《限定24小时》：当你的剃须刀变成嗜血狂魔,你绝对吓个半死

玄幻宫斗电视剧题材层出不穷，而《限定24小时》却另辟蹊径，在轻科幻上做文章，呈现“触物为人”的影像化，令观众倍感新奇，产生强烈追剧的冲动。

该剧改编漫画家苏夏的原创漫画《限定24小时！安定博士和他的仆人们》，这也算是一部改编热门IP的轻科幻爱情剧，动漫作品在平台获得近9000万的点击量，也是拥有很多忠粉。国产动漫改编真人电视剧作品成新的刷屏趋势，已经投拍和立项的漫改剧达50多部,比如《全职高手》、《镇魂街》和《快把我哥带走》等。《画江湖之不良人》和《端脑》的播出获得不错的口碑。

《限定24小时》“触物为人”这梗是电视剧的最大看点，科技眼镜宅男安定博士不知道何来神功，居然触物为人，身边的电脑、手纸、电话、马桶、刮胡刀、手机和吉他等都变身为帅哥美女，而且他们24小时之后又变成原形，需要安定博士的再次唤醒。

其实这样的梗应该在那些神话剧中也有玩过，不过在轻科幻剧中倒是见得不多，厉害的是这些物化人和普通人没有两样，他们一样有血有肉，有情有爱，也非常具有独特的个性。

物化人如何突破24小时的限定是该剧悬疑焦点，安定和林婉晨两博士如何研制成功让物化人不受24小时的限定自由为人是推动该剧剧情发展的动力，剧情也是围绕着这个点展开。当然这样的研制成功，算是医学界的一大奇迹，可能会拯救更多患病的人类。

《限定24小时》有两条线索，一条就是围绕安定博士身边的物化人，另一条就是神秘猎人在消灭物化人，两条线索都与物化人有关，整部剧涉及的人物也很多，特别物化人随时都有可能出现。随着物化人的增多，难以避免与人类产生很多矛盾和情感纠葛。特别物化人莎布尔与两大帅哥黎昕和安定之间的暧昧情感也是吸睛之点。

《限定24小时》貌似是很严肃的一个题材，其实也很接地气，有不少搞笑的梗，比如剃须刀化身吸血鬼狂吃血旺，拥有剪刀手神功也是一个亮点，当然卷筒纸物化的莎布尔美女落水需要烘干；手机变身俏萝莉需要英特尔嘴对嘴充电；马桶物化的九牧帅哥还是一个大厨也是打破人类禁忌底线。总之这只是物化人的一部分笑点，还有更多物化人的出现，每一款都与众不同。

物化人虽然与人类没有太多异同，实则他们也会被不受重视，因为他们毕竟是物品，电视剧将这种矛盾扩大化，同时又赋予物化人追求尊严和自由的权利，因此该剧戏剧张力十足，精彩纷呈。

该剧演员很多是俊男美女，整体颜值都很高，这也是该剧吸引观众的看点之一，除了陈紫函和何明翰等当红演员外，李宏毅和潘霜霜等新演员演技颜值双在线，没有让人感觉是尬演。

这不是一部仅以轻科幻为噱头的剧，同时还表现很多情感，除了爱情，还有友情和亲情，各种错综复杂的情感充斥其中，让该剧看起来更加耐人寻味。

《限定24小时》立意新颖，题材别致，节奏感很强，悬疑氛围也很足，演员们表演也可圈可点，在众多播出的网剧中，是一部很值得追的品牌剧，黎昕和安定两发小相爱相杀的戏份不很多，但整个观感还是很不错，足够新奇和感人。