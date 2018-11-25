每个人看事物的角度都会受成长环境和视野阅历的影响，因此大家泪点、笑点不同实属正常。正在上映的国产口碑片《无名之辈》是一场有关小人物的悲喜剧，它最打动我的地方是毒舌瘫痪女马嘉旗与胡广生之间的互动。





什么是无名之辈？顾名思义，就是生活里那种毫不起眼的小人物。就好像一部影片中在片尾字幕里以路人甲乙丙丁代替的那没有名姓的人。或许光是电影名字就能引起好多人的共鸣，引发观影欲望吧。毕竟这世界能呼风唤雨、光辉耀眼的人物少之又少，大多数人就只是默默生存的无名之辈而已。

影片中两个自称“悍匪”的笨贼，一个外号“眼镜”，一个外号“大头”。他们都是从农村到城市打拼，没钱没势没背景的人，且因文化层次不高，在繁华拥挤的都市里很难找到自己理想的立足之地。本想换个活法，但在底层挣扎的他们依旧很难扬眉吐气，反而常常需要看人眼色。眼镜尤其敏感，他想做一回大哥，干一番大业，哪怕这个“大业”需要他铤而走险。大头是眼镜的好朋友，在追求“大业”这件事上，他不像眼镜那么有追求，他只是想通过这番“大业”获得一笔足够的资金和他心中的女神真真结婚。

两个“悍匪”的打劫场面很搞笑，逃跑时一不小心把摩托车开到了树上，堪称“神级”操作。一路仓皇逃窜，翻窗进入一户人家，没想到主人竟然是一个全身瘫痪的年轻女子。两人自称“杀人如麻”，让女子配合点，别出声。没想到女子虽然瘫痪，但嘴却相当歹毒，性子格外泼辣。大头帮眼镜伤口消毒，大头笨手笨脚，眼镜疼得如一只活蹦乱跳的虾。毒舌女完全不惧两笨贼的各种威胁，刻意激怒两劫匪，在一旁极尽羞辱之能事。

想极力树立凶狠残忍形象的“悍匪”眼镜觉得颜面扫地，于是想赶紧离开这个是非之地。没想到毒舌女一心求死，反倒不愿放行二人。对他们说：除非他们一枪打死自己，否则只要他们离开，她就大喊让四邻知道。局面一度尴尬，两劫匪由主动一方变成了受制一方。这种背离常理的局面既是让人忍俊不禁的笑点，又隐隐透出一份悲怆的味道。





毒舌女叫马嘉旗，是影片另一线索人物泼皮保安马先勇的妹妹。年纪轻轻因车祸致残，而且是高位截瘫，生活无法自理，整天只能躺卧在家，想想这样的生活就让人很绝望吧？所以她在看见笨贼手上那把枪时突然有了寻死的欲望。连死都不怕还怕什么，所以“外强中干”的笨贼顿时在毒舌女面前败下阵来。

就这样在一个小小居室内，两个笨贼与一个毒舌瘫痪女形成了一种奇异的对峙。而影片也就在这种奇特的氛围中形成了一种令人略感心酸的喜剧效果。反正走不了，大头到了饭点居然像在自家般烧起了饭菜，一副居家好男人的样子；眼镜像个不明事理的孩子般畅想劫匪事业分几步走，如何做大做强，还把他和大头这一组合命名为“头盔侠”。但是畅想很快破灭，在毒舌女的提醒下，两个笨贼才发现他们打劫的手机居然都是模型机。这一事实很快也被媒体疯传，他俩被评为“年度最笨劫匪”，看热闹不嫌事大的网友还为他俩制作了搞笑抖音视频。眼镜顿觉尊严尽失，他愤怒地想重回手机店报复“耍”他们的店员。虽然路数不对，但也有一种“士可杀不可辱”的信念感。

就在眼镜和大头你走我拦的热闹当中，一阵滴滴答答的声音让他们安静下来。之前一直盛气凌人，骂人不重样的毒舌女在两男人面前小便失禁了。局面逆转，毒舌女羞愧至极，无助至极，她突然比先前更加声嘶力竭地喊起来：你们走，你们立刻就走……直到这一刻，眼镜和大头才明白毒舌女为什么一味激怒他们，她是真的一心求死。

他们原以为自己的人生已足够落魄，现在才意识到还有比他们更不堪的人生。眼镜和大头突然沉默了，他们不顾毒舌女的强烈反抗，以及更加恶毒的谩骂，帮她换了纸尿裤。影片至此，三人的关系急速变化，由之前的激烈对抗达成了一种心有灵犀般的和解。尤其是眼镜和毒舌女，他们都是“外强中干”的骗子，之前的蛮横凶恶、大呼小叫不过是在掩饰内心的自卑和脆弱。他们喊得越凶，就越证明他们多渴望能被这个世界温柔对待。至此，卸下盔甲的他们不但正式道出了自己的名姓：马嘉旗和胡广生，也从互相伤害变成了互相理解和尊重。





悍匪胡广生在马嘉旗的哀求下不但答应帮她自杀，还主动提出帮她完成死前未尽心愿。在天台上拍照那一幕真的暖心又好笑，为了保持马嘉旗站立，挂着、吊着、背着，靠着……最后干脆把马嘉旗放在地上摆拍。满嘴恶言的绝望女子终于露出了最灿烂的笑容，然后三人静坐天台欣赏城市风光。终于要走了，离开前马嘉旗对胡广生说的那句“抱抱我”最让我泪目。他们相互拥抱，相互感知温暖，相互抵达痛苦灵魂的深处……理解你，所以我爱你。这个爱不一定非得是爱情，也可以是友情，是知己。





电影在马嘉旗和胡广生这两人物的塑造上很成功，尤其是人物前后的反差与变化很打动人。《无名之辈》除了马嘉旗和胡广生这条线，还有多条线索，比如泼皮保安马先勇寻枪破案，比如大头和真真，比如跑路开发商。他们每个人都在极力捍卫自己的尊严：马嘉旗想自杀逃避没有尊严的生活；眼镜要出人头地；马先勇要破案立功；大头要赚钱光明正大娶女神；跑路开发商明知回城危险，仍执意回去挽救自己的尊严……故事有笑有泪而不浮于表面，算是国产佳作，值得一看！

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