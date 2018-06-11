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“帅萌”钟馗上线,这样的颠覆也太有意思了,弹幕停不下来

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2018-6-11 23:30:32

传统意义的钟馗可以说毫无帅气, 生铁面虬鬓，相貌奇异, 然而却是个才华横溢、满腹经纶、学富五车、才高八斗的人物，满面凌然正气，让人心生敬畏。能够成为春节的门神,钟馗也并不是浪得虚名。

“帅萌”钟馗上线,这样的颠覆也太有意思了,弹幕停不下来

愚恒影业、爱奇艺、逸锦影业联合出品的《钟馗捉妖记》上线了，“帅萌”人设的钟馗让观众有点懵圈，而且这个原来叫穆天然的钟馗居然是个话痨，还有点调皮和捣蛋，反正不是那种天降大任传统意义概念里的少年英雄。

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据说《钟馗捉妖记》的编剧秦溱是《仙剑奇侠传》的迷粉，特别钟爱胡歌扮演李逍遥这个角色，所以他把这个钟馗写得有点李逍遥的影子，观众的眼睛是雪亮的，穆天然出场没多久，大家就发现了这个小秘密。仔细思虑其实这样的塑造也不无新意，很多成功人士也是年少顽劣，误打误撞洗心革面终成大器。

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编剧也是很大胆，完全挑战观众的审美底线，传统意义上的钟馗给人的感觉就是高大伟岸，虎虎生威，想不到这个少年钟馗，简直太接地气，顽劣不堪，有点傻气，还有点无知无畏，看不到一点高大上的气魄。

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窃以为导演或编剧如此塑造这个人设，目的还是突破传统概念，蓄意要给观众一个惊喜吧？该剧开始穆天然出现的确没有立即将人设传递给观众，网友都在纷纷猜测钟馗究竟是谁？其实认真看剧的都知道，穆天然就是后来的钟馗，福禄村村长一直要保护的不就是穆天然吗？

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追完14集，对编剧的良苦用心也有所洞察，这个“帅萌”的钟馗其实是魔王穆子陵和除魔师杨司伯的儿子，该剧开始的时候看到杨司伯非常无奈的杀死穆子陵，目的是得到魔族神器愚下木，借此打击魔族嚣张气焰，借以平衡人魔两界，获得短暂的和平与安宁。

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穆天然身上流淌着魔族的血统，所以他的行为与常人不同也可以理解，最后成为魔族之王，更是预料之中，至于成为除魔师，这个决定权应该在杨司伯。

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看来网友们还是太过心急，真要看到钟馗如何除魔，55集电视剧还得慢慢观看。该剧凸显的风格是进阶启萌玄幻剧，目的还是表现钟馗的成长历程，如何从一个懵懂无知的少年成长为一代除魔大师。

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杨旭文扮演穆天然也就是钟馗，演员的形象不是很大众化的那种超级大帅哥，皮肤有点黑，五官不算很显著，和传统钟馗形象有点出入。杨旭文主演过《射雕英雄传》里的郭靖和《金牌投资人》中的方玉斌，可塑性还是比较强，各具特色，这次扮演钟馗，对于杨旭文来说也是一个比较大的挑战，他估计也想不到钟馗还有比较二的一面吧？

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随着剧情的不断深入，我们希望看到杨文旭更为成熟和有深度的表演，相信他有这个实力。有人说杨文旭把钟馗演成韦小宝似的机敏和伶牙俐齿，其实这个角色有郭靖和韦小宝的影子，看起来也不是很别扭，杨旭文的表演还是可圈可点，应该还是满足了导演的要求吧？

“帅萌”钟馗上线,这样的颠覆也太有意思了,弹幕停不下来

《钟馗捉妖记》也是一部大制作的古装玄幻剧，据称该剧拍摄了四个月，后期制作花费了不少时间，总投资1.7亿元，该剧有很多特效的场景，几乎每一集都会出现，这也是制作成本巨大的原因吧？说到该剧的特效，有不少场景还是获得网友们的点赞，该剧开始就呈现很唯美的画面，穆子陵和杨司伯生死诀别的场景令人记忆犹新。

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该剧在角色搭配上也是反其道而行之，男一和女二，女一和男二分别组CP，一直以为男一和女一还是慢慢会擦出火花，但看来该剧是不走寻常路，如此错开搭配也是鲜见。不过这样的搭配也没有不好，穆天然和魔族圣女罂粟，杨仁执和凌兮也算是不打不相识。

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该剧整体风格还是磅礴大气，气势恢宏，神魔大战风起云涌，你中有我我中有你，情节也是曲折起伏，人物线索较多，如果不坚持追剧估计很难理清剧情的前因后果。

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看来该剧原创性还是比较强，至少在剧情还是角色的设计上别出心裁，没有套路化，尽管争议较大，但还是值得鼓励。与现在大肆张扬的大女主戏有截然的区别，男性视角的突破和创新显著。该剧编剧秦溱还是陈坤与李冰冰主演的《钟馗伏魔：雪妖魔灵》的编剧之一，同时他还是《钟馗捉妖记》的总监，对质量的把关起到很大的作用。

7.8 

钟馗捉妖记 (2018)

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钟馗捉妖记(2018)
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