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国产动画片《两个俏公主》是对美式“奶瓶战争”最给力的回击

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2018-11-6 16:03:00

国产动画片《两个俏公主》应该是第一次国产动画片站在文化的制高点，向美式“奶瓶战争”作出最有力反击的影视作品。说到美式“奶瓶战争”的文化侵略，大家应该不会陌生，随着中国的越来越强大，美国千方百计限制中国的变强，不能像对付其他国家那样进行简单粗暴的干涉和制裁，只能通过“奶瓶战争”以文化消费的方式企图策反中国青年一代的思想，从精神层面入侵和控制。

所谓的“奶瓶战争”就是通过娱乐文化的输入，借以在精神上麻痹青少年，塞一个“奶嘴”，让青少年沉浸在短暂的愉悦和快乐中，其实这种美式流水线生产的娱乐文化，没有更多深厚的文化底蕴和内涵，只是满足一时感官刺激，起不到树立和提升青少年积极向上的价值观。

输出的文化娱乐方式主要以影视作品、网游和娱乐新闻的报道，好莱坞大片培养了很多死忠粉，他们对国产片嗤之以鼻，几乎从来不看国产片，成为好莱坞大片真正的拥趸。随着《战狼2》、《唐人街探案2》、《红海行动》和《我不是药神》等经典影视作品的出现，这些国产影视作品无论在思想上还是艺术的表现形式上，都对好莱坞电影产生强烈的冲击，这几部高票房的国产片重塑国产电影的信心，票房远超诸多好莱坞大片，当然也激发很多观众对本土文化的重视和自信。

随着中国电影人的不断成长和进步，好莱坞大片企图称霸国内市场的野心被重创，即使象很多在全世界范围大卖的好莱坞大片，但在国内市场票房都不是那么受欢迎，除非在制作上和创新上有较大的突破，否则很难取悦内地观众。

好莱坞制作的动画电影也是长期霸占内地市场，我们不能忽视他们在电影工业技术上的领先地位，更不能忽视他们在制作过程先进的管理模式和创新理念。国产动画片的低龄化和粗糙的制作很难和好莱坞动画电影进行对抗，他们不仅俘虏了低龄的观众，更是让很多成年人也成为他们的铁粉。其实象《冰雪奇缘》、《疯狂动物城》、《疯狂原始人》等好莱坞动画片能够吸引大批观众，第一是通过技术更加逼真和鲜活，其次是在故事情节更多精彩迭出，再次是有一定的思想深度，当然还有配乐和插曲也是很给力。

国产动画片《两个俏公主》就是具有对抗迪士尼动画片的野心，不仅在形式上具有很强的视觉冲击力，在思想层面也表现出对美式“奶瓶战争”发出强有力的反击，公主们为了世界和平，通过自己的聪明才智，让圣羽为全人类共享，而不是为某国独有。《两个俏公主》这次是卯足劲要拳打迪士尼，让他们看看国产的公主们是如何的傲娇、自信和勇敢。看来该片电影主创们也是很给力，这部《两个俏公主》势必会成为国产动画片的一个新起点，老少咸宜，寓意深刻。

要想在精神层面制约广大的青年消费群体，美式“奶瓶战争”炮制者也是费尽心思，统领全球化的野心让他们更加的勤奋和努力，当然人才才是第一竞争力，所以他们会通过各种形式向全世界招募最优秀的人才，其实这就是“奶瓶战争”的最终目的。企图抑制中国的强大发展，除了在贸易策略上动手脚增加税赋，他们还找出各种理由抵制内地企业在美的不断发展和壮大。为了具有世界性的话语权，“奶瓶战争”也是愈演愈烈，不过随着我们自身的不断茁壮成长，民族的自豪感也越来越强烈，早晚一天，“奶瓶战争”会被彻底击垮。

薛玉峥

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薛玉峥
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