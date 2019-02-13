《神探蒲松龄》看到不一样的成龙，走下神坛的风趣和幽默

今年即将65岁的成龙依然有作品拼春节档，不知道网友怎么想？认为成龙是每一年都拿烂片来圈钱，对于这样的看法难以苟同。成龙出道48年，创作了很多经典的动作片，凭借个人的努力能够拿到奥斯卡终身成就奖的华人演员只有成龙，一生拍了上百部电影，依然不言退，他不是嫌钱赚得不够多，他只是热爱电影事业，不想因为自己衰老而选择退隐吧？

出道前三十年成龙一直是功夫巨星的人设，而后十多年成龙已经开始在转变戏路，任何人都会这么想，年轻的时候很能打，因为身体健康允许，随着年龄越来越大，再强悍的功夫巨星也不能还亲力亲为去完成一些高难度的动作，就说比成龙年轻的李连杰和吴京也是被拍戏导致的伤痛困扰。成龙电影的风格是搞笑动作片，也正因为这样的风格受众比较欢迎，他全世界的粉丝加起来应该是华人演员最多的一个。所以年龄越大，他不可能再拿健康去冒险，所以会尝试改变戏路，让自己不要那么拼命，但这样的改变却很难获得大家的认可。

今年春节档成龙主演的《神探蒲松龄》其实也是他的一次比较大的尝试，不玩冒险动作，以反差萌的表演方式出现在奇幻、动作和喜剧风格的电影里，希望的是能让观众看到他的这种努力和对电影的热爱。一般的演员年已花甲基本上都颐享天年，但是成龙却一直没有停下追逐另一个惊喜和变化。

《神探蒲松龄》虽然阵容不是超一流，但整部戏还是一部合家欢的风格，适合一家几代人观看。该片严格意义上来说，也是一部超级IP的改编，宁采臣和聂小倩的爱情故事是电影主要表现的核心，当然不是在《倩女幽魂》的基础上改编，而是进行了很大的突破和创新，结果可能有人喜欢有人不以为然，这个也是成龙本人不能左右的结果。

成龙塑造的蒲松龄形象有点老顽童的感觉，逗趣、顽皮但也更睿智，带着自己四个奇葩的随从揭开燕赤霞、宁采臣和聂小倩前世今生的秘密，这也是颇具看点。影片应该大部分是特效制作完成，这貌似对于成龙来说也是一次尝试，他也很少在绿幕里演出吧？

成龙还有一点比较难能可贵，很提携新人演员，不会表现出戏霸作风，为自己的角色加戏，电影中阮经天、钟楚曦和林柏宏的戏份都不少，相较成龙的戏份不算很多。成龙能够不断去尝试新生事物，这种难能可贵的精神也是值得点赞。

成龙在《功夫梦》、《辛亥革命》、《铁道飞虎》和《解忧杂货店》等片的出演，都有意在尝试提高自己的演技来为电影加分，动作戏份有些根本就没有，他也是一个获得过表演奖的演员，凭借《新警察故事》获得过金鸡奖最佳男主角，还凭借《警察故事3》获得过台湾电影金马奖最佳男主角以及评委会特别奖。在台湾电影金马奖和香港电影金像奖中也提名过十多次最佳男主角。

《神探蒲松龄》应该是成龙真正走下神坛不以表演惊险动作戏为主的一次大胆尝试和创新，其实他一直都有尝试，这样冒险的行为有可能出力难讨好，但他热爱电影事业，不会轻易言退，作为一位蜚声海内外的动作巨星，他很想拍一部纯粹的文艺片，当然不是说他廉颇老矣，只能说明他有颗永远为电影跳动的心，希望不断去尝试和创新。想必在他心理也有应对被差评的准备，但他应该不会轻易被流言蜚语打败，因为他热爱电影。