吸引观众的关键，所以看一部不过瘾，还得三部都看完，才知道真相一步步在逼近。

《杀无赦》打造成颇具国际视野的大片，节奏非常的紧凑，动作戏也是很给力，演员的表演更是精彩纷呈，最吸睛的是每一个角色不知道自己的命运下一步会是生还是死，这种无助、焦虑和崩溃的情绪一直贯穿始终，令人神经异常的紧张。

主演是台湾硬派男星蓝正龙和内地女演员邓家佳，二人合作火花四溅，配合很是默契。其实没看过蓝正龙的戏，这次算是被他帅到了，看来导演为什么会选择蓝正龙担纲这个角色，主要是看中他英文交流无障碍，当然颜值演技双在线，身手更是敏捷。

邓家佳的表演也很吸睛，她在戏中的角色有多重身份，是女儿也是妻子更是母亲，当然我们还能看到邓家佳飙英文，虽然不是很地道，但也还不错。失去父亲的痛苦，儿子被绑架，老公又深陷各种坑，邓家佳的表演很丰富，层次分明，令人印象深刻。所有人的命运都拴在一起，既相互独立又非常的关联。

影片的主旨设计很不错，作为医生的戴桓和陶露夫妇职业是救死扶伤，但他们却陷入一场死亡游戏，不是治病救人，而是接受任务的安排去完成结束别人生命的游戏。他们不能坐以待毙，他们要成为主宰命运的人。这种比较矛盾的人设更具有戏剧张力，让观众很容易被代入，从而引起大家的共鸣。

情节的设计也是很靠谱，角色的命运被左右，在不断的否定和肯定中，每个人在游戏中的角色扮演是无法猜测的，所以我们会看到电影一次次的剧情反转，怀疑论大肆而为，当然这样的设计容易吸引观众的注意力，一步步紧扣故事快速的发展。

每个身边人的命运都失去了控制，甚至走火入魔。这样的死亡游戏太过残酷和爆裂，逼着治病救人的医生开枪杀人，如此虐心的行为，只有疯子才干得出来。这个死亡游戏就是如此的冷酷和令人绝望。

影片暴力美学也是表现得淋漓尽致，场面非常的血腥，动作戏也很带感，当然这样容易给演员带来压力，不过还好，每一个演员都表演很到位。

三部《杀无赦》看起来都很过瘾，估计这也是一个系列，还有更耐人寻味的下回分解。影片很多细节设计还不错，不容易制造bug,逻辑方面也能自圆其说.如果说网大要和美版相比较,也是旗鼓相当,难分高下。美剧可以引进，为毛还要购买版权来拍摄另一个版本，其实这也是创作者们真正的目的，就是要打造国剧不一样的风格，美剧的外壳，国产的内核。在类型题材稀缺的情况，《杀无赦》的出现意义重大。


杀无赦 (2017)

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杀无赦(2017)
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