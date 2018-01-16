《嗨！前任》轻松、幽默、甜蜜放大招，浓郁生活原味再现

记得有个关于爱情的综艺节目，参加节目的MC都在讨论，28岁拥有六段恋情是多还是少？有人认为男人28岁拥有六段恋情并不多，五十次也不嫌少，最重要说的是真正牵过手谈过情的恋爱，而不是指暗恋或一夜情。一个男人或女人有很多段恋爱故事，说明他或她至少是个比较有魅力的人，当然这样就会有很多个前任，他会被前任的不断出现困扰现在的情感，《嗨！前任》就是讲述这样的故事。忘记一段情，是体面的分手，还是珍惜现在的拥有，这真不是个简单的问题。

目前正在热映的《前任3》出其不意的大卖，公映15天，票房已经突破16亿元，意思每一天平均进账一亿多。很多人可能都想不通这部电影究竟有何吸引人的地方？其实就在于电影很真实的再现了当下年轻人的爱情观，相爱容易相处太难，如何学会体面的和前任说再见。为什么年轻人的爱情保质期不长，因为很多原因的影响，工作的压力，各自价值观的不同，各种诱惑的促成等。

但《嗨！前任》和影版《前任3》有着很多的不同，前者更像是治愈系，前任都会在现实生活中不期而遇，严重干扰处于现在进行时的爱情，面对前任和现任，男人如何放下，女人如何抽身，这是都市男女情感中最伤不起的纠缠。人毕竟是情感动物，对前任忘得一干二净显然太不近人情，藕断丝连脚踏几只船也是不现实。而《前任3》展现了比较复杂的分手，他们可能没有说再见，但彼此都在私底下哭成狗。结果前任走了，再也回不到从前，忘记可能是最好的继续。有些人在生命中只是陪伴，而有些人却是和你执手到白首。

感情真是比较复杂的命题，绝对不能仅凭表面来解读一段情感的放下或开始，所以《前任3》的成功是走心，而《嗨！前任》却是如何放下前任呵护现任。一个是忘却一个是继续，不同的主旨，都让观众深陷其中，在众多因素的影响下，如何拥有一份纯真美好的爱情，变得越来越重要。

《嗨！前任》和《前任3》属于轻喜剧的爱情影视作品，男女主人公看起来都是很潇洒面对生活，他们表面上是拿青春赌明天，实则总被自己的脆弱给俘虏，想要自由，却往往被现实打败。《嗨！前任》主要表现的是孟云如何从一个情场浪子变成一个对婚姻充满向往的人。剧中出现大量关于爱情的金句，前任和现任的矛盾冲突，让该剧并不简单的成为一部两性喜剧作品。

生活在迷离的大都市，各种诱惑无处不在，前任的不甘心，现任的缺乏安全感，都是现代人对爱情的迷惑。《嗨！前任》的表现极富时代感，他们的困惑和忧虑都能够引起年轻观众的关注，代入感比较强烈，表现形式轻松活泼，不压抑也不愤懑，这样表面的轻松实际上都让观众走心了，换位思考，前任来撩，视而不见，还是断然拒绝，这是对自我的负责，也是对他人的负责任。

《嗨！前任》目前正在优酷视频热播，每晚8:00准时更新，相较于影版《前任3》来说，剧版更多海量内容，更多奇葩前任的故事上演。男女主演颜值都很高，当然他们的表演也非常的生活化，和现实毫无违和感。不是走高大上路线，而是彻底接地气，还原生活浓郁的原味，完全就是教科书般的再见前任指南。

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