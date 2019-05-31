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生命中无比美妙的痛苦

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2019-5-31 2:57:33

《五尺天涯》是我今年比较期待的电影之一，这个电影名字翻译得很唯美，因为两个主角都是患有囊肿性纤维化疾病，为了防止细菌感染，他们必须保持足够的距离。爱一个人，却无法牵手、亲吻甚至拥抱，过于亲近的爱会变成利刃，将彼此的距离变成天涯。这种在医院接受治疗，然后相识相爱的故事，其实并不会少见。如果要和几年前《星运里的错》作比较，我会认为两者各有千秋，《五尺天涯》告诉我，你可以选择去爱或者去恨的权力，否则你会来不及体验。

虽然我是读护理学出身，但对呼吸科和遗传病的涉猎很小，对于囊肿性纤维化疾病并没有太多的了解，但《五尺天涯》有很多医院里的剧情，因此让我觉得非常亲切。尤其是多次出现的NICU剧情，更是让我十分感触，我也一度很喜欢小孩。这也是因为导演贾斯汀邀请了一个绝症患者Claire Wineland担任顾问，能够更好地反映病人的内心和生活，遗憾的是，Claire在电影上演之前离世了。尽管贾斯汀初次执导没有拍出让我特别满意的水准，但这部绝症青春电影还是看出他的诚意和潜力。


当然，史黛拉和威尔之间的恋情，就过于戏剧化了，我听说过一些病人相爱的桥段，但没有电影里那么夸张的剧情。这两个患者有着鲜明的对比，史黛拉对未来充满希望，威尔则是对生活得过且过。电影的走向有些老套，史黛拉慢慢接受了威尔，并且尝试去感化他，而威尔也找到了自己的真爱，裸身相见定终生。而他们的病症就注定，虽然这段恋爱看起来小清新，但结局是充满遗憾，我们只是见证了美好的一面。五尺的距离就是天涯，他们的青春就是互相背着氧气筒，深情对望然后分离。

电影里设置了第三个患者角色，那就是波尔，他看起来是史黛拉的男闺蜜，阳光灿烂的个性，但命运没有为他带来奇迹。事实上，对于患有这种遗传疾病的患者而言，他们没有奇迹可言，如电影所说的，即使接受了换肺手术，也最多只有五年命。但对于他们而言，能够延长五年就已经十分满足，人生又有了新的希望。毕竟，生命总会抵达最后一刻，他们只是想多看一眼才告别。看到史黛拉谈论“肢体接触”是人类接触的纯粹方式，忽然心生怜艾，自记事后从来没有人抱过我。有朝一日我独自离去时，是否也会怀着遗憾呢。

突然而来的死亡、赌上命运的约会，故事的发展如同我预测的那样，但当看到史黛拉和威尔在冰面上躺着，以及超越死亡的一吻，心里还是充满了暖意。人的一生是很脆弱的，而对于这两人而言，死亡太近，以至于他们活着都是充满了约束。每次上手术台，都是一场生与死的搏斗，可能是我曾经多次见过死亡，所以没有离世的伤感，不像史黛拉那样对艾比那样充满执念。但在历经冰湖的剧情后，我麻木的心有些松动，史黛拉和威尔都历经生活的沉淀，最终在死亡边缘触碰了对方。

而命运是残酷的，史黛拉和威尔的恋情注定无疾而终，但正如电影结尾所说，“人生苦短，不可浪费”，去拥抱你爱的人吧。尽管听起来有些心灵鸡汤，但在阅读完全片后，相信总会有一些观众会深情地拥抱自己的爱人或者亲人。电影没有长篇大论地谈论两人的抱怨或者恋爱，有不少关于生命的探讨和患者的人生，还是值得大家一看，尤其是非医院工作人员。这点和《星运里的错》有些相似，后者也探讨了疾病对家庭和朋友关系的思考，而《五尺天涯》的内核就更加伤感沉重。

6.5 

五尺天涯 (2019)

影评(2)

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五尺天涯/Five Feet Apart(2019)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3969891/blog/8191474/
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念及那段电影的时光。

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