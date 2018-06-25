“秋雅”王智在《超级翁婿》塑造国民好闺女，传达满格正能量

都市情感轻喜剧《超级翁婿》正在卫视热播，本人惊喜发现票房大卖14亿的《夏洛特烦恼》中扮演清新可人，拥有超级性感身材的校花秋雅的演员王智，王智这次领衔出演，迷粉们可以尽情欣赏王智真挚自然的演技。

王智毕业于中戏表演系本科，能文能武，出演过很多影视剧作品，毫无疑问是一位比较有潜力的女演员，扮演过各种角色，有着比较丰富的表演经验。

这次在《超级翁婿》中扮演朱侏，这个角色很讨喜，肩负“一人养活全家”重任，是好闺女、好姐姐和好恋人。

王智在该剧深陷父亲与恋人之间的情感拔河，因为一次误审，导致父亲朱利和爱人何欣产生隔阂和矛盾，这算是给朱侏出了难题，父亲看不上何欣，而朱侏又深爱何欣，一边是亲情，一边是爱人，朱侏夹在中间，左右为难，非常的纠结。

换位思考，如果像朱侏一样面临两难选择，你是要亲情还是要爱情？她如何周旋在父亲和爱人之间充满戏剧张力，当然这也是该剧的焦点和看点。

追了好几集，王智塑造的朱侏善良、温柔、真诚，即使和父亲与弟弟因为恋人产生争执，朱侏也是好言相劝，她不会像冲动的小姑娘和爱人私奔，更不会为了爱情和亲情决裂，我们看到的朱侏更具理性和感性，她不会做出伤害父亲和爱人的事，她的目的是说服父亲同意她和何欣的爱情。而何欣如何修复在老头子心目中顽固的形象也是一大难题，当然也是该剧所表达的核心。

朱侏不能撒手离开父亲和弟弟，因为他们经历过坎坷，更加重视亲情的可贵，她要承担养家的重任，这个人设和《欢乐颂》中的樊胜美不一样，樊胜美是被一家人坑，而朱侏是愿意为家人付出，承担照顾亲人的重任。

而何欣在朱侏比较孤独无助的时候有过支持和关爱，没有何欣，朱侏不知道自己如何捱过父亲坐牢母亲病故的重压？朱侏和何欣也算是患难见真情，比一般男欢女爱的恋情更加弥足珍贵，所以她怎么能够轻易离开何欣？

王智和扮演父亲的资深演技派倪大红以及扮演何欣的实力演员凌潇肃有着很多对手戏，王智的表演比较生活化，自然亲切朴实，就像我们生活中的漂亮姐姐。朱侏身上有着80后现代的思想，也深受传统文化的影响，所以她的性格特征不偏执，也不容易过激，是一个乖巧明事理的女性。王智的表演细腻到位，有着强烈的代入感。

除了在这部《超级翁婿》，接下来王智还有多部作品即将播出或公映，比如7月13日公映的电影《新乌龙院》，12月28日贺岁档和艾伦主演的喜剧片《人间·喜剧》，以及搭档钟汉良和马天宇主演的大戏《凉生，我们可不可以不忧伤》。这些角色迥异，足以看得出来王智戏路宽广，是一个值得大家期待的女演员。