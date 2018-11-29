《邪不压正》：艳情的躁乱的世界

不知为何，从《让子弹飞》开始，姜文对艳情的躁乱的世界就充满一种迷之执念。即使让肉体美好的彭于晏在瓦檐上疾走，恍惚是二十多年前迷离在白色阳光中的马小军，却仍然找不回曾经满溢于屏幕的浪漫与诗意。

取而代之的，是无处不体现导演个人趣味与智力的言语与事件。野蛮的，不讲任何情感地向观众输出。甚至不愿意给与半分悲喜静止的时间。









能够想象当时媒体言及《阳光灿烂的日子》的时间感参考《美国往事》，对姜文的打击。他一再否认，甚至以鄙夷的态度谈论瑟吉欧·莱昂运镜的缓慢，乃至叙事的乏力。最终，为了与之决裂，姜文将他电影的表达推至另一个极端。光影流动得要快，要令人无法喘息的快。





所以，在民国三部曲中，影像极尽光怪陆离，叙事极尽跌宕起伏。酣畅得像一场宿醉，醉是醉了，同样无法不感觉更加空虚与沮丧。从这场飞速旋转的光影盛宴中，真的可以得到什么？





一场隐忍并最后释放的仇恨，布局之深之密的谋术，还是求而不得的爱情？也许真的能使人怅然的只是巧红吐露放弃报仇缘由的那一刻。世事荒诞，有时候不能，不是因为别的什么，只是单纯的时过境迁，要杀的人已经不再是你记忆中的模样，而只是一个普通的有人爱着的老人。





当风韵犹存的许晴一再扭动花瓶一样圆润的臀线，彭于晏的腹肌像铠甲一样丰厚发亮，不禁令人感到深深的无奈，这种妥协多么丑陋。美臀一再被戏谑被作为笑料，艳俗的肉体招摇和交欢，都令人无法沉浸在这样的世界中。同样地，不时出现昆汀式凌厉的暴力血腥或是黑色幽默，爽快也不过一时。

然而你又无法说它是庸俗的。毕竟在繁杂的仇杀主线之外，穿插提及了诸多那个时代的奇闻轶事，可见叙事的功底以及见识的广阔。嘲弄影评人、政客等诸多安排也能令人莞尔一笑。加之迷人的光线和灵动的运镜，都让这段快意恩仇的岁月显得亦真亦幻。只是对这段岁月，该以怎样的心情去凝视呢，怀念还是幽怨？整部电影对自我表达的冷漠一如周韵遗世独立的脸。

就是这样，对观众极尽魅惑姿态，又在思想上保持疏离。一个撕裂的矛盾体。





然而我想说，电影最动人的始终是这样一些时刻：当年迈的面条从细孔望向空荡的仓库，伊人仿佛仍在起舞的时候；当少年马小军旋转的镜筒里忽然出现如花的笑靥久久定格的时候；当所有的往事在面条眼前如花瓣层叠闪回，或是中年马小军坐在车头意气风发却与过去恍如隔世的时候……





这些时刻像回忆的目光那般眷恋，在缓慢与痴迷的流连中忘记时间和外物的存在。这样的影像才会是梦，让人忆及自己永远失去的人与事，最终灵魂深处因为极度的哀伤而颤栗。是情感，而不是智力的炫耀，而且也不会有任何其他的方式能像这样深刻，这样永久地被铭记。始终，电影的意义只会在于此。





或许片尾让彭于晏对着佳人已去的寂寥的山河，无数次呼喊她的名字，想要掀起一股伤感的风暴，可是奈何之前彭于晏塑造的人物过于符号化，就像他本身来去无影，抓不住任何情绪，甚至深仇大恨、父亲再被杀害的厄运背负在身上，他也看上去像是一个贪玩的少年，最多只会哭嚎着抱怨自己是胆小鬼。唯一的浪漫恐怕只是他兑现承诺，只身烧毁鸦片仓放一场最美的烟火，只为给钟楼里的她看。

不管怎样，这个艳情的躁乱的世界，在姜文创造的时空里是自在圆满的。有人可能会沉醉于这种类似吸大麻兴奋眩晕的幻觉，享受溢出的荷尔蒙和彩蛋，只是也会有很多人将不再奉陪。风会带走不甘平凡的种子，也许几经辗转之后，它会想起曾经那个最单纯沐浴阳光的少年，也许那时候它会沉寂下来，只为好好写一段长长的故事，流露最普通的情感。











