《飓风奇劫》:飓风来袭，盗贼狂暴，兄弟连心齐力破敌

看过不少灾难片，但能够将灾难和一场蓄谋已久的打劫事件打包在一起，电影人还是需要很大的勇气。有句俗话叫趁火打劫，一些不法之徒总会在天灾来临之时制造事端，借此图谋不轨。这是一场智慧与勇气的较量，更是邪不压的恶斗大片，让你酷爽到停不下的就是这部好莱坞巨制大片《飓风奇劫》。

灾难片一般都会表现灾难的肆无忌惮和威猛狂嚣的场景，《飓风奇劫》毫无疑问呈现出飓风5级骇人听闻的画面。速度之快，摧毁强度之大，闻所未闻。导演在设计这些灾难桥段，融合在电影的情节发展中，面临自然坏境的恶劣，同时挣扎在如何与盗贼抵抗之中，戏剧的张力得到极大的表现。故事的可看性十足，令人瞠目结舌。

整个故事叙事很流畅，情节也是跌宕起伏，表现手法更是是大胆极致。表面上讲述一个押钞女探员智斗内外勾结盗贼的故事，实则呈现的却是一对兄弟两次经历飓风灾难的传奇人生。

《飓风奇劫》不算是非常典型的灾难片或警匪片，但是却通过在情节上的不断反转设计，让整部电影比普通的灾难片更闻风丧胆，比一般小打小闹的警匪片更加的丰富和炸裂。可能一般的导演只能尝试一种表现形式，但该片导演貌似很贪婪，将两个比较极端的事件糅合在一起，在视觉效果上给观众带来无以伦比的冲击力，每一分每一秒都高悬着一颗不易平静的心。

五级飓风的威力以及猖狂的盗贼，完全就是加强版的《生死时速》，影片很好的展现了人在灾难面前是如何去规避和利用自然法则借以抗拒来自盗贼的生命威胁，虽然感觉略有夸张，但也不得不承认这种可能性。导演很好的利用这一点，让电影看起来趣味性十足，娱乐性也爆表。

尽管灾难很狂暴，盗贼很凶猛，电影还是张扬了强烈的个人英雄主义，警员凯西，布雷兹和威尔兄弟无疑是颇具传奇色彩的英雄人物，他们伸张正义，虽然也饱受生命威胁，但他们用智慧和勇气以及正义构架了这场与天斗与人斗趣乐无穷的精彩故事。三人的抱团也体现了团结的力量，编剧在设计逻辑的合理性上也是可圈可点。布雷兹和威尔俩兄弟亲自在飓风灾难中见证了父亲的死亡经历，成年的他们再次面临飓风来袭却不幸卷入一场警匪大战中，纽带依然是这对患难兄弟不离不弃的亲情，让影片有很强的说服力，让逻辑更加的缜密，能够强烈的将观众代入到这场天灾人祸的故事中。

《飓风奇劫》兼顾了两类观众的兴趣爱好，喜欢灾难片的会爱上警匪片，喜欢警匪片的会爱上灾难片，这是电影给人最惊喜的一点，当然也是导演将该片精彩表现满足了两类观众的审美渴求。有人认为该片是《夺金暴潮》和《飓风营救》的混合版，当然还有人认为该片是《飓风营救》和《虎胆龙威》的综合版，无论怎么说，《飓风奇劫》有着自己的独特风格，更有着自己与众不同的吸睛看点。

该片11月2日登陆内地院线，和同档期的电影相比，毫无疑问《飓风奇劫》更胜一筹，因为电影有足够的信心成为爆款，不仅场面戏十足，节奏感也是爆裂，反派的塑造也是很奸诈，当然男女主角们也不示弱，总之，该片虽然是典型好莱坞爆米花电影，但兄弟情深的线路也是贯穿影片始终，不煽情也不油腻，表现恰到好处。