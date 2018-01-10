《红蔷薇》人性化“谍战剧”，浪漫主义和理想主义完美结合

谍战剧不少，将人性和谍战完美结合的可能只有这部《红蔷薇》。很多谍战剧突出的是如何潜伏，依靠各种惊心动魄的情节来取悦观众，而《红蔷薇》在去偶像化方面做得比较成功，高颜值的同时更重演技，通过细腻地刻画角色，以缜密的逻辑和充满戏剧张力的相互对垒来吸引观众的注意力。

潜伏就是一场生死较量，当然目的是通过牺牲个人利益，保全更多人的生命安全。每一个人都希望生活得愉悦舒适，但因为有崇高的理想信念，即使亲人反目，朋友分道扬镳，同事暗算，这些矛盾的产生都有一定令人信服的理由。错综复杂的情感纠葛，步步惊心的潜伏周旋，是《红蔷薇》比较显著的看点。

很多人都看得出来该剧主要以女性视角来展现潜伏下的交锋与矛盾。特别表现的是出身富贵人家的千金小姐夏雨竹与丫鬟顾霜菊两个女孩的成长为主线索，她们不同的命运，不同的信仰，完全就是一出虐心的姐妹相爱相杀的故事。两个女孩为了不同的信仰，经历了很多变故，她们曾经单纯的情谊逐渐分崩离析，但就像顾霜菊说的那样，她们是亲人，即使打碎骨头也是连着筋。所以说这种亲人之间的博弈，非常的耐人寻味，非常的虐心，取与舍变得意义很重大，很痛苦。

《红蔷薇》表现的是比较特殊的历史时期，当时的中国处于内忧外患，多派纷争，身边的亲人分属不同的派别，可想这种猜忌和斗争是多么的激烈，正因为它的复杂性，导致该剧戏剧的张力很强大，这也是非常吸睛的所在。每一个潜伏者都是戏精，因为局势险恶，他们为了争取更大的胜利，不得不伪装自己。

《伪装者》也是一部比较不错的谍战剧，但《红蔷薇》弥补了前者的不足，后者显得更加的人性，细节的呈现更给力。既然是女性视觉下的谍战剧，那么她们的情感表现就不应该被忽视，所以我们才会看到夏雨竹和顾霜菊不同的情感世界，她们是如何处理夫妻、子女和朋友的关系，又是如何坚持各自的理想信念。

夏雨竹和肖君浩与任致远的情感故事也是该剧要表达的重点，夏雨竹从一个柔弱女子如何变成一个勇敢足智多谋的潜伏者，并不是一蹴而就，而是因为任致远和肖君浩的影响。这也许叫爱屋及乌，其实不然，因为夏雨竹也是一个聪慧的美女子，从哥哥义无反顾的赴死，再到和任致远的多次接触，夏雨竹心中燃起了崇高的理想信念。

爱情不是该剧最大的亮点，这里的爱情依然为谍战戏服务，因为身份的掩饰，还有爱情的呵护，才能促使男女主人公联袂走到一起为理想信念而并肩作战。从亲情到爱情再到友情，所有一切情感的分分合合，都是时代的产物，因为人们学会牺牲，包括性命乃至爱情。

该剧演员的表演还是值得可圈可点，不是做表情包，而是走心的去呈现角色复杂的内心情感，杨子姗的表演颇具张力，令人很意外，而陈晓扮演的肖君浩有着两面特征，对外是玩世不恭精明能干，对夏雨竹又是春风化雨爱意绵绵，利用肢体语言充分展示出角色的复杂和深度。

总之《红蔷薇》既有带感的谍战情节，又有浪漫主义风采，散发出人性浓郁的光芒，不假大空，更不肤浅幼稚，而是细腻深刻的表现了那些为了理想信念抛头颅洒热血的英雄儿女们，这是一部虐心更动心的作品。