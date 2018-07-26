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《幻乐之城》：真演真唱真感人，超豪华的视听享受

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2018-7-26 17:23:26

湖南卫视原创综艺节目《幻乐之城》首播吸引很多观众的目光，不仅仅是天后王菲三十年来的内地综艺首秀，更是一次国内综艺节目的革新和突破，打破流行模式，以嘉宾“唱+演”的模式呈现个体表达，走心更走耳，抒发个人梦想和家国情怀。

《幻乐之城》毫无疑问是视听的豪华享受，体验官是王菲，外加自己圈中熟悉的一名好友，体验官的目的为每期四位嘉宾的8分钟短片给出中肯的建议和意见。节目摒弃唱演人的排位和评分，让唱演嘉宾和导演在8分钟的音乐微电影中呈现惊艳的个体感受，带领观众走进嘉宾的世界，去感知和体验作品所传达的思想和艺术境界。

《幻乐之城》首播四位嘉宾是黄晓明、任素汐、雷佳和易烊千玺，黄晓明在8分钟内呈现炸裂的演技，非常的走心，令王菲都红了眼眶。黄晓明出道多年，在娱乐圈的起起伏伏令他感慨万千，虽然只有8分钟，但是我们看到了真实的黄晓明，其实并不是他演技高超，而是一种真情实感的流露，观众和其他嘉宾都走心了。

任素汐也是一位舞台经验比较丰富的演员，她在8分钟的短片中，一镜到底，没有破绽，无论表演还是唱歌，表现的可圈可点，大家看到一个更加真实和接地气的任素汐，对父亲的复杂情感令人动容。

雷佳的表演的《虹▪光》超越小爱彰显无私大爱，参演的小演员身残志坚，雷佳爱心四溢，表演自然。雷佳是国内比较著名的民族歌手，其嗓音高亢圆润，完全就是天籁之音，美妙的音符似爱的福音，俘虏了每一位观众的内心。

易烊千玺压轴登场，他在有限的时间排练，王菲对他都担心不已，但效果奇特的好，无论是表演还是唱歌，让观众了解到00后小孩们对亲人的复杂感情，有挣扎有放飞，有珍惜亦有思念。不一样的祖孙情深深打动了王菲，让她再次热泪盈眶。

看了四位嘉宾的表演，感觉节目整体质量非常的高，因为嘉宾在短短的8分钟不仅情绪到位表演准确，还要根据不同的情景唱歌，歌声和表演合二为一，这就要求嘉宾不仅有演技更要有美妙动听的歌声，没有底气的嘉宾估计很难挑战这样的节目，不仅表演要让观众get到嘉宾传达的核心思想，还要让大家将歌曲听进心里，产生共鸣。虽然没有评分和排位，但嘉宾们都不想丢人，希望抓住这个良好的机会，让观众走进内心，了解明星最真实的自我。

有人说《幻乐之城》是《歌手》节目的升级版，这话没错，《歌手》只是成名歌手们的一次技能考验和比拼，而《幻乐之城》重在品质享受，抛弃俗套的竞技形式，呈现一场影像加持音乐的视听豪华享受，节目超越了一切模式，目的打造顶级梦幻IP。节目被称为“中国电视新物种”一点不假，没有相同的模式，有的是观众对明星神秘内心的一次全解锁方式，是灵魂的碰撞，更是心与心沟通的桥梁。

首期播出节目内容多样，有小我的情感诉求更有大爱的释放，传达满格正能量价值观，个体与集体情感的共振，真正是大情怀和正能量的典范。其实节目最大的一点就是原生性，也就是原创性，演员的表演和唱歌都是真实而为，一镜到底，就连现场配乐也是真实的，无剪辑，不NG，如此看来节目也是底气十足，不愧为“中国电视新物种”，足够真实和精彩。

9.0 

王菲

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王菲/Faye Wong
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