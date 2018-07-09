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续写《乔家大院》精彩传奇，张博实力演绎传承和发扬晋商优秀品质

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2018-7-9 16:46:37

距胡玫导演的《乔家大院》12年后，再续乔家传奇的《诚忠堂》隆重在央视开播。这是根据当代军旅作家朱秀海《乔家大院》第二部小说改编的年代电视剧，讲述了乔家第五代传人乔映霁具有改革精神,利用乔家的金融实力和盛誉，重建山西官银号,实现货币统一的故事。编剧依然是朱秀海，导演是路奇。

《乔家大院》在豆瓣获得8.3分，算是传记类电视剧优秀之作，当年口碑收视率双赢，获得第23届金鹰奖优秀长篇电视剧奖 和第26届飞天奖长篇电视剧一等奖。这第二部《诚忠堂》也是在万众期待中播出，当然和第一部相比情节更加曲折，可观性更强，只是传记的风格不是那么显著，但遵从史实，同样是续写《乔家大院》之精彩传奇故事，将儒商精神发扬光大，真正做到以商救国。

扮演乔致庸孙子乔映霁的是毕业于中戏的张博，他曾经在《大秦帝国之崛起》和《琅琊榜之风起长林》有着比较精彩的表演，这次扮演历史人物乔映霁，他熟读剧本十多遍，为了拉近与角色的距离，张博不仅读了很多经济学著作，还请教在银行工作的朋友。

乔映霁的原型其实叫乔映霞，思想化较开明，早期崇拜康梁，后倾向孙中山推翻帝制，曾率先剪辫子，动员家族妇女解除缠足之陋习，又任过区长、禁烟委主任。乔映霞是乔致庸亲自挑选出来的继承人，并安排他到广州学习经商。电视剧基本上以乔映霞为原型，更加丰富了角色的内涵和思想境界。

《诚忠堂》的背景是1911年辛亥革命爆发至1916年袁世凯称帝图谋破产期间，主要讲述乔映霁带领乔家如何从传统票号和钱庄向现代银行的变革；当然也表现了乔映霁对革命的态度和决心，同时也展现了乔映霁与杨依依和莲花之间复杂的爱情故事。

该剧尽管在情节上跌宕起伏充满各种看点，但还是走严肃的年代剧创作风格，服化道看起来也是很走心，演员们的表演也非常给力，具有一定的传统文化底蕴，经受得住史学家的考证。

张博看来对乔映霁这个角色还是进行了认真的分析和研究，思想激进，参加孙中山的同盟会，有着强烈的使命感，当然也是行动派，毫不犹豫的花重金支持变革；具有普世情怀，传承儒商“仁、义、礼、智、信”的精神；秉承先辈遗志，进一步使汇通天下、货通天下得到改革、完善和弘扬；对待婚姻和爱情也是坚守承诺，忠贞不二。

张博的表演很沉稳，乔映霁虽然还是一个满腔热血青年，但颇具头脑和眼光，不盲从，很理智，也很果断。能够挑大梁演绎这么个“大人物”，张博看来还是信心十足，可能会有观众拿他与陈建斌扮演的乔致庸进行比较，其实两人性格和思想境界完全不一样，张博的乔映霁烙印着个人独特的风格，更具时代特色和正能量意义。

该剧的配角都是顶级的实力大咖配置，有潘虹、马晓伟、王洛勇和方子哥等，张博和这些经验丰富的老演员配戏，毫无违和感，特别和潘虹第一次重逢的戏，火花四溅，相得益彰，让人看了心潮彭拜，观众不仅被气场强大的潘虹所震慑，当然也被张博饱含深情的表演感动。

《诚忠堂》的主旨还是彰显强烈的爱国精神，当然也细腻深度刻画乔家儒商精神的变化与传承，对现代银行的发展具有一定的历史探讨价值。整部戏节奏紧凑，多线索并行，剪辑也很过硬，演员阵容强大，算是年代剧中的上乘之作。

8.3 

张博

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张博/Bo Zhang
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