打破常规叙事,创新理念塑造全新缉毒英雄形象,完全大片既视感

文/温翔

《猎毒人》在江苏卫视幸福剧场开播以来，全新视觉展现现代缉毒英雄的故事很快就吸引观众眼球，缜密的逻辑思维，另类的叙事方法，悬疑浓郁的氛围，强大的演员阵容等诸多优点让人追剧停不下来，因为该剧代入感很强烈，大家都想知道吕云鹏是如何成功潜伏到毒贩老巢的。

可能很多人都无法理喻，一个手无缚鸡之力的博士吕云鹏怎么就成了无所不能的大英雄，而且还成功打入毒贩内部。其实该剧有大量的铺垫，吕云鹏眼睁睁的看到可爱的侄子惨死在自己怀里，还有侄女也负伤，嫂子被诱发精神疾病，哥哥潜伏身份暴露献出自己的宝贵生命，吕云鹏的复仇之火被点燃，尽管他不是专业的警察，但他拥有智慧的头脑。一个人遭受打击和挫折，他的潜能很容易被激活。

该剧和一般老套路的缉毒剧不一样，着重刻画吕云鹏这个编制之外的英雄，可能很多人认为这很不靠谱，其实这就是该剧的与众不同，吕云鹏的强大并不是一蹴而就，他有过多次失败差点人头不保，但正是有魏海和江伊楠这些骁勇善战的警察才促成了吕云鹏复仇之梦的实现。

《猎毒人》不是写实剧，所以其创新也饱受质疑，吕云鹏最后和警察联手，成功打入毒贩内部，这些都是该剧的看点，孤胆英雄不孤单，他背后有强大的国家警察，这是他成功的底气。该剧并不是宣扬个人英雄主义，而是集合一切有能力的人在一起，发挥集体智慧，摧毁祸害无辜百姓的毒穴。

前十集该剧的节奏掌控很紧凑，没有过多冗长的戏份，主要表现吕云鹏成为英雄之前所必须经历的坎坎坷坷，有收获也有挫败，有进步也有缺点，有蜕变的痛苦和无奈，亦有阵痛后的愉悦和忐忑。其实无论吕云鹏还是那些奸猾的毒贩，都是经历各种冒险和挫折才变得更强大更难以对付。

该剧投资高达1.8亿元，在江苏常州、云南西双版纳以及在金三角三国缅甸、老挝和泰国取景，历时四个多月，演职人员也达到上千人。该剧的剪辑也是可圈可点，刚开始四大演技大咖纷纷亮相，于和伟、侯勇、吴秀波和徐峥分别展现角色风采，这并不是点到为止，随着剧情的推进，他们亦有更多亮相。

《猎毒人》没有给人那种很容易看破的桥段，就是看到一点就能想到下一步的剧情发展，特别对毒贩背后大BOSS的亮相，该剧表现方法是采取剥洋葱的方式，一层层的推进，这样容易激发观众追剧的动力，想必最终大BOSS 的亮相，可能也是该剧最高潮的部分。

于和伟担任该剧的艺术总监并担任主演，其塑造吕云鹏这个角色是全剧的戏眼，这个角色的成功与否对电视剧的品质有着很重要的加分作用，毫无疑问塑造过不少经典角色的于和伟应该比较成功的塑造吕云鹏这个角色。剧中有段吕云鹏打扮成送水工的桥段，于和伟的表演无疑值得点赞，可以说形神兼备。其实一个成功的潜伏者，同时就是一名成功的演员。

《猎毒人》其实融合美剧和国产类型剧的风格，在节奏和角色设计上以及悬疑的设置都偏美剧风格，而在表现情感方面又很接地气，无论是亲情、爱情和友情，该剧都给予大量的表现，当然不是那种很腻歪的感觉，而是很符合男主角的人设。该剧在表现反派上并没有弱化，而是一样很强悍，如此设计才能让该剧更加耐人寻味，有种欲罢不能的追剧热情。