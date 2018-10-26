《悍城》：这剧最大的潜伏戏码不仅是硬汉闯关游戏，更是兄弟情深

悬疑、动作和警匪影视作品不少，但这部网剧《悍城》却令人热血沸腾，充满各种斗智斗勇戏码，一部真正荷尔蒙爆棚的男人大戏，令人大开眼界。当然该剧不仅仅剧情烧脑，悬疑丛丛，惊险动作桥段应接不暇，最致命的还张扬铁汉也有柔情，兄弟情深成该剧大写的“义”字。

《悍城》应该是一部大胆尝试的动作悬疑剧，首先剧的外景几乎完全在马来西亚取景，所以让该剧弥漫着强烈的异域风情，其次该剧背景纯属于虚拟，主要强调的是以珞珈和白振赫为首的孤胆英雄如何死里逃生，巧妙周旋于匪帮之间，上演一连串惊心动魄猫捉老鼠的游戏。最后当然还是彰显“忠义”二字，写意兄弟铮铮铁骨柔情。

在逻辑的缜密和剧情的合理上，《悍城》的创作也可圈可点。此类风格的影视作品，最容易掉分的就是在诸多逻辑上无法自圆其说，而该剧采用的是倒叙或插叙的手法，让逻辑更加的严密和扣人心弦。

为什么这是一部男性荷尔蒙爆棚的戏，因为展现的都是各色男人在智力和武力上的较量，这里的男人基本上不能用好与坏来判断，他们都有着两面性，无法很容易判断出他们究竟有多坏还是有多好，当然在犯罪天堂的堪国，混社会的男人，每一个背后都有很多故事，可谓触目惊心，令人终身难忘。

该剧无疑是双男主的警匪悬疑动作大剧，虽然表现的现代戏，但还是有着很强烈的港片警匪片风格，在剧情上各种反转不断，涉及的角色众多，男主角都是酷帅智勇双全，珞珈和白振赫强强联手，目的虽然是深入虎穴揭开制毒内幕，实则上演了一场令人泪目的兄弟之情。

剧中兄弟之情成了推动剧情发展的动力，珞珈孤身闯荡异域毒穴，目的是为亲如兄弟的同事蔺勇查清被害真相，而白振赫从一个监狱警长变身帮会中坚力量目的也是要查清亲兄弟白振然失踪的真正原因。兄弟情不限于正面英雄身上，而反派于永义和小武的兄弟之情也是能够令观众很触动，他们不是简单上下级关系，而是肝胆相照，义无反顾甘愿为其抛头颅洒热血的情深意长。于永义和小武是生死兄弟，小武几次冒死保护于永义，不仅仅是感恩，更是挥洒血性男儿豪情。

当然该剧没有肉麻的表现男男CP，几对兄弟之间的感情，都是随着剧情的发展而变浓，并没有突兀和尴尬，剧情设计了很好的铺垫，女性之间的友情可能是共同的兴趣爱好使然，而男人之间亲如兄弟的情感，更多是通过生死与共的诸多考验和磨炼铸就。硬汉之间惺惺相惜的情感更容易令人动容，更印象深刻。

李光洁扮演的珞珈，在外型和演技上都有很大的突破，和过往的角色没有雷同。外型上英俊潇洒不羁，而在内心深处却是嫉恶如仇，充满强烈的正义感和博爱之心。这次李光洁在演技上挑战不小，既要痞帅，还得完成很多剧烈的动作戏，文戏和武戏都有很出彩的表现。和叱咤风云的小马哥虽然没有可比性，但李光洁呈现了角色多面性，可能很儒雅，也可能很逗趣，当然更是智勇无敌。

《悍城》是内地动作悬疑剧的一次尝试和突破，当然看点不少。作为耐飞的2号超级剧，《悍城》的主创班底启用的也都是A类电影级团队，置景制作讲究不将就，整体上来说，该剧节奏把控恰到好处，文戏武戏相得益彰，配乐也是很独到，剧情各种反转，烧脑停不下来，唯一的缺点就是各种广告植入也是很凶猛，不过还不算很尬。一部男人戏，最重要的就是势均力敌的较量，当然也不失猛男也有柔情一面，同时也是唱给英雄们的一首赞歌。