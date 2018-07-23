《神奇马戏团》：国际水准，爆款品质，绝对不容错过

暑期档出现《神奇马戏团》这样欢乐多的动画片是很多学生消费群体的大福利，这部云集国际动画制作大咖的电影，几乎全程无尿点，爆笑迭出，引人入胜，是很多小孩娱乐的饕餮盛宴。特别适合全家人一起观看，因为电影就是讲述欧文一家如何从事给更多家庭和小朋友带来欢乐的马戏表演事业。

该片出品人是穆业冬，说到穆业冬，就不得不提票房高达10亿元的《西游记之大闹天宫》，这是穆业冬投资电影的一个胜利果实。穆业冬有个“野心”就是要打造一部颇具国际视野的动画片，她认为动画片在国内市场巨大，与其将资金投资到演员身上，她更愿意投资到制作上，资金用到刀刃，才能缔造出精彩的影片。

《神奇马戏团》就是用国内的资金，邀请国际上颇有建树的动画电影人，来打造一部具有国际审美标准的合家欢动画电影。该片导演托尼·班克罗夫特，《花木兰》、《狮子王》和《美女与野兽》等享誉国际的经典动画片皆出自他手，这几部经典的动画片都离不开亲情二字，他导演《神奇马戏团》果然不负众望。

配音演员也是在国际影坛很有建树的大咖们，《危机13小时》和《明日边缘》中的艾米丽·布朗特夫妇，《指环王》中扮演甘道夫的老戏骨伊恩·麦凯伦，还有动作巨星史泰龙，《龙兄鼠弟》中扮演“鼠弟”的丹尼·德维托等。真可谓星光熠熠，他们的配音高度契合电影角色，凸显角色鲜明的个性特征。

《神奇马戏团》非常具有爆款的品质，几乎每一部爆款的动画片都离不开亲情关系的表现，比如《疯狂原始人》和《西游记之大圣归来》，围绕着观众最熟悉的主题，极尽所能，彰显出亲情浓烈的吸引力和感染力。《神奇马戏团》也是围绕着亲情展开，不是单纯的讲述亲情的故事，其中传达着真善美与假丑恶的抗争。除了亲情，电影充满滑稽诙谐的笑果，情节设计也反转不断，角色塑造也是具有很高的辨识度。该片具有爆款的诸多因素，不仅值回票价，完全就是物有超值。

男主人公欧文不愿意经营马戏表演事业，但其老婆乔伊勇敢承担重建马戏团的辉煌。因为亲情永远无法割舍，当欧文吃了“绝对不能吃的饼干”意外变成各种款式的动物，能够让女儿感到快乐和幸福，当意外救场获得很多亲子观众的掌声，这一切改变了欧文的想法，他决定和老婆联手一起将马戏表演事业做大做强。亲情不仅是纽带，更是动力，也是创造力。

作为孩子们来说，他们充满天真可爱，无论自己的父母变成什么样，他们都依然热爱他们，因为血浓于水。电影中欧文变成老虎或者狮子，确认过眼神，女儿并没有感到害怕和恐惧，而是能够看到满满的父爱，充满舔犊情深的画面令观众泪目。

《神奇马戏团》以丰富的创意，走心的亲情，各种花式搞笑以及跌宕起伏的情节获得很多观众的喜爱，该片的运作模式也是国内动画电影制作未来的一种全新模式，值得很多动画电影人学习。