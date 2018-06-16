《燃烧》：没人在意夜色蔓延之前的冷蓝，覆盖万物

硫在氧气中充分地燃烧，火焰为蓝色。 夜色蔓延之前，冷蓝的天空像极了火焰，万物被付之一炬。





当燃烧趋近于夜空的静态，才发现已经寻找不到一片灰烬。这里电影有几处镜头十分迷人：钟秀在狭长的乡野小路奔跑，薄雾迷离，世界覆上一种浓稠的蓝色。









没人在意此时被焚毁的生活。





钟秀的生活早就被烧得满目疮痍，无业，无人关心，爱情还未争取就妥协，如同废弃的塑料大棚。惠美也一样，在底层挣扎。而本，灵魂在内部崩塌。他要烧毁世上无用的，连同他自己。所以他在钟秀面前有意无意地释放关于“谋杀”的信息。





所有的愤怒有如夜色的蓝是酝酿了很久的。因此在爆发的时候才能充分地燃烧。毕业后，钟秀开始了流亡的生活，无处为家，乡野与城市都不属于他。喂一只从未见过的猫，做爱的时候从塔台反射的阳光都比身下的姑娘更吸引他。于他，这是无爱的世界。









当他试图从纷繁涌现的日常琐屑中梳理出类似小说的脉络，去区分谎言与真实，或许才真的拥有生命的气息。

然而事实真的是他想的那样吗？也许作为证据的现象都只是巧合，一如那次中奖，惠美抽中了她想抽中的号码。





那场残阳下朝向草木的裸身独舞。手逆光摆动的飞鸟剪影，必然是影片中最浓墨重彩的摄像。那时的她与草木一样，自由地生长，摇曳，不惧目光，也是最接近晚霞一般消失的恣意。那是肉体本身的意义。





很美。









可是很遗憾的是，女主与无邪的气质相去甚远，之前过度张扬与莫名深刻的言谈使得她本身失去自然的魅力。她渴望吸引别人赞美的目光，就像在聚会上关于饥饿的土著舞，不合时宜地凸显自己。也许可以说她不羁狂放，但是与处子情状的静谧与优雅无关。





最后，钟秀荒野杀人，无论是真实是虚幻，却并不因为他爱惠美。是的，她是钟秀孤独的人生废墟中唯一肯逗留的光亮，吸食大麻后的他说出心底的话：“我爱惠美”。可是本只是轻蔑地一笑。本很清楚，彼此的爱是徒然抵抗虚无的方式。钟秀并不真的在意惠美。村上春树小说《烧仓房》中最后的“我”也对消失的她不再做出努力。





他始终往远处看，就像身后的荒草伸向光，是一种本能





当父亲入狱，家里唯一瘦得不成形的奶牛也被人拉走，动物本能对主人的依恋使它发出悲伤的叫声，而钟秀无能为力。他什么用都没有，只能旁观自己的生活被剥夺得一丝不挂。杀死夺走最后光亮的人，是他压抑许久多方挫折爆发的最大激情。









整部影片，孤独与空虚的氛围很迷人，许多最日常的事物忽然发出谜一样的魅惑力，人完全消失而无人在意的现实令人悲伤与绝望，可仅仅如此而已。观影的过程并不是迷人的，刻意的桥段与叙事方式都使人物丧失了真实的面目。满屏充斥着作者的操纵感，每一处表达都意有所图，本身最熟悉的感受却因此疏远了。想往自由的落日之舞，结果影像与情感流露却是最不自由的。





世事如此残酷。很难想象一个人如同草芥无足轻重。可是你看，当冷蓝在夜色蔓延之前忽然覆盖万物的灰烬，没有人驻足留恋。因为万物破晓时又会出现，因为同你一样平常的人很多。





在这荒芜而寥落的世界里，你对谁而言是特别的、不能失去的呢？







