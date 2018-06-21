这部电影完全就是末日危机生存指南，寓意深刻的亲情治愈系

看完这部电影，可谓惊喜交加，惊的是在末日危机面前依赖现代化科技生存的我们发现严重缺乏原始的生存技能，喜的是电影治愈了一家人情感的缺失，患难见真情，抱团有爱才是王道。

看过不少以家庭为背景的日本电影，比如《东京家族》、《海街日记》和《入殓师》等，这些电影的表现平凡中见伟大，细节见真章。家庭文化很重要，亲情彰显出巨大的能量，一家人的抱团可以抵御很多困难，因为有爱才有希望。

《生存家族》所传达出来的精髓具有普世价值，现代人由于科技的发达，也因为生活节奏加快，疏于和身边的亲人进行情感交流，大家犹如行尸走肉。面对亲人，缺乏爱的表达能力。现代科技给人类创造了便捷，其实也让很多人变得懒惰，丧失了最基本的原始生活能力。

如果停电两年，整个人类世界会不会为之疯狂？《生存家族》要讲的就是这样的末日危机，某天突然全世界停电了，所有与电有关的机器设备都停止了运转，低头族变抬头族，一切貌似回到了最原始的状态，上班只能骑自行车或走路，生存条件改变，让人们意识到没有电的日常真的很恐怖。

铃木一家在逃亡的过程，可谓囧相连连，亲情之间有纷争，亦有妥协，当然还有牵挂和思念。电影传递出很真实的一面，代入感非常强烈，如果我们遇到末日危机该怎么办，我们有可能还不如铃木一家，细思极恐，不被饿死也有可能被艰难的坏境折磨而死，所以如何生存很重要，尤其在危机爆发的时候。

铃木一家还遇到了一位孤寡老人，通过老人的帮助，一家人似乎对亲情的渴望变得更加强烈，不远千里要赶到岳父的身边，在不断涌现的困难面前，一家人经历生死离别。

影片主要表现铃木一家的生存之窘迫，同时也进行两个家庭的比较，在逃亡的过程中遇到了斋藤一家四口，他们没有铃木家狼狈，充满积极乐观的生活态度，因为掌握了很多原始生存技巧，没有被突如其来的危机打趴，而是一家人团结友爱，在艰难的求生过程中依然保有继续生活下去的勇气和自信。这种精神值得很多人学习，特别对铃木一家刺激比较大。

影片首尾呼应，老岳父从小岛带来的蔬菜和鱼被铃木一家嫌弃，认为腥味太重，最后他们为了回到岳父身边历经千难万险，这样的表现其实更具教育意义，社会进步很多东西被淘汰，但当危机出现，这些不起眼的东西又变成了宝贝，这里讲的不仅仅是食物或其他的工具，彰显的还有精神层面的东西，比如亲情、爱情和友情，还有人与人之间的信任与互助精神。

其实《生存家族》和汤姆·汉克斯主演的《荒岛余生》有着异曲同工之处，只不过后者表现的是个人英雄主义的求生，而前者表现的是一个家庭或集体的求生历险故事，《生存家族》更具有广泛的醒世教育意义，作为现代人尽管出行比较方便，沟通也很畅捷，但不能丧失最基本的生存技能，以及和家人更好的情感维护。

《生存家族》通过比较写实和细腻的情感表达，让观众强烈感受到生存能力的重要性，以及亲人一起抱团解决困难的必要性。电影不仅具有生存指南的现实意义，也是人类重回原始生活的一次冒险，更是一次隆重的体验，当然也是亲情的治愈。