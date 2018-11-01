《唐砖》：打造另类穿越奇幻剧，细节控彰显男频IP魅力

看过很多穿越剧，但这部改编孑与2同名小说的《唐砖》给人新颖别致的质感，该剧的标签是爱情、奇幻、冒险和古装，几个流行元素都被充分体现，令人赏心悦目，很能抓眼球，同时没有落入俗套，比穿越剧模式化的类型剧有突破,亦有创新。

《唐砖》主要还是表现现代人云烨穿越到大唐，通过自己的一技之长玩转大唐，被卷入李氏皇朝争斗中，上演了令人爱恨交织又啼笑皆非的一场穿越大戏。该剧节奏很赞，情节反转不断，不管有多扯，总能通过剧情的表现说服观众。总之比一般的穿越奇幻剧更有看点，追剧停不下来。

张晓龙是该剧的制片人之一，这也是他第一次跨界担任制片人，他是中戏的形体老师，学习过舞蹈，比较擅长于礼仪的研究，同时他也是一名资深的演员。整部戏可以看出很多张晓龙比较擅长的优势，就说这唐朝的礼仪，还有舞蹈以及服饰，诸多细节彰显出主创们的匠心精神，虽然只是网剧，但水平远远高于很多类型剧，值得细细品味和研读。

因为有张晓龙在品质上的把控，所以这部《唐砖》不仅走眼走肾更走心，服侍长孙皇后的侍女们从她们的服装到行礼,都充满仪式感,低着头,躬着背,没有许诺是绝对不会直起腰来.还有上朝的时候,大臣们的跪拜都是比较虔诚和恭敬,这种细节控,很容易滋生好感,说明剧组的创作比较用心。

整部戏看第一集就被深深吸引，一般的穿越剧是现代人被复古，而这部戏却是古代人被现代人洗脑，这才是穿越剧的本真,也是一个显著的亮点。

张晓龙这次转型尽量发挥自己的优势,从细节上严控,更具说服力.因为他《唐砖》显得更复古，生活在一千多年前的唐朝,民风淳朴,加上饱受传统文化的洗礼,人与人之间的交往,还是君与臣的礼数都蕴藏着文化底蕴,观众的代入感强烈,穿越到唐朝自由散漫绝对会反被称为”野蛮人”。

这部剧走男频IP很靠谱，因为也是以男主角云烨视觉切入穿越到盛唐，云烨的人设很符合现代人的审美趣味，具有冒险精神,还很皮,按现在的说法智商和情商都在线，求生欲也是非常的强。制盐和输血两大奇招，让唐朝人看得目瞪口呆，虽然感觉不可思议,但通过细节的表现还是合乎情理，也能自圆其说,凭这点《唐砖》大有可观。

男频IP角度的古装奇幻剧有《青云志》、《武动乾坤》和《斗破苍穹》等，虽然启用当红小生主演，但就是没有女性向的古装剧走红，这原因是多方面的，当然最主要的还是剧情和人设方面不足以吸睛。《唐砖》改编上另辟蹊径，剧情充满悬疑，当然在细节上令人叹服，最主要云烨的人设很有个人魅力。尽管演员不是很帅，但人设很抢眼，有点小聪明，还深谙人际关系中的潜规则，凭借一技之长闯荡江湖。

《唐砖》虽然选择了不是很知名的年轻演员担纲男女主角，但演技一点也不尬，并没有卖帅耍靓，而是通过人格魅力吸引观众，这点和很多奇幻剧不同。王天辰扮演的云烨并不是标准的美男一枚，但绝对的钢铁直男，讲诚信，应变能力强，最重要的是懂得如何在陌生的环境中自保。扮演女一号李安澜的张佳宁不愧为中戏毕业的高材生，无论是打戏还是文戏处理得自然流畅，一点也不生硬和尴尬，不算第一眼美女，但很个性十足，和云烨CP感很强，值得期待更多精彩的表演。

《唐砖》在服化道上和《延禧攻略》可以比肩，这部剧看得出来大量的资金也是花在刀刃上，呈现出来的大唐宫殿也是豪华恢弘，特别在表现宫廷礼仪上更是令人耳目一新，唐朝歌舞的表演很是复古。总体上来说，这部剧在制作上是可圈可点，集合很多流行的元素，有爱情，亦有宫斗，还有大量的动作戏，当然也很幽默风趣，娱乐性十足。