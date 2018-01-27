《24小时：末路重生》许晴搭档好莱坞文艺男神上演相爱相杀大戏

许晴是一个认真演戏的演员，尽管已经不惑，但依然保持比较旺盛的创作能量，最近的角色都让人印象非常的深刻。

许晴在同龄的女星当中，依然保持着一颗年轻的心态，当然颜值依然不下线，甜美动人的形象一直都在线。

最近几年许晴也在悄悄的向国际舞台发展，在《环形使者》中和好莱坞老炮布鲁斯·威利斯搭档，演绎了一个风情万种的华裔妻子，尽管戏份不是很多，但能够在好莱坞A级大制作影片中扮演一个至关重要的角色，也是很令人叹服。

许晴从影快三十年，塑造了很多令人印象深刻的角色，在电影《边走边唱》、《秦颂》、《建国大业》和《老炮儿》等片中都塑造了性格迥异的角色，在热播剧《东边日出西边雨》和《笑傲江湖》中扮演了古装和现代的不同角色，一时圈粉无数。

许晴其实在美国有过学习的经历，她的英文应该还不错，所以她会在好莱坞制作的《环形使者》和最近上映的《24小时：末路重生》担任重要的角色，特别在后一部影片中，许晴是名副其实的女一号，她完全颠覆自己过往甜美迷人的形象，塑造了一个母爱爆棚而又坚毅勇敢的国际刑警。

可能很多人会认为一直单身的许晴年龄也不小了，应该找个合适的嫁了，好好渡过自己的余生，但许晴不认命，希望为观众奉献更多精彩的角色。许晴在管虎导演冯小刚主演的《老炮儿》中扮演了老炮六爷的红颜知己话匣子，这个角色毫无疑问塑造非常的成功，代入感比较强烈。许晴将一个社会底层的风情女子赋予蓬勃的生命力和显著的性格特征。该片口碑票房双赢，获得9亿多票房，而且也获得很多奖项，凭借该片许晴获得百花奖最佳女主角荣誉。

感觉现在的许晴才活出一个实力派女演员的精气神，可能是生活的阅历比较丰富，在塑造角色上更具烟火味，角色更具质感，也更容易打动观众。

许晴在刚上映的《24小时：末路重生》电影中再次挑战自我，扮演一个国际刑警，不仅要秀英文，还有很多动作枪战的戏份。这个角色和过往塑造的角色都不一样，颠覆了许晴给人端庄典雅的气质，变得很是强悍和母性。

许晴没有生过孩子，可能很多人会担心她能不能演好这个母亲角色，其实观众的担心都是多余，许晴扮演的这个国际刑警，既有很女汉子咄咄逼人的风采，更有母性四溢的温柔。

这个角色身上具有两种貌似不能统一的个性让人感觉会很矛盾，其实一点也不违和，职业上是比较刚毅的女子，但同时她又是一个母亲，对自己的孩子无条件的呵护和关爱。许晴在动作戏上还是表现很勇猛，在母亲身份上也不丢分。

许晴这次和好莱坞文艺片男神伊桑·霍克合作出演男女主人公，这对于许晴来说还是挑战很大，因为许晴这个角色和伊桑·霍克扮演的特拉维斯有着很奇妙的关系，他们既是对手，又是一见钟情的男女关系。既对立又统一，互相防备又互相依赖，就是相爱相杀的关系，很虐心更揪心。

许晴也是开启自己在演艺道路上的无限可能,希望能够看到她更多精彩的影视作品。