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“华尔街之狼”离我们的生活有多远？

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2018-6-15 20:00:31

钱，真的是一个很令人敏感的东西。很少有人会嫌弃钱多吧，哪怕是亿万富翁有时也会锱铢必较。我总觉得，在物欲横流的今天，金钱的态度能考验一个人的人品和人性。尤其是当我们面对金钱利益冲突时，你会选择投机取巧，还是取之有道？

 

华尔街之狼的生存法则

 

关于金钱和欲望，大概从美国的华尔街谈起再合适不过。仅听《华尔街之狼》这个名字，你的脑海中会浮现怎样一幅画面？一匹行走在危机四伏的丛林里孤独的狼，它唯有奋力拼搏，时刻保持高度警惕和亢奋状态才能转危为安。或许正因如此，《华尔街之狼》里的乔丹·贝尔福特才会那么疯狂地让自己保持百倍精神。


 


乔丹·贝尔福特是谁？他是一名白手起家的股票经纪人。靠着巧舌如簧和不在乎良心亏欠的本领一路高歌猛进，最终创立了斯特拉顿·奥克蒙投资公司，成为华尔街响当当的传奇人物，还因此上了《福布斯》杂志，因其凌厉做事风格被冠以“华尔街之狼”的称号。

 

狼有什么特性？嗜血、贪婪、坚忍、无畏等。影片里的乔丹给人的感觉很疯狂，其实整部电影都很疯狂。在斯特拉顿·奥克蒙中，老板乔丹是个疯子，他底下的员工也每天像打了鸡血。钱是所有人的动力来源，闻着金钱的味道就像狼嗅到了血腥味，一路狂奔、坚持不懈，达成目标，猎物到手，是他们共同的存活方式。

 

乔丹在剧中有一段对员工的训话很能代表他的态度：

“我要你们集中注意力，看到这些小黑盒子了吗？这叫电话。

告诉你们一个电话的小秘密吧，电话自己不会拨，懂吗？

没有你们，它们不过是一堆好看的废塑料。

就像上了膛的M16手枪没有训练有素的军人扣动扳机。

对电话这样的东西，这就靠你们每一个人了。

我训练有素的斯特拉顿人，我的杀手们，从不接受‘不’作为回答。

我的战士们，是绝不会主动挂电话的。

你们的客户要么买股票，要么就死！！！


 


他这样训练员工，自己更是为达目的不择手段。他如何让自己时刻始终保持巅峰状态的干劲呢？药品、毒品和酒精。如何缓解压力？滥交和狂欢派对。如何工作？尽管天花乱坠的吹嘘，只要对方肯把钱投入自己的钱包。整部电影莱昂纳多饰演的乔丹看起来完全不像一个正常人，全程亢奋、满腔激情。他利用人们对金钱迫切的渴求，用发财致富的迷梦成功洗脑大众，员工们都用仰望的目光追随他，随时战斗力满格。


 


在奥克蒙不允许有任何懈怠，乔丹需要的也是和他一样随时保持狼性的员工。就像电影开篇的那几句话：“投资理财的世界就像原始丛林，牛市、熊市，转角就会遇见风险。”只有像狮子或狼那般强大才能安全穿过理财界的丛林猛兽。所以在奥克蒙不允许存在温柔的绵羊。奥克蒙首次公开募股那天，擦拭金鱼缸的员工激怒了乔丹和丹尼，缸里的金鱼被丹尼活活生吞，而那位可怜员工不但被当场开除，也被全员鄙视、嫌弃。

 

你愿意为他的成功买单吗？

 

两千多年前，司马迁就在《史记·货殖列传》里写下“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”的话。人类对金钱利益的追逐在整个人类文明史里从不缺席。对照富人光彩夺目、舒适惬意的生活，越是生活在底层的人越想摆脱贫穷。这就是为什么影片里会有那么多低收入的人买那种便宜的细价股也被视作垃圾股）。尽管风险很大，但大家仍愿冒这个险，后来就连有钱人也不免上钩。其实他们的心理和赌徒是一样的，就想碰一个哪怕万分之一的发财机会。就像生活中骗子可以行骗成功一样，乔丹就是很巧妙地利用了人们的心理弱点。可以说，正是大众内心的贪欲或者“天上会掉馅饼”的侥幸心理成就了无良股票经纪人，让他们越是满口谎言越是钱袋充盈。


 


看看电影里乔丹扮演者莱昂纳多面对镜头时得意洋洋的脸，他毫不掩饰自己成为富人后随心所欲的荒诞生活。最主要的是他还能获得另一种虚荣感，成为表面上更好的人。尽管是利用非法手段获得的财富，用这财富的一小部分去回馈社会时，无论是慈善捐款还是动物保护，他都可以是那个受人称颂或者尊敬的人！而且就算是他进了监狱，出来后依旧是让人追捧的销售大师，台下依旧是乌泱泱崇拜他的人这些人应该正是他从前主要的欺诈对象）。这样的循环是不是很荒谬？

 

这肯定不是一部励志片

 

《华尔街之狼》是根据乔丹·贝尔福特本人的自传改编而成。电影虽没直接对乔丹这个人物做出鲜明的道德评判，但影片透露出来的荒谬感、虚无感却无处不在。尤其是那酒肉池林的穷奢极欲，令人瞠目结舌的同时也让人感到阵阵空虚。肉体和感官的海天盛筵之后能剩下些什么？如果没有精神向度的追求，人与动物又有何异？狂欢放纵之后一定是疲惫和迷失吧？


 

    

      现代人喜欢引用“优胜劣汰、适者生存”的观念，常常把社会或者职场比喻成弱肉强食的猎场。在这个猎场里，弱者是被藐视和任人宰割的；强者则站在食物链的顶端肆意发号施令。所以你愿意成为人家的盘中餐，还是想站在尸骨遍野的顶峰叱咤风云？说实在的，我哪种都不愿意成为。我更希望人们能找到更多友好共存的方式，而不是让世界变得如此冷酷无情、充满尔虞我诈！

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（本人微信公众号：萱草的时光）

 

8.1 

华尔街之狼 (2013)

影评(142)

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华尔街之狼/The Wolf of Wall Street(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/14525124/blog/8040694/
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我认真写下自己的感动，而美丽需要你来挖掘！

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