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摩天营救：一切皆有可能

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2018-7-24 12:54:44

      一部看着还蛮惊险刺激的动作片，巨石强森可以说是超级硬汉了，这次瘸着腿都能完成高难度营救，不得不让人折服啊。影片全程高能，看得很爽很刺激，加上震撼的视效给人进一步的视觉冲击，很能刺激观众的肾上腺素，并引领观众跟强森一起感同身受地体验这场冒险救援。虽然这次加入了不少中国元素，在中国取景、有中国演员，让人一度认为这是不是中美合拍的，还是中国特供版，但没成想这次竟毫无违和感，融入的还挺好，有些欣慰。片名叫摩天营救自然和摩天大楼有关了，这可不是一般的高楼，一座耗资65亿美元高达220层的珍珠塔。其奢华程度和先进的科技感可以说是超乎你的想象，令人大开眼界，它能让你真正体会到悬在空中是什么感觉，是不是有点酷呢。

      影片一上来就让观众揪心了一下，男主索耶（强森饰演）是名海军陆战队员，在一次解救人质的救援行动中意外受伤，让他失去了一条腿，之后退伍装上义肢开启了新的生活。若干年后他所经营的安保公司承担了评测明珠塔安全性的任务，准备了半年之久马上就要结束评估工作的时候，意外发生了……原来从一开始就是一个局，等着索耶入坑。有人想报复珍珠塔的拥有者赵并从他手上夺取想要的东西，所以有预谋的放了一把火意图烧毁珍珠塔逼他就范，并嫁祸持有珍珠塔安保权限的索耶。于是索耶面临着两大难题，一方面要想办法洗脱莫须有的罪名，一方面则需想法设法去救被困在明珠塔里的媳妇和两个孩子，他能成功做到么？

        影片最大的看点是它很刺激，别看男主还有一个义肢，但是身手真心不输正常人，有很多惊险的镜头让人倒吸一口凉气，真怕他一不小心就挂掉了。什么高空弹跳、飞檐走壁都不在话下，那惊人的臂力真不是吹的，老有劲儿了。另外影片在剧情设定上也是花了一些心思的，前半部分有很多细节介绍看似是炫耀其实是为了后面做准备，比如顶层豪华套间的门为什么设计的这么坚固，圆球建筑里为什么配备了那么多高端显示屏，看到后面发现很有用嘛，前后呼应的很巧妙。还有一开始为什么要提及女主修手机的桥段，没想到这竟是故事反转的关键，有点厉害。别看这座高楼有那么多高科技成分，但是再高科技的东西还是会有漏洞，被坏人这样肆意利用还是挺让人捉急的，太大意了，也实力心疼男主的艰难处境。

        另外影片也传达着这样的中心思想，没有什么是不可能的，你觉得男主无法从外面进入到明珠塔的高层里？更别说要如何救自己的家人？那你可就太小瞧男主的能耐了。虽然情节设定有些超脱现实，但是不得不说它真的挺令人大开眼界、长见识的，完成了许多的不可能，精彩至极。而且男主的人设也挺暖的，为了家人他真的可以连命都不要，家人至上的理念总是那么令人动容。总体而言，这部片子值得观看，节奏紧凑、情节紧张、打戏精彩、视效震撼、场面火爆，你想看到的它都能满足你，也许它是有点超现实，不太符合逻辑，但那是为了让片子更有看头，就不必太细究啦。​​​​

7.0 

摩天营救 (2018)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/4166891/blog/8043846/
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