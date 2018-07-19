为了德国童话，我宁死不和你握手！

看昆汀·塔伦蒂诺《被解救的姜戈》给我留下最深印象的不是主角姜戈的转变，而是那个宁死不和农场主卡尔文握手的牙医舒尔茨（扮演者克里斯托弗·沃尔兹凭借此片荣膺奥斯卡最佳男配角奖）。因为不想握手而丧命，听上去好像有些不值。韩信不是还忍过胯下之辱，握个手又算什么？但事实就是这样，有的人就要做“宁为玉碎不为瓦全”的傻子。医生看不惯一名惨无人道的血腥奴隶主戴上一顶伪善端庄的文艺帽子，所以不能忍受握手这一形式对他精神信念的折辱。

解救姜戈的另类英雄

1858年，南北战争爆发前夕，美国南部奴隶制还非常盛行。电影《被解救的姜戈》出现的第一个镜头是一片巨石遍地的荒野。镜头定格几秒后，伴随着同名主题曲《姜戈》的有力男声，一群背对镜头、步履蹒跚的黑人出现了，他们伤痕累累的赤裸后背是丑陋蓄奴制的罪证之一。接着镜头反转，我们看见了一张张茫然疲惫的黑色脸孔，其中一位被特意给了特写，他就是本片主人公姜戈，一个戴着脚镣，失去自由的黑奴。

解救姜戈的英雄医生舒尔茨的出场配置很是诙谐，他所坐马车的车顶有一个由弹簧固定的左摇右晃的巨大牙齿造型。押解着姜戈等人的自大奴隶贩子以为牙医不过是个小丑，蛮横地拒绝了医生想要交易姜戈的提议。但他们看错了医生，舒尔茨的快枪一点不滑稽。

为什么一个德国人会不远万里跑到美国德州，解救一个和他素不相识的奴隶呢？显然医生并不是毫不利己、专门利人的白求恩大夫，他只是想通过姜戈找到三名警方重金悬赏的通缉犯。说白了，医生这么做最开始主要是为了钱，因为他是那个特定时代的“赏金猎人”（追捕逃犯，无论死活，然后得到赏金）。

但医生骨子里是有平权意识的。他讨厌奴隶制，虽然姜戈是因他追捕罪犯需要买来的奴隶，但他几乎是完全按照平等方式对待姜戈的。他让姜戈骑上高头大马昂首阔步在白人惊诧莫名的眼光中，请他喝啤酒，和他碰杯，与他做约定，跟他坦诚对话。一名白人医生在当时社会如此行事几乎让人觉得不可思议。别忘了，当时的白人只把黑人当成像牛、马一样的牲口，他们是奴隶主的物质财产，是可以被随意处置的对象，而医生却把姜戈当作了一个真正有尊严的人。





医生的喜剧性



乍看医生外表，你会以为他只是一名有点油腔滑调的主，实际上他身为赏金猎人的功力却极上盛。在电影前面几个事件铺垫中，我们可以看出医生头脑机敏、遇事镇定、出手利落、做事果决的特点。尤其在面对弱鸡对手时，他还不由得会用小傲娇调戏一下对方。比如他和姜戈第一次到一个小镇酒吧喝酒，酒吧老板惊慌失措地连喊“救命”，因为店里来了一位黑鬼。医生不忘追着老板喊道：“记住是去找警长，别找治安官（顺序不能乱）。”当警长神气十足地出现没几秒就被医生干掉后，酒吧老板懵逼了。医生随之摆出亲切微笑脸指示愣在原地的酒吧老板说：“现在，可以把治安官找来了。”并且不忘给酒吧老板一个暗示的小眼神。姜戈直接晕掉，不知道医生演的是哪出戏。

当小镇治安官带着群情激奋的持枪人群严阵以待地布控在酒吧门外时，医生镇定自若地跟治安官谈起判来，并掏出藏在身上的通缉令。原来小镇警长是被通缉的逃犯，医生杀了警长不但没事，治安官反而还欠了他200美金的酬劳。治安官和小镇居民在知道真相后面面相觑的哑然场面简直不能再搞笑。医生实在太狡猾了！姜戈也差点惊掉下巴。显然医生这个自带笑果的另类英雄就是昆汀不按常理出牌的喜剧套路之一。





一个美好的德国童话

医生憎恨奴隶制，因此在释放姜戈的同时，也把脚镣的钥匙扔给了愣在原地的奴隶。当他得知姜戈还有一位名叫希尔达的妻子被奴隶主贱卖到别处后，他告诉了姜戈一个在德国家喻户晓的童话：希尔达原是一位公主，因为触怒了身为诸神之神的父王，所以被父亲关在了一个有恶龙守卫的山顶，四周皆是火焰。除非有无所畏惧的英雄来救她，否则公主将永远走不出山顶。果真有一名叫西格弗里德的英雄来了，为了拯救美丽的希尔达公主，他克服了千难万险，终于杀死恶龙，登上山顶，救出了公主。

