《甜蜜暴击》想太多了，鹿晗和关晓彤主演的这剧很励志很青春

每一部影视作品，总会有人喜欢，也有人不喜欢，其实很正常，如果没有人关注或没有舆论，只能说明作品要么很烂，要么很完美。鹿晗和关晓彤主演的这部青春励志剧《甜蜜暴击》更多讲述的还是穷小子明天如何逆袭自己的人生，大熊猫如何蜕变成暴击的狮子。

明天这个人设有点可怜兮兮，母亲无法忍受酗酒的父亲独自离家出走，丢下老公孩子。明天在父亲病逝之后主动承担起照顾两个弟妹，同时一边打工一边坚持完成学业，在逆境中重塑坚强人格，有着满格的正能量。很多人无法想象明天内心如此强大，能够用瘦弱的双肩挑起全家的重担，他坚强、隐忍、低调，不愿意与命运妥协，这就是他的魅力之处。

父亲也曾是实力非凡的格斗高手，意外失手导致他人失去生命，这个给一家人带来沉重的打击，父亲沉沦、消极和自责不仅毁掉了自己的身体，同时也给明天个性烙上了阴影。尽管自己也喜欢格斗,明天却隐匿了自己的爱好，目的是不想触及内心伤痛，一心只想着要照顾好两个弟妹，尽己所能去保护他们，不愿意让他们再度失去亲人的呵护。

明天正因为在方宇、程亚楠和宋小米的帮助和关心下，才一步步找回失去的自我，通过努力和刻苦训练，明天变得越来越强大，因为他认识到只有自己更强大才能更好的保护家人。该剧宗旨还是表现热血青春的励志故事，目的就是传播自强不息的正能量，不辜负众多好友对自己的关怀和无私奉献。

《甜蜜暴击》选择鹿晗和关晓彤来主演明天和方宇，其实选角比较正确，角色和演员本色还是比较接近，鹿晗和关晓彤的表演也可圈可点，并没有像网友们说的那样不堪。关晓彤扮演的方宇个性高冷，实则内心温暖，而鹿晗扮演的明天，算是真正的外弱内强，他无非只是用一种假象来包裹自己，掩护自我，不想让自己和弟妹受到更大的伤害。

《甜蜜暴击》充满热血青春的气息，让人看到的是希望而不是绝望，是上进而不是沦落，是崛起而不是坠落，是勇敢而不是懦弱，是正义而不是阴暗。

电视剧虽然有着很多的流行元素，但那只是与时俱进，而不是迎合、谄媚和讨好观众，主流的审美价值观并没有坍塌，反而表现得更加的淋漓尽致，更加的激发上进的心。整部剧充满青春的蓬勃朝气，当然也热血四溢，传达着给人希望和不断进取的精神力量。

《甜蜜暴击》展现的新时代新青年很正面的形象,他们虽然出身不同，但并没有很世故很圆滑,而是充满热血、正义和抱负。明天不是富二代,也没有任何背景,却获得学姐们的无私帮助,同时该剧也抵制学校霸凌现象,马奕辰无辜欺负明天被很多人谴责,其实明天并不是软柿子,而是不想滋事,他最终选择面对现实，重塑自立自强的人格最终获得被尊重。

该剧塑造的女汉子方宇，简直就是来为富三代正名的，因为在方宇身上能够看到她纯善、单一和正义的一面，尽管背景很强大，但她通过自己的努力洗刷掉富三代给人很多负面的印象。其实她和很多普通的女孩一样，只是她比别人更优秀，更珍惜亲情和友情，当然她也通过自己的种种努力，改善在明天内心中的差评印象。

整体来说《甜蜜暴击》看点不少，情节也跌宕起伏，节奏也简洁明快，演员们的颜值演技都在线，最重要的是传达很正能量价值观，给人鼓舞和积极向上的力量。