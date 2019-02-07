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春节期间，韩寒这部电影居然把我这个糙汉子惹哭了！

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2019-2-7 19:59:20

2019年春节档号称“诸神之战”，电影圈里能打的都来了。

韩寒带着一部《飞驰人生》杀出重围。

本片上映3天票房即破6亿，豆瓣评分也稳定在7.1分，表现相当不俗。

豆瓣、猫眼、微博上好评不断。

上映前的路演场面也堪称火爆。

作家韩寒、赛车手韩寒给人的感觉就一个字：“狂”

可导演韩寒给人的感觉却是：“稳”

《飞驰人生》讲得虽然是“速度与激情”，但韩寒拍得却极有分寸感，笑点泪点齐飞，隔着屏幕都能感受到他对赛车骨子里的热爱。

正是这份诚意，让我这个糙汉子在影院里看哭了。

片中沈腾饰演了过气车手张驰，他曾经在赛场上叱咤风云，却因为违规驾驶被禁赛五年。

五年后他重返赛场，但此时的赛场已经属于年轻的车神林臻东（黄景瑜饰），赛车是一项烧钱的运动，可沈腾没钱没车没队友，只有一颗热爱赛车的心。

他找来昔日的队友孙宇强（尹正饰），两人先后经历了学驾照、组装车、拉赞助，充满心酸但也笑料百出。

眼看万事俱备了，可在大赛前两人却突遭意外，辛苦改装的车撞毁，林宇强也受了伤无缘比赛。

危难之际，年轻车神林臻东展示了大度的一面，他向张驰施以援手，使得“倒霉二人组”如约出现在赛场上。

比赛开始，老迈的张驰想要战胜年轻多金的林臻东几乎是不可能的。

张驰的赛车从硬件上已经差了对手一大截，更可怕的是这条109公里的赛道有上千个弯道，一个好的车手必须配一个领航员，而张驰的领航员林宇强因为受伤只能在场边观战，失去了左膀右臂的张驰就如同盲人夜行，危险重重。

最惊险刺激的还是终点，终点线后几百米就是一个悬崖，对于车手来说，刹车太晚容易过线后坠崖车毁人亡，刹车太早又会损失速度，影响成绩。

可张驰却似乎成胸在竹，虽然久疏赛场，但过去五年他在脑海里已经将这条赛道模拟了几万遍，更重要的是他还和儿子有个重要约定。

那么张驰最后是成功逆袭，还是铩羽而归？

为何一部热血沸腾的影片最后惹人泪流满面？

他和儿子的约定能否如期兑现？

这些答案还需要你去影院一探究竟了。

本片用三点征服了我这个糙汉子。

第一是笑点

比如韩寒作为一名赛车手，考驾照科二却没过，他的对手林臻东听过一本正经地说：“科二确实挺难的”，这种反差是标志性的韩寒式幽默，影院里笑声无数。

第二是燃点

本片的赛车戏份是全片高潮，奇绝险峻的赛道，各种赛车的专业术语，高速的镜头剪辑，酷炫的视觉特效都让人热血沸腾，韩寒作为一名职业赛车手拍摄这样的戏就是两个字：专业！

第三是泪点

本片最大的泪点就是结尾，有了前面笑点和燃点的铺垫，这个悲剧式结尾来得很自然，有一种英雄迟暮曲终人散的悲壮。

观影之余，我们也惊叹韩寒的改变，过去他曾经是锋芒毕露的“意见领袖”，放荡不羁的“赛车少年”，如今人过中年，他沉淀下来，成熟稳重许多。

韩寒用华丽的转身诠释了什么叫“人生赢家”。

他十几岁写小说，一部《三重门》让他少年成名；

他二十几岁开赛车，先后拿下六个拉力赛冠军，战绩赫赫；

他三十多岁拍电影，三部作品票房口碑节节攀升。

关键是他还有个可爱的女儿小野，网友亲切地称呼他为“国民岳父”。

我们期待着未来，这个“宝藏男孩”能给我们带来更大的惊喜！

7.3 

飞驰人生 (2019)

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