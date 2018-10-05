你的人生有多少次错过？

前几天看了一部1993年的美国电影《追梦赤子心》，真的太感动了！看得热血澎湃。影片最触动我的地方是圣母大学黑人勤杂工福蒂纳对鲁迪说的几句话：“我坐了两年冷板凳，我当时认为因为我是黑人，所以他们不让我上场。我非常不满，于是我退出了球队。没过一周，我就开始后悔。我保证不到一周，你也会为选择离开而后悔。”

“你根本没有丝毫的运动细胞，你已在世界上最好的大学橄榄球队待了两年，而且你将会得到一张圣母大学的文凭。你这辈子不用对任何人证明什么，除了对你自己。在你经历了这么多之后，如果现在还不能实现梦想，那么它永远都不会成为现实。”

福蒂纳，曾经也是一名橄榄球队的球员。当他看见在圣母大学坚持了四年之久的鲁迪在最后一刻准备放弃梦想时，他忍不住气恼说出了以上的话。因为他是过来人，为什么他离圣母大学球场那么近，他却从不入场看球赛。因为那里是他的痛，他不能释怀的痛。看见球场上奔跑拼搏的年轻人，他会想起自己当年懦夫般的撤离，他会不断懊悔自己当年因一时意气放弃了自己所热爱的事业。他已没有修正弥补的机会，所有留在那里的人都在创造自己的辉煌。球场上不可能每个人都是明星球员，甚至还有许多从未上场的替补队员。但是只要他们还在那里，他们就有一线希望。不管最终是否有结果，只要他们努力到了最后一刻，他们就不会遗憾自己可能错过了什么机会。

所以当他看见鲁迪怀揣梦想来到圣母大学时，他很愿意帮助这个刻苦勤奋又执着坚持的年轻人。鲁迪天分很差，个子矮小、身材瘦弱，很不适合这种强对抗性的运动。所有人，包括鲁迪的家人（他们都是圣母大学橄榄球队的铁杆粉丝）都觉得他想进入圣母大学橄榄球队是痴人说梦，但他却偏偏不愿放弃。福蒂纳被他的热情感动，可能鲁迪让他想起了当年的自己，所以他愿意默默帮助他。因而当鲁迪在最后关键时刻打算放弃时，他气坏了。他知道鲁迪经过那么多艰难获得的机会是多么不易，他不想鲁迪像自己一样今后只要一想到此刻就懊悔不已。

鲁迪已经坚持了很久。高中毕业后，他因为学习成绩无法进入圣母大学，不得以进入了进入了爸爸与哥哥弗兰克工作的钢铁厂。虽然如此，他仍然心系橄榄球运动，时刻关注相关信息。听闻著名教练的演讲在附近，他也会专程坐火车去听。不像福蒂纳，他的哥哥弗兰克对他这样的行为感到无比厌烦，他用最伤人的话嘲弄鲁迪。





这让我想起《士兵突击》里的许三多初到草原五班时的情景。草原五班的所有人都讨厌许三多这个愣头青的出现。明明是被大家嫌弃的孬兵，下放到鸟不拉屎的草原五班（这里被戏称为“孬兵的天堂”），即使全班人都孤立他、打击他，却丝毫不影响他的奋进自律。许三多每天仍风雨不动地操练和站岗，甚至还异想天开地要修一条路。这简直气坏了他身边的人，他们已经习惯了在这里自我放弃。在许三多来之前，他们自以为是环境让他们变成如今的这样。他们当初也曾心怀理想、意气风发，但现在他们一个个每日东倒西歪，只知道打牌或者美其名曰地找其他爱好来消磨时光，半点军人的样子也没有。偏偏来了一个只认死理的许三多，这让他们之间原本的平衡一扫而空。许三多让他们看清了自己的可耻，许三多每日的勤学苦练让他们在过着几近于混吃等死的日子时内心感到无比煎熬。





鲁迪的兄长弗兰克在影片里是最爱打击弟弟的人，为什么？一开始他是在嘲笑鲁迪的自不量力，可是到后来当他自己都放弃了梦想，鲁迪还在坚持时，弗兰克是难以接受的。因为他先天条件比弟弟好太多，在教练心中他是有天分的球员，但一直以来他都缺少鲁迪的决心和勇气，因此最终他也不过尔尔。他气恼弟弟，明明没有天分，明明所有人都叫他放弃，可是鲁迪却就是不死心。面对鲁迪，他大概永远都会觉得自己心有缺憾吧，因为他首先是被自己打倒的。





当然仅仅是痴心妄想而不付诸努力自然是无法成功的。鲁迪的学习成绩原本距圣母大学的大门大概有十万八千里，但是他硬是凭借自己的勤奋刻苦进入了圣母大学。在如愿进入圣母大学后，又凭借自己的执着感动了教练进入橄榄球队的陪练队伍。在操练场上，他把每一次训练当成是他人生的正式比赛。因为个子瘦小，以致无数次地被撞倒在地，他又一次次重新站起来，所以每次训练完他的身上到处都是伤。刚开始队友们很讨厌他，觉得他太爱表现，每次训练总是那么搏命让他们倍感压力。时间长了之后，他们发现鲁迪始终不懈，从未放弃过梦想，一直在用百分百的努力争取成为正式队员，这让他们渐渐从当初的反感变成了由衷地敬佩。

