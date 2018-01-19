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王源凭啥主演大IP剧《大主宰》牧尘，五大理由让你不得不服

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2018-1-19 23:53:59

 

 


说起《大主宰》这部爆款的网络小说，必须要提到天蚕土豆这个85后的网络小说作家，他先后在起点中文网发布了《斗破苍穹》、《武动乾坤》、《魔兽剑圣异界纵横》、《大主宰》等四部玄幻小说，特别《斗破苍穹》在起点中文网高达1亿4千多万的点击率，凭借此书的巨大人气，天蚕土豆成为2009年起点中文网白金作家。

《大主宰》是天蚕土豆的第四部作品，该书和《斗破苍穹》以及《武动乾坤》有所联系，网络总点击量3215.4万，荣登2016中国泛娱乐指数盛典中国IP价值榜-网络文学榜top10。

《大主宰》讲述少年牧尘成长的故事，该书充满绮丽的想象力，牧尘如何成长为大千世界的守护者是最大的看点。整个人物的线索是这样，牧尘是北灵域唯一进入灵路的人，在这里遇到了相爱相杀后来成为妻子的洛璃，在灵院比赛夺得冠军，后进入大千世界，拜天帝为师，并到达天至尊的境界，解救母亲，成为浮屠古族的族长，后来又获得万古不朽之身，进入主宰境后，与炎帝武祖成为大千世界的守护者。

牧尘资质卓绝，他的整个成长过程，也是一个励志神话，凭借顽强拼搏的精神，坚忍不拔的毅力，聪明绝顶的智慧，过五关斩六将，最终成为“大千世界，万道争锋，吾为大主宰”的人上人。

《斗破苍穹》和《武动乾坤》都已经卖断电视剧版权，而《大主宰》也将被改编成电视剧，目前已经确定男一号牧尘的主演为超级人气偶像组合TFBOYS的王源。牧尘的年龄是17岁，与王源同龄。为什么该剧会选择王源来主演男一号牧尘，这个应该是很多书迷关心的问题吧？

首先王源的颜值比较高，人气更是经常进入微博内地明星榜前三甲，唱歌、跳舞、参加综艺节目、演戏等多栖发展,积累了超高人气。具体说到演技，王源在《青云志》和《我们的少年时代》两部电视剧中有很抢眼的表现，在电影《爵迹》中扮演的白银祭司也给观众留下较为深刻的印象。看得出来他演戏很认真，代入感也很强，有一定的表演基础。

王源才17岁，就像《大主宰》中的牧尘，有极大的潜力和发展空间，尽管在表演上没有获得过奖项的认可，但王源年轻学习能力强，在导演的指导下想必演技也会有大的提升。

王源的长相看起来非常机灵，而且个性也很外向，综合衡量下来，在这个年龄段也只有他最适合来扮演牧尘这个角色。

唯一担心的是牧尘有四个红颜知己，当然还有一个老婆洛璃，王源能否比较自然贴切的表演感情戏，这个可能既是观众的看点，也是王源诠释角色的难点。不过还得看编剧怎么改编，牧尘和四个红颜知己也未必都会产生懵懂的情愫，主要表现的还是和洛璃相爱相杀的感情戏。情商很高的王源完全能够胜任这样的角色，身边同龄的朋友也有恋爱的，王源可以多向他们取经，这个应该也不是很困难。

《大主宰》风格是古装玄幻励志剧，其实和一般的历史古装戏还是有区别的，没必要仪式感很强，可以表现天马行空，形式更灵活多样。可能和《青云志》以及《三生三世十里桃花》类型差不多，演员在表演的时候也没必要满口的文言文，主要表现出角色的个性特征，看点还是在情节的设计上。

王源能够出演这个大IP剧，很多粉丝都非常期待，希望王源凭借这个剧在演技上更加的精进，踏实走稳娱乐圈的每一步。

4.1 

王源

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王源/Roy Wang
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