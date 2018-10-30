网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>理想堂>>《香水》：嗅少女的体香，像嗅许多蔷薇

《香水》：嗅少女的体香，像嗅许多蔷薇

加入收藏

2018-10-30 19:44:16

少女的肉体，像无数玫瑰花瓣风中消散。侧颜笼在阴影下依旧美丽异常。这是《香水》最醒目的海报。褪色的身体，与鲜嫩的花朵形成对比，直接点明了主题：美丽与死亡。如同尸香魔芋，最蛊惑人的最妖冶的总是生长在腐烂的地方。

 

那令世人倾倒的香水，背后是丧绝人性的凶杀与许多无辜消陨的红颜。罪恶的过程却能诞生最美丽的东西，世事真的是荒诞。更荒诞的是，制造罪恶的动机是最纯粹的，是寻觅并留存世间最美好的气息。

 


最冷血的杀手，让-马普蒂斯特•格雷诺耶，一个天生没有气味却能嗅取世间任何气味的男人。他从未得到过爱，也未曾去爱。情感无知无觉，甚至对死亡没有意识也更谈不上恐惧。在最恶臭的地方出生，以及自身对气味的缺乏，使得他天生对气味有种非凡的敏感与执念。嗅得气味成为他唯一证明自身存在的方式。他不害怕消失，因为他还未感觉到自己存在。

 

直到有一日在夜晚潮湿的街道，从烈焰一般的红发掩映下，光滑若凝脂的皮肤渗出一缕体香紧紧抓住了他的灵魂。他第一次感受到一种类似情欲的悸动与满足。他感觉到自己存在了。他想占有，一直感受到香氛的围绕。那样他就能像个人一样活着，而不是像野兽本能地生存。所以，当那抹香随着少女气息的彻底抽离而永远地消亡，他开始恐惧、发狂。


 

在他的世界里，没有生命这个概念，少女与花在他眼里都是一样的，是一团气晕的凝结。他能从中获取的气味，他不知道如果她爱他，她可以永远留在他身边，活生生的，连同她的气味。他不会懂得这些，他的生命从一开始就深陷被抛弃与虐待之中，所有抛弃他的，都死去了。在这个世界上，他连怨恨都无法存在。像风一样，他不在任何人的生命中留下痕迹。而很多人的生命也像风一样葬在他的手里。这样一个人，当他安静时甚至连警觉的动物都无法感知到他。终于，在隔绝尘世的山洞中，第一次他的灵魂也同肉体疏离，深刻的恐惧使他崩溃，也许内心深处残留的爱的本能还是渴望被美丽的少女凝视，害怕自己站在她面前，却如空气一样。

 


毕竟当少女如花神般醉人的面庞流淌过月光，那一刻他也是失神的。纯澈的美依然能震慑住他，一个冷血的野兽。只不过也是片刻而已。零星的对少女之美的怜惜，仍然被他对绝世香水的欲望压过去。少女死前的凝视，反而逼迫他狠下杀手，因为他害怕毕生唯一的欲求将化为乌有。如他说的，他需要她。


那个少女依然是犹如花瓣沁染的红发（快跑的罗拉也是），视觉上就释放出致命的芬芳。 蕾切儿·哈伍德真的是鲜嫩得出水，像极了由晨曦带露的花幻化而成的美人儿。这样一个美人，才能让人相信她能散发出令众生神魂颠倒的气息。影片通过视觉营造给人以嗅觉上不可比拟的幻想，也是赋予少女与花的比喻最为诱人的具象。



他对少女的痴迷、沉醉与占有欲，这一切都像极了爱情。可是，正好相反，是吞噬。之后，他把采撷到的摄取少女魂魄的香水，优雅地用丝帕挥在自己身边的空气中，众人开始对他朝拜，开始集体交欢，似乎这气息，令人骤然翻涌起爱欲的高潮。在这种刺激下，世人已经爱难自抑，而本无情感的他只能微略地生起一丝对爱情的憧憬。他想起深巷里失手杀死的少女，她与他本身灵肉合一的可能，他唯一证明自身存在的希望，已经彻底被自己葬送。这勾魂摄魄的香水能给他带来什么？他如同神一般高高在上，无人在意他是谁，做过什么，周围充满谎言，对于世界，他依然是不存在的。


瞬间闪现又消陨的美好，令人更加绝望。对这个世界他再无眷恋，倾其所有也不过是仰仗香水为生命注脚。最终他与香水融为一体，真正地作为一种美好的气息存在，然后从最初踏足这个世界的地方消失。在贵族当中，他被奉为上帝，在贫民当中，他被视为生存最根本最美好的食物。总之，他不是人，不是有血有肉有情有欲的人。就算死后也只会是一种传说，不被人当做存在过。

 




世上没有人比他更孤独。

 

终于，他过完了卑微的，宏大的，恐怖的，冷寂的一生。世界都臣服在脚下，也无法得到幸福。孤独感与对存在感缺失的恐惧与挣扎，是影片给予的最独特而强烈的感受。始终，去爱，去存在，才是最重要的。



8.2 

香水 (2006)

影评(2644)

收藏(6421)

香水/Perfume: The Story of a Murderer(2006)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3230937/blog/8063340/
--------------------
像一缕墨青的烟，走失在时间里

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
理想堂 20974

RSS订阅

理想堂

409名成员1825个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:10分

 