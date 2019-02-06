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《新喜剧之王》这次周星驰主打不是搞笑，而是讲情怀

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2019-2-6 16:49:18

周星驰作品是春节档的首选，从《西游降魔篇》到《美人鱼》再到《西游伏妖篇》，周星驰一直在不断超越自我，票房都过十多亿，《美人鱼》更是高达34亿元，成内地影史票房最高电影第四名。影视行业虽然呈现繁荣的态势，但是要想取得高票房和高口碑，这需要好的剧本以及优秀的主创团队，像周星驰这种大咖，要想再创辉煌同样不易。

今年春节档再次迎来周星驰导演兼编剧的作品《新喜剧之王》，该片虽然是《喜剧之王》的续集，但是内涵升级，不仅很搞笑，而且还很能触动人心，因为一个人坚持理想几十年不变，饱受各种打击都不放弃，这完全已经超越了周星驰那些无厘头的搞笑电影，凸显对理想崇高的敬意，令人更加的感动，从角色身上看到坚持的可贵，努力拼搏的不易，成功并不是一蹴而就，而是要经历很多的坎坎坷坷。

《新喜剧之王》讲述的是一个跑龙套的女演员如梦，她从事这个行业，来自家庭、爱人和同事都不看好，但她最终还是没有彻底放弃，重拾信心，勇敢的迎接挑战，抒写自己的人生，最终圆梦，成为大家心目中的最佳女演员。

如梦一直漂泊在影视作品拍摄基地，打算从跑龙套开始，抓住每一次机会，但是她和很多群演一样，被轻视和低看，沦为不需要演技的打杂人员。如梦全方位体验到跑龙套的心酸，什么角色都尝试，但成果并不显著。被男友始乱终弃，被好友冷漠，被父母嫌弃，被导演羞辱，如梦内心真够强大，她一直没有被打趴，最终翻盘人生，迎来事业的契机。

周星驰对这个女主角的设计 ，不循规蹈矩，而是打破常规，从小人物的角度出发，她既不靓丽，更毫无特色，只是对表演充满激情和信心。她热爱演戏，而不是要成为明星赚大钱，她只想成为大家心目中的最佳女主角。

电影特邀王宝强主演，其实大家都知道电影真正想要表现的女主角如梦寻梦和圆梦的过程，而王宝强只是帮助如梦圆梦的一个托。王宝强能够出演，不仅他也是从跑龙套变成大明星，其实他本身就是一个励志的神话，在电影中他扮演的是一个过去明星，但臭脾气不少，算是戏霸一个，不甘于臣服烂导演，但最终还是被炒鱿鱼，所幸凭借一个短视频再度爆红，逆袭人生，迎来事业的第二个巅峰。

电影搞笑不是目的，真正走心才是关键，这可能也是大家在这部电影中对周星驰转型的误解。如梦的父亲对女儿的演员梦嗤之以鼻，但又不想让女儿被别人欺负，更不愿看到女儿患得患失，表面上是严父，其实内心深处还是鼓励女儿去追求梦想，因为他被女儿执著的精神给折服。

王宝强扮演的过去明星马可对如梦也是看不顺眼，更不会善待，但因为短视频的走红，让他重新审视自己对如梦的态度，最终说服如梦重扬理想的风帆，成为如梦成功的贵人。他们之间只是偶像和粉丝的关系，但最终成为患难之交，可以算是互相鼓励和成就。

整部电影除了王宝强，几乎没有一个大明星，即使群演都与周星驰的过往电影选角不一样，没有熟悉的面孔，几乎都是新面孔，包括女主演鄂靖文，她普通、单纯、执著，在电影中大多数时候素颜出镜，衣着也很随便，可能正是这份普通，才让她成为又一个星女郎。

这是表现很多普通人的追梦过程，尽管酸甜苦辣都尝尽，最终还是通过自己的努力让理想照亮现实。不管做任何事，自己喜爱最重要，通过艰辛的努力，最终会有收获，其实即使失败了，那份坚持追逐梦想的过程也是一笔人生财富。

7.0 

新喜剧之王 (2019)

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新喜剧之王/The New King of Comedy(2019)
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