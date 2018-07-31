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《沙海》：悬疑十足，节奏明快，吴磊的表演是一大亮点

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2018-7-31 11:43:42

由吴磊和秦昊主演的探险大剧《沙海》已经开播，该剧改编南派三叔的《盗墓笔记 少年篇·沙海》，没看过小说，追看了六集，发觉电视剧整体制作水平还不错。电视剧与小说应该还是有一定差距，不说还原度有多高，冲着这个强大的阵容，电视剧也很值得一看。

编剧还是南派三叔，他也是小说的作者，他的小说改编成多部影视作品，反响还是比较热烈，比如《盗墓笔记》和《老九门》等。类型剧最大的看点就是场景的制作以及整个剧情的改编，有了南派三叔坐镇改编，电视剧的品质有了保证。

《沙海》演员阵容很强大，有演技派秦昊、于和伟、姚鲁等人，此剧除了吴磊颜值比较高外，还有好几款小帅哥。该剧的主推应该是青春和阳光，因为电视剧主要围绕着吴磊扮演的黎簇这个角色展开，当然戏份重量还是在吴邪，算是名副其实的双男主。

《沙海》的悬疑设置很不错，随着剧情的推进，代入感还是比较强烈，毕竟这类揭秘和悬疑的电视剧，最重要看的就是过程，如何呈现小说中关于古潼京古墓的描写，这个制作方应该下了很多功夫，几乎都是实景拍摄，很少采用特效制作，所以整部剧给人的感觉悬疑氛围更浓，很注重细节的打磨，虽然是网剧，却制作很考究，给人印象很深刻。

从目前的六集来看，电视剧的主线索是吴邪带领黎簇等人探访古潼京古墓，其他还有二条副线，一条就是关于梁湾医生，另一条就是关于九龙门的张会长，几乎是三条线索平行进行，并没有违和感，也不给人叙事很乱的感觉，基本上逻辑清晰，节奏明快。这些线索和涉及的众多角色都应该与吴邪有很大的相关性。

从目前播出的六集来看，等待揭露的谜点也不少，比如吴邪是不是二次造访过古潼京古墓，如果没有，那么黎簇看到照片上的吴邪究竟是怎么一回事，还有黎簇脊背上的七指印又隐藏着什么秘密？九龙门的张会长和吴邪是什么关系？梁湾又与吴邪有什么瓜葛等等。谜点不少，随着电视剧的播出，以上谜点都会逐渐曝光真相。

古潼京地底下的古墓整个呈现的过程还是比较信服的，看来针对这一场景的设置和还原剧方一定费了很大的功夫，看起来百分百的原景拍摄，通过特效制作的地方不是很多，如此以来给观众很真实的感觉，这对提升该剧的品质至关重要，并不像某些网剧，制作粗糙和马虎，很多东西经不起推敲。《沙海》还是良心剧，从演员的表演到场景的设置以及服化道方面来看值得可圈可点。

18岁的吴磊很契合黎簇这个角色，两人年龄相仿，不过现实中的吴磊学习成绩很优秀。吴磊的表演很沉稳，几处情绪的爆发拿捏很准确，并没有尬演，毕竟吴磊的戏龄很长，算是年轻演员中的“老演员”。和秦昊演技派的对手戏，吴磊表现也是很自然流畅，没有让人感觉很尬，黎簇的个性特征在小说中是对人信任度低，情绪不稳定，藐视秩序，轻视 生命，情感无滞留，有自毁倾向。抗压能力低下，压力下行为不可预测。吴磊的表演还是让观众很准确的捕捉到这些特征，算是交了一份很不错的答卷，后生可畏。

南派三叔近几年也改编好几部影视剧作品，应该还是吸取了不少的经验教训，《沙海》和一般上星播出的电视剧制作水准差不多，可能比有些烂剧品质更过硬。发现该剧节奏很快，演员表演到位，逻辑清晰，场景打造逼真，是值得追看的良心剧。

8.4 

沙海 (2018)

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