每个赛季，在每次公布入选队员的名单里，鲁迪都在寻找着自己的名字。直到大四毕业前的最后一次比赛，他的名字仍未出现在入选队员名单里。这个时候，连队友们都替鲁迪感到不公，因为他们每个人都见证了鲁迪的努力和付出。他们知道换做他们任何一个人，可能都无法像鲁迪这样坚持下来。所以他们没法看着鲁迪带着终身遗憾离开球队，队友们纷纷到教练那里请愿让鲁迪替代自己的位置。他们一个个把自己的球衣放到教练桌上时看得我好感动。





影片的最后一幕是电影的最高潮，全场人都莫名地跟着鲁迪的队友在呐喊鲁迪的名字，一个默默无闻的陪练却成了全场的明星。结果他终于在比赛的最后几秒替补上场了，完成了从小以来的夙愿，在他最为梦想的球场作为最为梦想球队的选手正式出场了。比赛结束，他被队友们像个王者般的抬着离开了球场。

鲁迪的成功并非传统意义上的成功，因为他始终未能成为圣母大学橄榄球队的正式队员，他几乎没有正式上场比赛过，但他的努力和坚持感动了所有人，也赢得了所有人的尊重。多年坚持换得了几秒上场的荣耀，这也是一种无上的骄傲。镜头专门给了看台上鲁迪的爸爸和哥哥弗兰克，弗兰克终于由衷地举起大拇指说到：“你赢了”。但我相信他的内心同时也多少有一些酸涩，他如果像鲁迪这样坚持，或许他已经是全能明星了。但时光不能折返，他只能接受现实。





看完这部电影真的特别感慨，也特别激动。想想我们的人生会有多少次像福蒂纳或者弗兰克这样的放弃、认命呢？也许我们有些梦想是不切实际的，但是你连试一试的勇气都没有，会不会将来后悔呢？就比如，你曾经见到一个特别令你心动的姑娘，你没有勇气去表白，然后就永远错过了。当然那个姑娘不一定接受你，但你没有试过，在日后想起的日子里可能会为此遗憾，万一成功了呢？那么你的人生道路是不是会有巨大的不同？

其实人生这样的抉择很多，是坚持还是放弃？放弃总是最容易的，甚至是最安全的，坚持一件看起来困难的事情总是冒险的，需要付出百倍的努力，也必定是一条艰难的道路。但当你有所收获时，一定会感激自己当初的坚持。就算最终没有达成目标，也不会有永留心底的遗憾。

我发感慨，也是因为自己在人生选择的重要时刻有过好几次类似的轻言放弃。想想当初如果对自己能再多相信一点，如果再多些自我坚持，或许我的人生道路会有着完全不同的样式。但一切都过去了，你再抱憾也不能改变任何事情。唯有珍惜和努力当下，争取让每一刻当下不要成为将来懊悔的过去就好。就是这样吧。

看这部电影之前，我听过GALA乐队《追梦赤子心》这首歌。歌词非常励志，和电影的主旨很一致。创作者都有一种不服输、不甘于平庸的精神，特别催人奋进。以下是《追梦赤子心》的歌词：

“充满鲜花的世界到底在哪里

如果它真的存在那么我一定会去

我想在那里最高的山峰矗立

不在乎它是不是悬崖峭壁

用力活着用力爱哪怕肝脑涂地

不求任何人满意只要对得起自己

关于理想我从来没选择放弃

即使在灰头土脸的日子里

也许我没有天分

但我有梦的天真

我将会去证明用我的一生

也许我手比较笨

但我愿不停探寻

付出所有的青春不留遗憾

向前跑 迎着冷眼和嘲笑

生命的广阔不历经磨难怎能感到

命运它无法让我们跪地求饶

就算鲜血洒满了怀抱

继续跑 带着赤子的骄傲

生命的闪耀不坚持到底怎能看到

与其苟延残喘不如纵情燃烧吧

有一天会再发芽

未来迷人绚烂总在向我召唤

哪怕只有痛苦作伴也要勇往直前

我想在那里最蓝的大海扬帆

绝不管自己能不能回还

失败后郁郁寡欢

那是懦夫的表现

只要一息尚存请握紧双拳

在天色破晓之前

我们要更加勇敢

等待日出时最耀眼的瞬间

向前跑 迎着冷眼和嘲笑

生命的广阔不历经磨难怎能感到

命运它无法让我们跪地求饶

就算鲜血洒满了怀抱

继续跑 带着赤子的骄傲

生命的闪耀不坚持到底怎能看到

与其苟延残喘不如纵情燃烧

为了心中的美好

不妥协直到变老