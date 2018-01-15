安倍拒绝向慰安妇道歉，《大寒》作出了有力的反击

最近安倍和文在寅签署了《韩日慰安妇协议》，但却在履行协议上产生了纠纷，很多韩国民众不同意收了日本的钱就不再重提这段历史，其实这是对很多慰安妇心灵伤痛的再次揭疤，同时也是对日军侵略历史的睁眼瞎。任何一个有良知的人，都不会轻易去接受这样荒谬的协议。文在寅要求日方公开道歉，结果被安倍拒绝了。

“慰安妇”是历史的黑点，更是日军铁蹄践踏东亚女性的真实历史，没有人会选择性遗忘，千千万万女性成为日军的牺牲品，这是不能忘却的惨痛教训。

表现慰安妇的影视作品不多，但目前出现了好几部作品，内地纪录片《二十二》和韩国电影《鬼乡》，另一部就是已经正在热映的《大寒》。

《大寒》通过独特的叙事表现手法，对那段历史进行了披露了。电影通过真实人物张双兵的经历，再以“大妮”的悲惨际遇，告诉大家一个事实，弱小就要被挨打，更是要被欺凌。

《大寒》的意义不在于电影如何通过艺术的处理，彰显那段惨无人道的历史，而是让更多人知道“慰安妇”们生不如死的经历。

影片扮演老年大妮角色90岁的鲁园老师对电影倾注了自己全部心血，不顾腿疾，积极参与到电影的拍摄中，因为一部有良知的电影，传达的正能量，更是警醒世人的心灵鸡汤。

导演张跃平为这部电影准备了6年，花费了大量的精力和体力，目的只有一个，通过电影的传播，让更多年轻的观众，记住慰安妇历史，记住那段残酷的侵略战争。

由于这段历史的特殊性，包括《二十二》都尽量回避对现在还活着的慰安妇经历者造成不必要的二次伤害和困扰，电影《大寒》塑造的角色大妮身上糅合着三位慰安妇女性经历，她不是一个人活着，而是代表更多被蹂躏的姐妹活着。

影片出镜的张双兵这样说，“在她们生命时限里没有为她们讨到公道，但是还会和她的子女们一起努力下去。影片中第126老人的追悼会，是当时的实录。当时只能用追悼会，来为她们正名，向亲戚周围的老百姓说，她是受害者，通过追悼会洗刷她身上日本侵略者的伤痕。几十年来，第一次有这样的电影形式，展现了我们战斗的历程。我不是当演员的料，这辈子干了这么一件为这些遭受日军性暴力侵害幸存者老人的事。希望能够借助电影将这段历史和我们的经历呈现给全国的观众。”

张双兵是山西盂县西潘乡羊泉村人，退休前是一名农村小学教师。从上世纪80年代起，在盂县一所学校任教的张双兵开始调查山西籍日军性暴力受害者情况，先后发现核实127名山西籍日军性暴力受害者。导演张跃平十几年就曾给张双兵拍摄过纪录片，这一次，两个人再次合作，通过《大寒》把历史的真相展现给世人。

我们应该为那些关爱慰安妇幸存者的人们投以致敬的目光，没有他们的坚持，没有他们的执著，可能这段历史会逐渐被遗忘，而那些受尽凌辱的慰安妇们也会在孤老中逝去。

关于慰安妇影视作品的出现，我们应该大力给予支持，而不是置若罔闻，她们的惨痛遭遇，告诉我们血淋淋的事实，我们不能轻易忘却那些伤痛，更应该怀着一颗公益的心，去了解她们，去帮助她们，更应该像张双兵一样为她们讨回公道。

日军对慰安妇犯下的暴行简直罄竹难书，可惜的是很多年前没人敢去触碰那些饱经风霜孱弱的心灵，而且很多慰安妇都已经病逝或逐渐老去，还活着的并不多，所幸还有更多像张双兵这样的人去为她们讨回公道，即使一次次诉讼失败，依然没有人愿意放弃这种神圣的使命感。

《大寒》这部电影的意义，就像陈志给电影写的诗歌《春寒》，“走过大寒，就是春天，走向春天，不忘大寒”。被蹂躏和践踏的真相是人性极致的冰冷，这些受伤的灵魂虽然有些被拯救，但更多尸骨未寒，我们不能忘却这段耻辱的历史，因为她们，让我们记住只有自身硬，才能更好的保护自我和更多人。