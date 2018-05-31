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去套路接地气，新版《泡沫之夏》打造属于95后的青春偶像剧

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2018-5-31 11:30:26

新版《泡沫之夏》已经播出二十多集，从刚开始的不被看好到口碑和收视率逐渐走高，充分印证了这样一个事实，极富现实意义的改编让新版《泡沫之夏》成功落地。男女主人公人设符合当下年轻人审美，更富正能量意义并且接地气的创新改编，将新版《泡沫之夏》打造成属于95后的青春偶像剧。

去套路接地气，新版《泡沫之夏》打造属于95后的青春偶像剧

新版和原著的不同改编之处，首先情节上更加曲折起伏、耐人寻味，其次是欧辰、尹夏沫和洛熙之间的虐恋也是暗潮汹涌，百转千回。而除了对三角爱情的刻画外，新版《泡沫之夏》在职场打拼、个人成长等方面用了更多笔墨，力求给新时代的年轻观众更强烈的共鸣，让这部经典作品焕发出更新鲜的生命力。

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新版《泡沫之夏》以尹夏沫作为练习生出道的经历，立足当下的娱乐行业市场环境，描绘更贴近现实的女演员成长轨迹。练习生、选秀、热搜、狗仔、C位出道和创业等活跃在当下的关键词都以精彩的情节出现在剧中，让观众强烈感受到故事就像发生在自己身边，让剧中营造的演艺圈氛围基调更真实、故事更具信服力，给当下的年轻观众带来更具共鸣感的青春成长故事，是新版《泡沫之夏》内容创作上最大的突破和升级。

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除此之外，剧中男主人公欧辰这个角色也被赋予时代特色，他虽然是富二代，却自主创业，顺应市场的需求，不断拓宽经营领域，用实力逆袭人生，彰显新一代创业者锐意进取的风貌。和原著不同，秦俊杰饰演的欧辰此次打破了高冷霸道总裁人设，“醋精呆萌”的样子更深受95后的喜欢。

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剧中秦俊杰的演技也可圈可点，他塑造的欧辰性格特征很显著，充分把握角色的内心变化，刻画细腻表现沉稳，饰演了和以往不一样的霸道总裁形象。尤其剧中欧辰失忆前后的心理变化演技很有质感，几场哭戏爆发力惊人。网友们对他的表现也不吝赞美，“秦俊杰演技真的是很出挑了，哭戏超级棒。”“秦俊杰第一次演霸道总裁，感受到了来自帝王的男友力。”

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新版自开播后引发网友热议，大家对剧情的改编，以及贴合年轻人审美的价值观也给与了很中肯的评价。“导演没有将故事的情节主线放在唯美梦幻的爱情层面上，而是运用了高度还原的现实主义创作手法，让新一代的年轻观众更能够因为这种纯粹与真实而产生共鸣与感动。”“这种肩负家庭责任、乐观应对的精神，正是主人公尹夏沫身上体现出来的自立自强品质。并且，它们又是从作品里的现实角度进行展现的。”

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原著是十一年前的故事，这十多年间发生翻天覆地的变化，年轻人的思想和潮流也在与时俱进，如果要想赢得年轻人的欣赏，改编是必须的。按照以前的版本进行克隆显然是出力难讨好，结合当下年轻人的价值观进行改编，是该剧与原著的最大区别，也是最大的亮点。

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新版《泡沫之夏》大刀阔斧的全新改编，内涵更具时代感，角色更接地气。最重要的是改编诚意十足，贴近现实，表现的就是当下年轻人的故事，这也是为什么深得95后观众热捧的原因。

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这部改编自十年经典之作的青春纯爱剧，不仅进行了剧情落地化、制作品质上的升级，以更贴近当下社会现实、符合新时代观众审美需求的纯爱故事打动观众，更在价值引领上实现青春剧创作的进一步突破，通过塑造坚强独立、善良正直的现代女性形象，讲述更具正能量的励志成长故事，传递主流价值观和积极正向的情感观念。他们都有坚持自我的精神，不会因为困难和阻碍放弃自己的追求和停止前行的步伐，拥有自信和无畏的品质，对理想信仰不抛弃更不放弃，忠于内心，勇敢的去张扬自己的生活态度。

去套路接地气，新版《泡沫之夏》打造属于95后的青春偶像剧

新版《泡沫之夏》去套路、接地气的全新改编，当然也彰显出创作者们致力服务观众的强烈意识。整部剧的节奏紧凑，代入感强烈，男女主人公的命运变化让人牵肠挂肚。从不被看好到一路走高，新版《泡沫之夏》解锁口碑流量双赢模式，期待后续带给观众更多精彩。

6.9 

秦俊杰

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秦俊杰/Junjie Qin
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