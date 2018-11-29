网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>理想堂>>《邪不压正》：艳情的躁乱的世界

《邪不压正》：艳情的躁乱的世界

加入收藏

2018-11-29 19:19:34

不知为何，从《让子弹飞》开始，姜文对艳情的躁乱的世界就充满一种迷之执念。即使让肉体美好的彭于晏在瓦檐上疾走，恍惚是二十多年前迷离在白色阳光中的马小军，却仍然找不回曾经满溢于屏幕的浪漫与诗意。

取而代之的，是无处不体现导演个人趣味与智力的言语与事件。野蛮的，不讲任何情感地向观众输出。甚至不愿意给与半分悲喜静止的时间。



能够想象当时媒体言及《阳光灿烂的日子》的时间感参考《美国往事》，对姜文的打击。他一再否认，甚至以鄙夷的态度谈论瑟吉欧·莱昂运镜的缓慢，乃至叙事的乏力。最终，为了与之决裂，姜文将他电影的表达推至另一个极端。光影流动得要快，要令人无法喘息的快。


所以，在民国三部曲中，影像极尽光怪陆离，叙事极尽跌宕起伏。酣畅得像一场宿醉，醉是醉了，同样无法不感觉更加空虚与沮丧。从这场飞速旋转的光影盛宴中，真的可以得到什么？


一场隐忍并最后释放的仇恨，布局之深之密的谋术，还是求而不得的爱情？也许真的能使人怅然的只是巧红吐露放弃报仇缘由的那一刻。世事荒诞，有时候不能，不是因为别的什么，只是单纯的时过境迁，要杀的人已经不再是你记忆中的模样，而只是一个普通的有人爱着的老人。


 

当风韵犹存的许晴一再扭动花瓶一样圆润的臀线，彭于晏的腹肌像铠甲一样丰厚发亮，不禁令人感到深深的无奈，这种妥协多么丑陋。美臀一再被戏谑被作为笑料，艳俗的肉体招摇和交欢，都令人无法沉浸在这样的世界中。同样地，不时出现昆汀式凌厉的暴力血腥或是黑色幽默，爽快也不过一时。

 

然而你又无法说它是庸俗的。毕竟在繁杂的仇杀主线之外，穿插提及了诸多那个时代的奇闻轶事，可见叙事的功底以及见识的广阔。嘲弄影评人、政客等诸多安排也能令人莞尔一笑。加之迷人的光线和灵动的运镜，都让这段快意恩仇的岁月显得亦真亦幻。只是对这段岁月，该以怎样的心情去凝视呢，怀念还是幽怨？整部电影对自我表达的冷漠一如周韵遗世独立的脸。

 

就是这样，对观众极尽魅惑姿态，又在思想上保持疏离。一个撕裂的矛盾体。

 


然而我想说，电影最动人的始终是这样一些时刻：当年迈的面条从细孔望向空荡的仓库，伊人仿佛仍在起舞的时候；当少年马小军旋转的镜筒里忽然出现如花的笑靥久久定格的时候；当所有的往事在面条眼前如花瓣层叠闪回，或是中年马小军坐在车头意气风发却与过去恍如隔世的时候……


这些时刻像回忆的目光那般眷恋，在缓慢与痴迷的流连中忘记时间和外物的存在。这样的影像才会是梦，让人忆及自己永远失去的人与事，最终灵魂深处因为极度的哀伤而颤栗。是情感，而不是智力的炫耀，而且也不会有任何其他的方式能像这样深刻，这样永久地被铭记。始终，电影的意义只会在于此。

 


或许片尾让彭于晏对着佳人已去的寂寥的山河，无数次呼喊她的名字，想要掀起一股伤感的风暴，可是奈何之前彭于晏塑造的人物过于符号化，就像他本身来去无影，抓不住任何情绪，甚至深仇大恨、父亲再被杀害的厄运背负在身上，他也看上去像是一个贪玩的少年，最多只会哭嚎着抱怨自己是胆小鬼。唯一的浪漫恐怕只是他兑现承诺，只身烧毁鸦片仓放一场最美的烟火，只为给钟楼里的她看。

 

不管怎样，这个艳情的躁乱的世界，在姜文创造的时空里是自在圆满的。有人可能会沉醉于这种类似吸大麻兴奋眩晕的幻觉，享受溢出的荷尔蒙和彩蛋，只是也会有很多人将不再奉陪。风会带走不甘平凡的种子，也许几经辗转之后，它会想起曾经那个最单纯沐浴阳光的少年，也许那时候它会沉寂下来，只为好好写一段长长的故事，流露最普通的情感。




7.4 

邪不压正 (2018)

影评(110)

收藏(1346)

邪不压正/Hidden Man(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3230937/blog/8065725/
--------------------
像一缕墨青的烟，走失在时间里

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
理想堂 20974

RSS订阅

理想堂

409名成员1830个主题

性质： 公开， 批准加入

可用积分:10分

 