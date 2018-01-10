《琅琊榜之风起长林》为萧平章打call,哥哥要下线，替萧平旌难过



《琅琊榜之风起长林》未播之前一直担心黄晓明的演技，毕竟第一部都是实力派阵容，看了十多集，这个担心太过多余，黄晓明扮演的萧平章是一个厚实有担当重情重义的好哥哥，长相洋气的黄晓明赋予了角色沉稳和大气的风范，有着山一样宽厚肩膀的萧平章，给人信任和敬重之感。

《风起长林》虽然没有第一部在豆瓣的打分高，但目前8.4分，也算是国剧中的上乘之作，究其原因，是因为这第二部，没有第一部故事的曲折起伏，涉及的人物也没有第一部多，但还是那个调子，一点也没有变，居于乱世中的英雄儿女，为了更多人的利益，他们沉浮在权谋之中，依然保持着浓郁的爱国之心，矢志不渝，上刀山下火海都在所不辞。

看过黄晓明和观众的互动，明白导演比较信赖的将萧平章这个角色交由黄晓明来主演，是看重其为人处世的风格，因为这个角色本身和黄晓明个性有着一定的契合度。当然不是本色出演，我们看到黄晓明的眼神就确信无疑他就是萧平章。一个演员的眼神非常重要，入戏不入戏看他的眼神便知，萧平章的眼神淡定从容，胸怀家国，斗志昂扬，这是以往在黄晓明眼里看不到的神态。

黄晓明也算是比较资深的演员，凭借《中国合伙人》让他获得了很多表演奖项，后来在《大唐玄奘》中亦呈现了可圈可点的演技，如今在《风起长林》中的表演，淳朴真挚令人欣慰，萧平章无论是为儿为兄为夫，都表现得很得体，没有差之毫厘，长兄的范儿一直都在。

黄晓明和刘昊然的对手戏份比较多，看得出来萧平章比较宠溺弟弟萧平旌，从眼神再到肢体语言，都能强烈感受到哥哥对弟弟无微不至的关怀和呵护。黄晓明扮演的哥哥力一直都在上线，为了挽救弟弟性命，哥哥将自己的生死置之度外，没有任何退缩，眼神坚定而义无反顾，真的爱死这个哥哥。

作为丈夫，萧平章对自己的老婆蒙浅雪也是表现得很有爱，从细节完全可以看出他们夫妻是如此恩爱，是精神上的伴侣，更是互相扶持的伉俪。黄晓明看来为了扮演萧平章做了不少功课，在黄晓明的演绎过程中，看不出一点耍帅的痕迹，整个角色的厚重感呼之欲出。

作为儿子,萧平章就是父亲的定心丸,能够分担父亲的烦忧,成为一个肩负重任的长子。几次出征，萧平章九死一生，凭着顽强的意志和斗志，一直坚守自己的使命，作为栋梁之才，在父亲的眼里，这个儿子生来就是要做大将军的，没有半点含糊。

演员最高级的表演就是看不出任何演技，角色犹如现实生活中观众所看到的模样，自然贴切。萧平章从上线到下线，角色更多丰富的内涵。黄晓明的表演获得了很多观众的肯定，看来导演真的没有看错人，大哥范的萧平章令人心生敬畏，更是涌现无数好感。

演员和角色融为一体，只有萧平章，不见明星黄晓明。今年的贺岁档黄晓明在《无问西东》中扮演陈鹏，这部蛰伏五年的电影终于上演了，现在的黄晓明已经升级为人父，而五年前的黄晓明应该正是意气风发的时候，非常期待黄晓明的表演，可能又会给我们奉献一个惊喜的角色。

萧平章即将下线，对于这个有颜值更有担当的哥哥，观众替萧平旌难过。不过有如此优秀的哥哥，稚气的萧平旌绝对会茁壮成长起来。