姜戈很用心地听完了整个故事，他对医生说：他明白西格弗里德为什么这么做。医生也才意识到面前的姜戈和他的妻子就好像童话故事中的人物。作为德国人，医生觉得自己有使命助姜戈一臂之力，成为真人版的西格弗里德也不失为一段佳话。所以他提议，正式邀请姜戈当他的猎人搭档，合作一个冬天后，他们一起去救希尔达。因为他知道姜戈作为一个黑人，即使是自由身，也没办法独自去密西西比州的华盛顿奴隶县救出自己的公主，那样无异于是羊入虎口。

特别喜欢姜戈改头换面从商店走出的一幕：轻快的音乐响起，姜戈着一身帅气逼人的牛仔装，带着一份从未有过的坚定自信走向前方。医生不禁点头赞叹，甚至忍不住一再打量着脱胎换骨般的姜戈，然后露出了由衷的开心微笑。就从这刻开始，我不由得爱上了这位油嘴滑舌的牙医。看他表面油腔滑调，杀伐决断，内心却存有一种天真理想和浪漫情怀，他是真心为改变的姜戈感到高兴。他不但给了姜戈自由，还想为他找到归属和幸福。在那个蓄奴制还很盛行的时代，两人上马相互致意，并肩驰骋在荒原上的画面实在太美。





为了德国童话，我宁死不和你握手！



一个冬天过去了，姜戈不但被医生培训成了训练有素的赏金猎人，还获得了丰厚奖金。医生兑现诺言，和姜戈来到密西西比州的奴隶市场找到了希尔达的下落。由莱昂纳多饰演的农场主卡尔文此时上线了。他是一名凶残成性的农场主，以曼丁果搏斗（奴隶相互搏斗至死）为乐。对于不听话的奴隶，他会让猎狗生生把他撕成碎片，就像不堪折磨而逃走的奴隶达达尼昂。





医生知道卡尔文不可能屑于和他们进行一个下等奴隶的交易，所以他们设计伪装成出要天价购买曼丁果选手的买家，想借此顺便把希尔达赎出。计划一开始实施得还算顺利，但就在最后一刻被卡尔文身边狡诈的黑人管家史蒂芬识破，所以卡尔文让人拿着枪指着两人脑袋完成了天价售卖希尔达的交易。

剧情发展到这里，虽然拯救希尔达的方式有了变化，但毕竟还是让希尔达成了自由人。可是完败在卡尔文这样卑劣残忍的小人手中，舒尔茨感到极为懊恼。一个拿奴隶喂狗的农场主，听着贝多芬，吃着甜点，附庸风雅地给黑奴用大仲马小说《三个火枪手》主人公达达尼昂来命名。他忍不住想，一生崇尚自由的黑人混血作家大仲马会怎么想，他无法忍受这样的荒谬。所以他在嘲讽了卡尔文之后，对他说了一句永不相见。

就在观众以为我们的公主要和英雄从此过上幸福生活时，感觉遭受鄙夷的卡尔文坚持要和医生握手以完成交易。医生坚决拒绝，但卡尔文说不握手就让人用枪杀了希尔达。无奈，一向理智精明的医生被彻底激怒了。他无法接受这样一个卑劣的人和自己握手。握手意味着合作愉快，尽管他和卡尔文做了交易，但他们并非同类，他不想与之为伍。医生快步走向卡尔文，出其不意拿出一把手枪崩了卡尔文。剧情至此又急转直下，一场昆式血浆大战又开始了。





一直不是很喜欢太暴力的电影，但看过昆汀的《低俗小说》、《无耻混蛋》，以及《被解救的姜戈》后，我觉得自己喜欢他不按常理出牌的幽默，以及贯穿在剧里的反叛意味和戏谑调调。

（Ps：这不算是一篇影评，就是对这部电影的一个记录。其实在看电影片头时我是没有多大兴趣的。荒原上，一群被上了脚镣的黑人颤颤巍巍的行走，背上全是鞭伤，这让我想到了伏尔加河上的纤夫，感觉电影是很严肃沉重的。原想放松消遣一下，所以会觉得有点累。但开局没多久后就发现，电影其实还挺好玩的，尤其自医生舒尔茨出场以后。昆汀的电影虽然暴力，但总不忘幽默一把，一群白人戴头套偷袭医生和姜戈的那场戏尤其搞笑。除了好玩，也有特别尽兴的部分，像姜戈最后的反击。所以还好，值得一看！）