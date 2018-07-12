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白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

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2018-7-12 17:39:13

2013年的“快乐男声”可谓是捧红了一波小鲜肉们，华晨宇、欧豪、白举纲、于湉等人在那个夏天收获了属于自己的光芒和荣耀。那个年代网络综艺还尚未流行，没有土偶也没有土创，这个节目是许多人对于电视选秀最后的记忆。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

很多人对白举纲这个名字熟悉，但是没有看过当年“快乐男声”的人可能不会想到他曾是13年“快乐男声”的季军，跟华晨宇、欧豪是同一批被选拔出来的音乐人。

不过，在音乐的道路上，似乎他们各自走着不同的路。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

华晨宇算是几个人当中音乐风格最突出的，在海选之时就展露出了不俗的音乐唱功和实力，被当时“快乐男声”的评委尚雯婕所赏识。出道一年，就发表了自己的首张个人专辑《卡西莫多的礼物》，以华语音乐人代表之姿登上《L’Uomo Vogue》，并相继斩获QQ音乐巅峰榜年度最佳内地男歌手、年度最受欢迎男歌手等奖项。后期参加湖南卫视《歌手2》、《明日之子》、《我想和你唱》等音乐类综艺节目，收获了众多粉丝。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

同样作为少年感十足的90后小生，白举纲也有着不小的人气，微博上关于他的话题不少，白举纲的名字常常出现在微博热搜榜。他是《闪亮的爸爸》中无比慈爱又可爱的“孩子王”，是《极速前进》中保护采儿的贴心大暖男，在《花样年华》中跟杨紫的萌萌cp感也将他推上了流量的宝座。各种人物设定都有，白举纲也通过参加综艺节目收获了无数的喜爱。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

微博上关于白举纲最近的新闻，是白举纲确认加盟《中餐厅2》的消息，在节目组公布阵容的那一天，就有粉丝表示非常期待小白的表现。

如此频繁的在综艺节目中露脸，让人们似乎忘却了他还有另外一个身份，那就是歌手及音乐人。为了完成音乐梦想，白举纲毅然选择考入四川师范大学音乐学校，系统地学习了声乐知识，在酒吧驻场勤工俭学以减轻家里的负担，随后参与“快乐男声”的比赛从而正式进入演艺圈。

在音乐的道路上，他一直有自己的态度。他把如少年一般的顽烈心性和随性的生活态度糅合在音乐的韵律中，再用浓墨重彩的音乐风格书写出来。白举纲的歌是有爆发力的，有人称“中国内地终于有年轻的音乐人，具备社会艺术家的潜质”，有人为他的歌热泪盈眶。

而综艺节目中的暖男形象和他音乐中的躁动与狂野恰恰形成了对比，因此白举纲身上又多了一个标签叫做“暴烈暖男”。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

我们看到白举纲参加了真人秀，客串了热门电影，参加过很多综艺节目，看似做了很多跟“音乐”不搭边的事儿，但实际上所有的准备都是为了做出更好的音乐。

白举纲坚信，“只要保持一颗尊重音乐的心，一切肯定坏不到哪儿去”。

最近网络上流传出，白举纲正在参加江苏卫视《金曲捞之挑战主打歌》的节目录制，他将和郁可唯、刘唯共同挑战任贤齐的经典曲目。

白举纲综艺节目中频繁露脸 谁还记得他的音乐梦想？

这个白衣少年带着曾经的音乐梦想，如今又再一次站在了歌唱的舞台上，不知道这一次他的音乐才华能否得到释放？

4.7 

白举纲

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白举纲/Pax Congo
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