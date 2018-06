《哥本哈根》：可人的丹麦女孩

在去年的多伦多国际电影节上,有一部名叫《柯达克罗姆胶卷》的影片获得了许多正面的评价。一对父子以及父亲的护士驾车结伴前往堪萨斯,希望赶在最后一间柯达胶卷冲印社永远关张前冲洗存放多年的胶卷。在这部公路片中,必然少不了父子间的互掐和嘴炮,但到了最后又回归了理解与温情。此片的主角有艾德·哈里斯、伊丽莎白·奥尔森这样的名角,而导演叫做马可·拉索。 《柯达克罗姆胶卷》只是马可·拉索的第二部作品,能招揽到上述级别的演员殊为不易。这得归功于他的处女作开了个好头,2014年在某不知名的独立电影节上参展的《哥本哈根》,也是类似的公路片题材,也是讲述个人成长以及人与人的相处关系。只不过《哥本哈根》中没有什么大牌,如果非要算的话,或许男主角格辛·安东尼勉强可以充个数,他在《权力的游戏》中饰演与百花骑士有着「同志之情」的蓝礼·拜拉席恩。

清爽冷冽的北欧风情与故事十分搭调,不温不火、不咸不淡,时刻同观众保持着适中的距离,既没有拒人于千里之外的晦涩,也没有使人全情投入的曲折。最爱男女主角并肩骑行在哥本哈根街头的场景,无论是和煦的午后,抑或夕阳落尽的暮色,单车在清朗的街道上徐徐划过石子路,留下一阵笑语轻声。这时候,导演采用或正面或背面的镜头记录下迷人背景前的角色。也许,演员在拍摄这些桥段时亦倍觉优哉游哉,用松弛状态演绎出的人物才是最为自然的。 男主角叫威廉,揣着父亲生前用丹麦语写的信从美国来到故土寻找爷爷。女主角叫埃菲,因学校布置的社会实践而在威廉暂住的旅店打工,两人由此结识。虽然来自不同国度,他们却有着同一个人生关键词——「缺乏父爱」。威廉的爷爷早年身为纳粹,出狱后抛弃妻子人间蒸发。威廉的奶奶只得带着幼子远赴美国谋生,以至于威廉的父亲也是在父爱缺失的情况下长大,故此同样不懂如何做个好父亲,并且如出一辙地在威廉小时候便离他而去;埃菲更是在出生后就没见过父亲,母亲和男友分分合合,甚至这个准后爹还对埃菲怀有非分之想。

即便如此,两人的性格却大相径庭。威廉莽撞粗暴,气走了同来的好朋友,而且他未曾谈过恋爱,对待女性从来走肾不走心;而埃菲聪慧活泼、善解人意,在得知威廉来丹麦的目的之后,也因为自己有相似的缺憾,于是热心地帮助威廉寻找他爷爷的蛛丝马迹,还每每在他灰心丧气的时候带他去游乐园和博物馆散心,并重游威廉父亲儿时照片中的故地。可以说,这两人一个是没长大的男孩,另一个是过早进入成人世界的女孩。 这个清淡故事中最「劲爆」的一刻是埃菲坦诚自己的年纪,威廉和观众一起对眼前这一有着20岁外形与容貌的女孩居然只有14岁而瞠目结舌。最让威廉愤怒与沮丧的是,他已然对埃菲产生了爱慕之情,但对方未成年的事实却仿佛一条天堑般难以逾越。不过在关键时刻,面对埃菲的投怀送抱,一向来者不拒的威廉终究站定了底线,可见真爱萌发后思考方式自然会从下半身转到上半身。 在公路片的基调下,人物思想性格的重塑是必须的。在与埃菲的相处,以及寻找祖父的过程中,威廉逐渐体会到了父亲对自己态度完全是事出有因,故此即便最终找到了爷爷,也并未对爷爷的冷漠太过在意,每个人都有自己的人生,不能苛求过甚。正如埃菲所说,丹麦有处海滩的尽头,左边是北海,右边是波罗的海,两片大海的洋流一个向东一个向西,虽然汇聚于此,却不会迷失自己的方向。威廉学会了理解他人,对已故的父亲不再耿耿于怀;埃菲学会了拥抱家庭,同母亲的关系更加亲密。在他乡遇见一个合拍的人即是缘分,年龄的差异、未来能否再见,这些又算的了什么呢? ♑



标签: 丹麦(92) 加拿大(206) 爱·情(68) 马可·拉索(2) 格辛·安东尼(2) 弗雷德丽克·汉森(2)

