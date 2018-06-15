“华尔街之狼”离我们的生活有多远？

钱，真的是一个很令人敏感的东西。 很少有人会嫌弃钱多吧，哪怕是亿万富翁有时也会锱铢必较。我总觉得，在物欲横流的今天， 对 金钱的态度 最 能考验一个人的人品和人性。 尤其是当我们面对金钱利益冲突时，你会选择投机取巧，还是取之有道？

华尔街之狼的生存法则

关于金钱和欲望，大概从美国的华尔街谈起再合适不过。仅听《华尔街之狼》这个名字，你的脑海中会浮现怎样一幅画面？一匹行走在危机四伏的丛林里孤独的狼，它唯有奋力拼搏，时刻保持高度警惕和亢奋状态才能转危为安。或许正因如此，《华尔街之狼》里的乔丹·贝尔福特才会那么疯狂地让自己保持百倍精神。









乔丹·贝尔福特是谁？他是一名白手起家的股票经纪人。靠着巧舌如簧和不在乎良心亏欠的本领一路高歌猛进，最终创立了斯特拉顿·奥克蒙投资公司，成为华尔街响当当的传奇人物，还因此上了《福布斯》杂志，因其凌厉做事风格被冠以“华尔街之狼”的称号。

狼有什么特性？嗜血、贪婪、坚忍、无畏等。 影片里的乔丹给人的感觉很疯狂，其实整部电影都很疯狂。在斯特拉顿·奥克蒙中，老板乔丹是个疯子， 他底下的员工也每天像打了鸡血。 钱是所有人的动力来源，闻着金钱的味道就像狼嗅到了血腥味，一路 狂奔、坚持不懈，达成目标，猎物到手，是他们共同的存活方式。

乔丹在剧中有一段对员工的训话很能代表他的态度：

“我要你们集中注意力，看到这些小黑盒子了吗？这叫电话。

告诉你们一个电话的小秘密吧，电话自己不会拨，懂吗？

没有你们，它们不过是一堆好看的废塑料。

就像上了膛的M16手枪没有训练有素的军人扣动扳机。

对电话这样的东西，这就靠你们每一个人了。

我训练有素的斯特拉顿人，我的杀手们，从不接受‘不’作为回答。

我的战士们，是绝不会主动挂电话的。

你们的客户要么买股票， 要么就死！！！ ”









他这样训练员工，自己更是为达目的不择手段。他如何让自己时刻始终保持巅峰状态的干劲呢？药品、毒品和酒精。如何缓解压力？滥交和狂欢派对。 如何工作？尽管天花乱坠的吹嘘，只要对方肯把钱投入自己的钱包。 整部电影莱昂纳多饰演的乔丹看起来完全不像一个正常人，全程亢奋、满腔激情。 他利用人们对金钱迫切的渴求，用发财致富的迷梦成功洗脑大众，员工们都用仰望的目光追随他，随时战斗力满格。









在奥克蒙不允许有任何懈怠，乔丹需要的也是和他一样随时保持狼性的员工。就像电影开篇的那几句话：“投资理财的世界就像原始丛林，牛市、熊市，转角就会遇见风险。”只有像狮子或狼那般强大才能安全穿过理财界的丛林猛兽。所以在奥克蒙不允许存在温柔的绵羊。奥克蒙首次公开募股那天，擦拭金鱼缸的员工激怒了乔丹和丹尼，缸里的金鱼被丹尼活活生吞，而那位可怜员工不但被当场开除，也被全员鄙视、嫌弃。

你愿意为他的成功买单吗？

两千多年前，司马迁就在《史记·货殖列传》里写下“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”的话。人类对金钱利益的追逐在整个人类文明史里从不缺席。 对照富人光彩夺目、舒适惬意的生活，越是生活在底层的人越想摆脱贫穷。 这就是为什么影片里会有那么多低收入的人买那种便宜的细价股 （也被视作垃圾股 ）。 尽管风险很大，但大家仍愿冒这个险，后来就连有钱人也不免上钩。其实他们的心理和赌徒是一样的，就想碰一个哪怕万分之一的发财机会。 就像生活中骗子可以行骗成功一样，乔丹就是很巧妙地利用了人们的心理弱点。 可以说，正是大众内心的贪欲或者“天上会掉馅饼”的侥幸心理成就了无良股票经纪人，让他们越是满口谎言越是钱袋充盈。









看看电影里乔丹扮演者莱昂纳多面对镜头时得意洋洋的脸，他毫不掩饰自己成为富人后随心所欲的荒诞生活。最主要的是他还能获得另一种虚荣感，成为表面上更好的人。 尽管是利用非法手段获得的财富，用这财富的一小部分去回馈社会时，无论是慈善捐款还是动物保护，他都可以是那个受人称颂或者尊敬的人！ 而且就算是他进了监狱，出来后依旧是让人追捧的销售大师，台下依旧是乌泱泱崇拜他的人 （这些人应该正是他从前主要的欺诈对象）。 这样的循环是不是很荒谬？

这肯定不是一部励志片

《华尔街之狼》是根据乔丹·贝尔福特本人的自传改编而成。电影虽没直接对乔丹这个人物做出鲜明的道德评判，但影片透露出来的荒谬感、虚无感却无处不在。尤其是那酒肉池林的穷奢极欲，令人瞠目结舌的同时也让人感到阵阵空虚。肉体和感官的海天盛筵之后能剩下些什么？如果没有精神向度的追求，人与动物又有何异？狂欢放纵之后一定是疲惫和迷失吧？





现代人喜欢引用“优胜劣汰、适者生存”的观念，常常把社会或者职场比喻成弱肉强食的猎场。 在这个猎场里，弱者是被藐视和任人宰割的；强者则站在食物链的顶端肆意发号施令。 所以你愿意成为人家的盘中餐，还是想站在尸骨遍野的顶峰叱咤风云？ 说实在的，我哪种都不愿意成为。我更希望人们能找到更多友好共存的方式，而不是让世界变得如此冷酷无情、充满尔虞我诈！

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