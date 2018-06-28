网传电影《大轰炸》烧钱十多亿及涉嫌洗钱等，片方公开说明回应

一个月前某知名人士在微博发文diss《手机2》，结果波及到电影《大轰炸》，先是关于该片和某明星的片酬合约曝光，三天拿走8000万元，当然某明星否认自己拿走6000万元，拿的只是2000万元。曝料人晒出的合同甲方就是《大轰炸》原四个联合摄制公司之一的上海合禾影视公司。

后来曝料人直接提到电影《大轰炸》，认为电影不是花了三个亿，而是十亿不止？还有网友曝光电影投资的钱其实是上海快鹿投资集团通过某投资理财的方式融资而来，涉及金额比较大，而投资理财平台已经关闭，原老板施建祥也成了红通要犯。

关于《大轰炸》的传言一直没有停过，已经有不少网友传言拍电影不是目的，真正是通过拍电影的方式黑心洗钱，将很多老百姓投资理财产品的钱通过拍电影的方式变相转移到个别人的腰包里。

这位知名人士的曝料直接将电影《大轰炸》推到风口浪尖，电影通过四年的剧本创作和筹备，又通过四年的拍摄和后期制作，目前已经定档8月17日全国公映，凝集着2000多名工作人员的心血。

6月27日下午《大轰炸》三大主创人员执行制片人王丁，监制江海洋以及导演萧锋等召开说明会，正面回应与电影相关的一些传闻。

片方回应的几大问题中，最重要的一个是提到上海合禾影视公司，该公司负责电影拍摄的资金投入，作为剧组来说，一切拍摄资金都是按照预算来执行，而且上海合禾影视公司其实在拍摄的过程并没有完全按照预算来支付拍摄资金，有时候导致基本的拍摄工作都不能进行。

电影监制江海洋说道，2016年3月，上海合禾影视公司其实已经出现资金链断裂，无法支付电影的拍摄经费，后期电影制作经费的支付就更不可能兑现。这主要是问题出在上海合禾影视公司，当时已经有部门在调查，公司实质上已经名存实亡。



电影本身就是抗战史诗大片，投资大不言而喻，而且还卷入金融案件，为了不让电影烂尾以及给投资理财产品的老百姓一个交代，在有关部门的指导和监督之下，中影、上影、原画影业及合禾影视四个联合摄制的公司协商一致，由原画影业和合禾影视签署后期投资及发行权授予协议，由承担拍摄制作的原画影业负责电影已欠付和待付的后期制作资金。

这次公开说明还有一个重点就是剧组只是负责拍摄资金的管理和使用，演员的片酬是由剧组以低于市场价和参演演员谈妥，演出合同也是由上海合禾影视公司和演员签订并支付酬劳。意思演员最终的合同签订和酬劳支付其实和剧组没有实质关系。

《大轰炸》片方公开说明否定了电影投资十多亿，其实预算1.5亿，最后并没有超预算，剧组所有收支都有健全的财务管理制度，并且都有账目可供审计；否定了天价片酬演员，认为所有演员的酬劳都是低于市场价，因为参演这部电影比较有意义，没有漫天要价；还有否定所谓的黑心洗钱的说法，因为一切都有帐可查，制度规范；同时否定偷漏税，认为片方和大家都有知法守法的自律精神。

公开说明同时也透露了这样的一个信息，有关部门主持大局没有让《大轰炸》烂尾的目的有两个，一是坚持中国电影的操守，其次是为了使受金融案件殃及的广大群众的基本利益得到维护。

其实整个公开说明的核心焦点就是希望电影能够顺利公映，让投资能够有所回收，给那些金融案件殃及的群众有个说法。至于那些谣传的真假，其实有关部门应该比较清楚。电影阵容如此强大，耗时如此之长，几千名共工作人员的心血铸就，怎么可能烂尾呢？