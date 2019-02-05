《飞驰人生》沈腾改写中年危机，笑点泪点齐飞，直戳人心

很多人说作为导演的韩寒是一个现实主义者，三部电影都寓意深刻，《后会无期》能够感受到青春的迷茫，而《乘风破浪》是对过去的缅怀和对未来的寄予，《飞驰人生》则是表达灰色中年不抛弃不放弃的精神。看得出来韩寒的这三部电影有着一定思想的深度，特别《飞驰人生》笑果密集，赛车桥段炸裂，电影的叙事手法更加娴熟，内涵值得观众深思。

《飞驰人生》讲述曾经取得辉煌成就的赛车手张驰，因为一段不堪回首的往事消沉了五年，换成其他人可能就此渡过平平淡淡的下半生，成为一个围着家庭打转的油腻大叔，但张驰不愿意信这个邪，重新崛起，经历艰难的复出，凭借自己的努力，终于创造了新的成就。

沈腾扮演的张驰作为一个过气的车神，带着被遗弃的儿子，沦落为一个练摊的自由职业者。为了心中不灭的理想，为了热爱的赛车事业，张驰不愿和别人活成一个样，但是他的复出面临很多困难。因为过去的污点，让他不是那么能够说服赞助商，还有得花钱重新打造赛车，再则现在的选手都比较年轻，要想超越他们顾虑重重。多方面的困难都存在，张驰这复出压力山大。

人到中年，面临的危机四伏，有多少人还在默默坚持理想，这几率本身就不高。首先步入中年身体没有年轻时健康，身边的拖累也不少，还有思想僵化，固步自封，没有年轻时候的冲动和激情，更没有年轻人的勇气和胆量，当然还没有年轻人的应变和适应能力，所以说中年人要实现心中理想，难度系数巨大。张驰和别人不一样，他要改写自己的中年，重新绽放理想的火花，因为他身边有位靠谱的好友，他就是尹正扮演的孙宇强，是张驰不离不弃的领航员。没有他的支持和鼓励，张驰就不会燃爆中年之花，改写自己辉煌的履历。

张驰在中年能够续写自己的赛车英雄梦，在于他的坚持，更在于他的实力以及一颗永不放弃的心，张驰就是中年人的偶像，他告诉很多人，被遗弃的理想可以重新拾起，停歇的步伐可以重新站在起跑线上，因为他强大的内心告诉他不要服输，更不要被自己的年龄给打败。

韩寒在自己导演的这第三部作品中，表面上是一个喜感爆棚的电影，实则内涵是表达很多中年人重新通过自己的努力找回失去美好的故事，电影通过很多小细节的表现，将观众给强烈代入其中，为张驰的奋起和理想的实现而牵肠挂肚，这个故事不仅给中年人燃起追求理想的希望，更告诫年轻人应该走好自己的每一步，千万别轻易割舍自己热爱的一切，人活着当然不能做一条咸鱼，应该坚持不懈的追求自己的理想，活出自我，活得真实而潇洒。

想不到韩寒也是一个很有喜感的人，他在《飞驰人生》营造或者设计的笑点，不是那种无厘头，而是很真实自然，没有尬笑，而是发自肺腑的笑出来。张驰考驾照，四处拉赞助等桥段笑果不断，让人爆笑之后有反思。

韩寒本身就是一名对赛车比较迷恋的赛车手，《飞驰人生》这个故事不是另辟蹊径挖掘新意，而是大有可观的让观众去感知和触摸一个过去赛车手的真实人生，从而引发共鸣，产生强烈的认同和认可感。电影通过演员们精彩的演绎，让观众对赛车手的故事产生浓厚的兴趣，从而被电影感动得泪点和笑点齐飞。

韩寒从著名作家跨界成年轻有为的导演，这也是他本身的努力和突破，他也是一个人到中年的人，电影里应该也有他很多深切的感悟，所以才会有着如此强烈的效果，真实而迷人。