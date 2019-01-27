《幸福的拉扎罗》：烟叶丛中的脸

一部电影，关于被遗弃的故土，与被遗忘的牧歌。许多魔幻而伤感的乡愁，在文明的噩梦与记忆中渐渐消散。

印象深刻的影像：烟叶林遮住眼睛。拉扎罗镜湖一样纯澈的眸子，落入万物本身所是的模样。这是他感知世界的方式，同那片野蛮生长的草木很像，并没有猜测与反思。你也许觉得他愚蠢，善良得接近愚蠢，但是反面映照出的，不过是人类的过分精明与自私。









拉扎罗无疑是像镜子一样空虚的存在，是一个完全未融入人类群体的异类。他或许完全忽视了自身的存在，而仅仅从他人的镜像中得到自我的确认。所以，他茫然地凝视人类的愤怒、冷漠与愁怨，转身过后，仅仅选择性地留存下他们的幸福与善意。

这样一个无所欲求的拉扎罗，一个不真实的人，却能够在他被众人肆虐的时候引起极大的悲伤，仅仅是因为这是我们曾经纯真的证明的毁灭，也是继续纯真的梦的毁灭。被抽象出来的拉扎罗，更加纯粹地显现为一种理想的符号，美好的期许都倾泻在他身上。









影片中出现许多拉扎罗孤独伫立在空地中的镜头，他的四肢松弛地垂落，周围的树木、亦或是建筑，都与他保持疏离，这本身也是人类、世界与纯真渐行渐远的真实影射。而海报中那匹狼却始终与他同在。纯真与邪恶，从来都不是孤立生长。

狼象征了什么？当文明程度处在不同历史时期的世界，陡然被魔幻地并置在了一条溪流的两边，旁白讲述了“圣人与狼”的寓言，饥饿的狼是腐朽濒死的奴隶制，这匹狼未将纯真吞噬，是人类集体将纯真消灭，释放了更为年青的健硕的孤狼在荒芜的城市流亡。彼时的狼成为现在资本主义文明的剥削。





可就是这样不真实的拉扎罗，他依然害怕孤独。在他第一次从贵族少年身上感受到情感的依赖，与弹弓缔结的骑士盟约，他的生命都在这份“纯粹”的交往中得到展开。沧海桑田了，他还是记得曾经带狗的少年，一直寻找，被骗后还是想要这个落魄的人幸福。正是这份可以被称为私欲的友情，使得拉扎罗作为符号依然催人泪下，因为他所做的，正是我们做不到的深情与不变。





然而，这部电影给与我最大的震撼，不是政治与人性的譬喻，甚至不是其有意指涉的难民归属感问题，而仅仅只是原始而淳朴的乡野生活所呈现的美，那种粗犷的、荒芜的寂静。

葱翠的烟叶丛中亲吻的恋人，搅碎的草灰像雪絮在光里浮漾，白色的大鹅雨中穿行，很美，如同色彩饱和的油画一样令人沉醉，可是，所有这些，对于身在其中的人们而言，只是日常，远不及无休止的劳作更加充满他们的生活。









导演说，劳苦阻止农民去感受脚下的土地。的确如此，只有闲逸的贵族少年，才会说那道沟像美丽的月亮。

自由，被解放的人们真的自由了吗？侯爵夫人说，给予自由的人，会意识到其实内心是想要被奴役的。最终，他们拥有的，只是一个再也无法回去的家园。即使能做土地与房屋的主人了，却还是不敢享受这份自由，

失败者？倒退？这些人类天生的虚荣阻止他们回去。回去，如同宣告自己是被时代抛弃了的，被生活碾压了的，始终，文明的华美比原始的粗劣更加具有吸引力。所有离乡背井的人都是如此，对遗弃的土地充满愧疚，却称呼异乡为家。

但是山林中农民们怡然自得的笑容，土地呈现出的静谧与生命力，仍然会在某些瞬间让人迷惘，迷惘那样的田园生活是不是更好，那时的人们是不是更满足更幸福？





终究一切都是虚幻，故乡，不过旧梦一场，混合着愧疚与怀恋的痛。即使平底锅摹拟的月亮划过被门框住的窄窄的夜空，他们仿佛重回过去贵族与贫民的旧梦，只是中间的裂缝已经不存在了，因为所有人都一样了，一样的贫困潦倒，一样的在现代机器中苟延残喘。在这个时代农民作为曾经被侯爵夫人拥有的“物”，再次被异己的力量物化。而曾经从土地收获的农民，也已经完全遗忘了来自神的免费的馈赠。他们无法再做回土地的主人。

在风、山谷与烟叶林的沉默中，影像如诗一般萦绕神秘气息，然而魔幻异境的产生，仅仅是在时间与空间的陡转中顷刻实现的，除了拉扎罗的奇迹设定。如同毕赣的《路边野餐》，在潮湿的荡麦迂回之间就完成了一场误入回忆与梦的混合时空的旅行。超自然的事物不必发生，神奇的不可思议的世界就自然出现了。这才是最体现想象力的魔幻，是极瑰丽极鬼魅的景象。





很多人说拉扎罗应该是凄伤的，没有一个人真的在意他，怎么可能幸福？然而，诚觉世间皆美，无尘埃沾染心中净土，又怎么会不幸福？











