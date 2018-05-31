《莫娣》：当花树，鹿，猫出现在她的画里

第一次看见莫娣的画，是花树下三只黑猫，天空和草地以最纯粹的颜色相接。那是一种难以形容的感受。





她的画乍看起来有些粗陋，笨拙，甚至彻底缺失光影的层次。可就是这样莫名的孩子气令人无法移开目光，并欣然微笑。就这样完全迷住，好像浮世繁华倏忽间都落尽了，不需要再奋力追逐。更迷人的是，在极致绚烂的墨色里分明有种哀伤很平静。





只有莫娣能画出激烈冲突的明媚与哀伤，因为那是她的灵魂和人生。









当花树、鹿、猫、砍柴人等，出现在她的画里，那就只是属于莫娣。在她的眼里，现实世界繁复的线条并不存在，有的只是明快的色彩堆积，排列得那样整齐。生活变得很简单，简单到我喜欢窗，“一只鸟呼啸而过，还有大黄蜂，每一刻都不同。”





莫娣这样说过。是的，她的生活如同窗，框在其中的风景已经足够。她可以一生在一个荒野边的小屋度过，与一个暴戾的渔夫一起。她甚至没有想去看看小镇外的天空。就是在这里，斜过漫天荒草的风无比温柔，鹿倾下身饮清澈的湖水，树叶在四季变幻颜色，这些稀松平常的事物成为画的所有内容。她喜欢，就画下它们最可爱的模样。那是对某一刻的记忆，温暖的，哀伤的。比如她第一次作画纪念被自己杀死的鸡。













莫娣对艺术的概念是没有意识的，她只是喜欢。在那些斑斓的色彩，和她创造的灵动世界，她可以屏蔽现实对她的冷酷。无论病痛折磨她日渐干瘪的身体，像久经风霜被腐蚀中空的枯枝，会在某一瞬间折断；或是人们对她的冷眼、唾弃，她都接受，只要她自己看得起自己。她相信能靠自己的力量在这个世界上生活，而这个世界还有很多事物对她很温柔。





敏感而不纤弱的灵魂，使莫娣懂得去体会万物的柔美。社会的侵略性和恶意，在自然那里完全消失了。如同一枝苇草，曲下身去能够忍受的都忍受了，就具有了铺盖整片沼泽的生命力。而莫娣，甚至有了爱情。她想要的幸福都拥有了。莫娣渴望感受到被爱，真的有这么一个男人以最粗糙的方式爱着她，只是这一点她就比很多人都要幸福。









“我把你看做妻子，一直以来。”这是他对她说的最温柔的话，也是最真诚的。很多时候他都假装残暴，他的暴躁与凶恶，都是他拒绝情感的一种自我保护。其实他很可怜，一直在孤独地笨拙地生活，而他自己何尝不想摆脱孤独，然而男人的自尊感和控制欲，都使得他表现得像个低俗的野蛮人，与世界越来越远。





可是他也可以很温柔很细腻啊，他会为了保护莫娣而陪她走一段回去的路，会嘴上说着狠话却默默地干完全部家务，还会用板车推着莫娣穿过茫茫荒原，笑得孩子一样。









他从一个受伤的野兽，到蜷在一起互相取暖，导演以女性细腻的处理方式含蓄而利落。伊桑·霍克这个在爱在系列无比优雅无比文艺的男人，在这里几乎完全是另一个人。





他也老了，那样的沧桑疲惫，可是当他偶尔羞涩地眼露柔情时，脚叠着脚与她在烛光迷离中旋舞，依稀那个对火车上偶遇的美丽女孩说跟我走的杰西闪现了。









莫娣，为什么会愿意留在这个粗鄙的男人身边呢？甚至成名后也没有想过离开。他们的感情令我想起一部清新的独立片《鹰对鲨》。男主也是很暴躁乖戾，女主也不迷人，可是无论男主怎样粗鲁地对待她，她依然回到他身边。她说：如果我不陪他，这个世界就没人陪他了。





莫娣不想自己再孤独，也不想他孤独。他让她作画，就已经很好了，莫娣的要求从来很低。

这样不知不觉中，他们已经成为对方最重要的人。她在门前落雪的长桥前停住说走不了再远时，他面部凝重的表情分明是悲伤与恐惧。而她感觉到时日无多，不安的只是他又要一个人了。









她说，养条狗吧。那样淡淡的语气，其实是一种告别。

他说：不需要，我已经有你。









可是他们都知道，要来的还是要来。这里悲伤明显被收敛，情感的杀伤力却被放大无数倍。









影片中很多摄影构图都令人联想到莫娣的画，万物活泼纷繁，人影渺小穿行其间，色块跳跃而浓郁。像莫娣眼带笑意在窗前凝望。





尽管这是一部传记片，可是叙事的跌宕与情感爆发力却无比惊艳。尽管这是一部传记片，现实也许并非其所述。可是有什么关系呢，我们愿意相信莫娣得到了她梦寐以求的幸福。她有一支画笔，一间被花鸟色彩点缀的小屋，还有一个永远守候她的爱人。











