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西虹市首富：太有钱也不见得是件好事

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2018-7-30 12:58:59

      开心麻花出品的又一爆笑喜剧电影，只要有沈腾就很难能让人失望，一如既往的好笑。别看片名有些雷人，但是它真的很贴合电影，这次讲的故事就是关于这个首富要如何花钱，有钱人的世界还真是让人搞不懂。影片的笑点很密集，对于笑点低的我来说，可以说从头笑到尾了。虽然有些桥段设定会让人感觉有些浮夸，有些无厘头，但是喜剧嘛，只要好笑好玩你还奢求什么呢。而这次的演员阵容也是可以了，各种大腕儿客串亮相可以说是惊喜连连。看前我就知道有王力宏，所以小有期待，但没想到一出场还是惊艳到我了， ​帅的呀，女主的反应可以说是我内心的真实写照了，加上耳熟能详的歌曲，这段戏我是要加分的，哈哈。当然影片也跟大家开了一个小玩笑，我以为力宏该出场的时候没想到是常远，别说倒饬得还真有几分相似（哭笑不得状）。

     这次的故事讲得也比较富有戏剧性，男主王多鱼（沈腾饰演）是一名要啥啥没有、能力还不行的“高龄”守门员，而且还迷之自信。就在他被球队解雇之时，幸运的馅饼砸中了他，没想到他还有一超有钱的二爷，而他竟是唯一的继承人。要想得到300亿遗产就要经受重重考验，要么赌一把在一个月内花光10亿得到全部遗产，要么认怂拿1000万走人。王多鱼自然属于那种不怕死的，选择玩个大的，于是接下来他就绞尽脑汁地花钱……没钱的时候愁，有钱花不去吧更愁，都不知道怎么嘚瑟是好了，跟个无脑暴发户似的。还有那么多限制条件，使得这钱没那么好花，心疼给王多鱼管账的女主夏竹（宋芸桦饰演），碰上这么个主子也是倒了霉了，要如何共事呢？

      影片的看点在于，看王多鱼如何花式败家，人一有钱就容易膨胀，都不知道该怎么着是好了。见过豪的没见过这么豪的，花钱买亏吃可还行，还有另类的杀价技巧，让人哭笑不得。但是有时就会事与愿违，你越想怎么着越跟你反着来，啪啪打脸的呀，笑死个人了。当然你也会看到在金钱面前每个人所暴露的不同本性，有的人为了钱可以不要脸装孙子，而有的人却能不为钱所动坚持做自己，这就是差距和区别，蛮现实的。

      影片让人比较意外的是，没想到它看似不正经、纯搞笑，却能让你笑过之后还收获了些许的触动和感动，让你笑中带泪的体会这措手不及的暖。王多鱼是幸运的，不是说那意外的巨额遗产，而是指他身边有一个死心塌地跟着他干的好哥们儿，还有关键时刻很团结的球队。那场球赛踢到最后把观众给踢哭了，画风突转走起了煽情风，太坏了，看得跟个傻子似的，一会儿哭一会笑。告诉大家什么叫骨气和底限。当然了，我觉得王多鱼这个人物也是有些闪光点的，虽然看着挺不靠谱挺能嘚瑟的，但起码他是善良的，在金钱与人性的考验前，他没让人失望。有些东西钱再多也买不来，能不忘初心的做最真实的自己才是最重要的。总之，还不错，看得很开心。相信影片的制作也没少费心，搞笑的梗、深层次的隐喻、故事情节的反转，挺别出心裁的。喜欢这种轻松搞笑类型的可以看看，主演们都演的挺放飞自我的，为了博你一笑可拼了。 ​​​​

6.8 

西虹市首富 (2018)

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西虹市首富/Hello Mr. Billionaire(2018)
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