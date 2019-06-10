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高考只意味着你被社会接受了

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2019-6-10 1:01:19

随着6月上旬的结束，意味着2019年的高考顺利落下帷幕，又一批学子从寒窗苦读中得到释放，迈向梦想的大学殿堂。对于大学，每个人都有美好的愿景，提高个人能力、准备好面对社会的挑战、寻找独立的新人生。大学虽然不一定会完全实现你的梦想，往往现实是骨感和残酷的，大学生活充满了孤独和世俗。但在拿到录取通知书的那刻，你可以做的就是全部投入到未来四年的奋斗，让自己的大学生涯不要留下后悔。

在高考结束的那个假期中，我在短暂的打工生涯之余，开始看了一些外国的电影，打发时间并且想了解一下新的生活。其中就补了一部青春校园题材的《录取通知》，毕竟在我走出广东省汽车站之前，我对大学进行了一系列的美好规划。而《录取通知》更像是一部荒诞的喜剧，不是那种大学生活情情爱爱的东西，它没有教会我大学应该怎样努力学习，如何和其他人相处，但当时看完这部电影，还是能够从无厘头的剧情中收获一些人生感悟。因此，我的大学不像过去13年那样苦行僧，而是更多做自己喜欢的事情。

大学有两个用途，让你学会专业知识从而就业，或者身心更成熟一些后融入社会。其实，每个人都有自己的人生，我羡慕过那些大学依然朝七晚九一心考研的优等生，但我自己却无法做到。我想让自己的青春有一些其他的颜色和经历，即使用来追逐虚无的梦想，哪怕梦想是很难实现。我读的大学不是自己想读的，原因很简单，我想读的专业1.3万一年，护士专业只需要4.5k，贫困的现实使得我被动接受了自己的大学，而《录取通知》这部电影的原文就是Accepted，意为“被接受了”。

然而，剧中的男主角巴特比，和他的一些好友们，却没有被心仪的大学接受。在后来补了一些美剧和美国文化后，也是明白了美国学子依然要面临高考的问题。巴特比在无法被录取的情况下，只能杜撰了一个虚假的大学来蒙骗家长，谎言总是导致更多的谎言，电影的前半段还是比较喜剧性的，巴特比和好友们真的捣弄出一个假大学。在这个假大学里没有苦行僧，大家享受着自由的气息，毕竟，很多美国大学生和国内大城市的学生差不多，大学之前都没有住宿的体验。

如果《录取通知》只是无厘头地挖坑填坑，那么它就不会是我心目中的B+以上电影，最终，这所假大学的事实被揭穿了，学子们被迫回到真正的教室，准备接受规矩的教学。巴特比决定向法院提出申诉，通过努力来获得将假大学变成真大学的机会。他在法庭上的那番演讲确实激动人心，学习从来都是苦乐参半的事情，只是在应试教育的机制下，就变成单纯的分数比拼。当然，直到现在，我都无意去批判应试教育，虽然大学生涯对我工作就业和社交圈没有太大影响，但大学起码给予了我在年少时一个坚持的动力，正如千百年所有学院对科举的遐想。

最终，巴特比赢得了一个机会，去重新打造一个自由和兼容的大学，他们抛弃了传统的授课形式，更加重视实践和个人天赋。电影的后半段非常理想主义，每年因为无法考上自己心仪大学而自暴自弃的学生并不少，而真正能够考上自己喜欢大学的学生并不多。我在军训结束就开始自学日语、编程，但最终繁重的学业和就业压力，导致了我放弃了深造的计划。踏入校门后的梦想破灭，和心境转变的颓废情绪，让我在现实低下了头，很多时候毕业证还是有巨大的威慑力。《录取通知》并不是一味的灌输鸡汤，它也强调了一点，这是终身学习的时代，有渴望改进自己的人，都能够取得进步，不管身在何处。

戏剧性的展开和结局，让这部电影的口碑参半，但我还是很喜欢《录取通知》，它打破了现实中施加的各种枷锁，抛弃了传统的教育模式和学术传承，让学生找到了选择权。那些学生找到自己喜爱的东西，是愿意为之努力甚至付出终生，而实际上，我们往往无法抉择自己想做什么，在自认为无趣的大学时光中，被动成为学习机器，对学子失去激情。长辈的期待和卑微的尊严，是大学里最为冲突的两个事物，在看完这部电影后，年轻的我就已经意识到这点，但我未能处理好两者的冲突，无法逃避现实的压力。高考只意味着你被社会接受了，但不代表大学就一定许诺你幸福美好的未来。

《录取通知》是一部充满理想和浪漫主义的电影，电影里描述的那种开放自由氛围，能够深深打动学子的心灵。尽管是一部喜剧，也提醒着我们需要认真对待大学，或许我们无法真的改变大学的规则，但我们可以改变自己接受学习的态度和方式。这种近乎乌托邦的大学，或许在几百年内都无法到来，尤其在这几年深深感受到教育资源的分部不公平，阶级固化的趋势更加明显，优秀学区房的人，天生就处于领跑状态。而资源无法跟上的人，在如今的社会大多数充满懒惰，无法吃苦改变未来。

当然，这部电影也是有很多缺点，前面的假大学很多剧情经不起推敲，法庭上的大段独白看起来太过幼稚，中期强加的感情线对主题没有影响。因此，这部电影在欢笑和感动之余，欠缺了一些升华的力量，这个结局也有些强行YY满足大家渴求的意味。毕竟，那些真正努力的人，总是在我们看不到的角落默默努力，不断完善自己找到更好的工作，帮助下一代人取得更高的起点。十年前看这部片的时候，还是觉得贾斯汀的演技有些浮夸，反而布蕾克和乔纳让我印象尤深，布蕾克后来饰演的S女王，也成为了我大学生活中的一部分。


7.9 

录取通知 (2006)

影评(388)

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录取通知/Accepted(2006)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3969891/blog/8192024/
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念及那段电影的时光。

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