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刘端端：每一个角色都不重样，《八子》中的满崽令人热血沸腾

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2019-6-22 14:47:27

看过刘端端在《绣春刀2》中扮演的信王，腹黑阴郁的信王朱由检给人印象非常深刻。刘端端不仅通过服化道改变角色的外形，同时通过令人捉摸不透的眼神传达出角色内心的变化，让观众get到他的目的和动机，接下来他做出的行为并不感到突兀和难以理喻，这可能就是演员表演的重要性。

前不久热播收视率夺冠的《我们都好好的》，刘端端在里面扮演的胡楠，也是圈粉无数，不仅颜值很高，而且演技很给力。胡楠是一个抑郁症患者，他给人的感觉就是苍白无力，看起来很病态，不仅体型很瘦，脸色也很苍白，看来刘端端为了这个角色又减肥了，角色很有代入感，当你听到他是抑郁病患者，不会感到吃惊，因为他的一个眼神已经泄露一切。

当始乱终弃的前女友黄依依再次出现在胡楠面前的时候，胡楠因为被伤害很深并没有彻底痊愈，这个时候的胡楠眼里没有惊喜，只有平淡，随着女友再次揭伤疤，胡楠的情绪变得很激动，意识开始模糊，刘端端的整个表现很符合角色的心理转变，层次感很强，表演难度也很大，一个狂躁的抑郁症患者活灵活现。

向前知道胡楠追求前妻之后的第一次聚会，两个男人的戏也是看点十足，刘端端和杨烁飙戏张弛有度，足足几分钟的戏看起来非常过瘾，看得出来胡楠修养很高，谈话的艺术也很高明，寓意深刻，向前明白胡楠的话里有话，这才是高手过招，有种于无声处听惊雷的感觉。

刘端端选剧本很有一套，角色基本上不重样，在电视剧《嘿！老头》中扮演的坏小子易三，让人又爱又恨，痞帅顽劣；《少帅》中扮演张学良的堂弟张学成也是英姿飒爽颇有大将风范，成为观众热议的话题；《生逢灿烂的日子》中扮演的郭小洋性格内敛早熟，让人刮目相看。

刘端端是个多才多艺的演员，毕业于中戏表演系，是佟丽娅的同班同学，但热爱音乐和唱歌，加上出身艺术世家，从小就耳濡目染表演艺术，天生就是吃这碗饭。中戏毕业之后，刘端端就成为中国国家话剧院的职工，表演过话剧《红色》、《红岩魂》、《笑面人》、《WM.我们》和《深度灼伤》等，音乐话剧《肖邦》和《仲夏夜之梦》等多部舞台剧。他居然还是刘欢演唱的奥运会歌曲《我和你》的候选人，这就有点夸张了，但事实如此。

他还先后与音乐制作人谭旋合作创作《倾城雪》、《美人天下》、《追鱼传奇》和《嫁入豪门》等影视剧作曲，并演唱电视剧《小丈夫》片头曲《疯狂爱》，在2011年主持过央视一套的《文化部春晚》，他这是技多不压身。

据悉刘端端还参与章子怡主演的电视剧《帝凰业》的演出，并且主演了高希希执导的建国70周年献礼电影《八子》，目前该片已经上映，刘端端扮演的是一家八个儿子全部上战场打敌人的最小儿子满崽。这类战争片其实拍摄很不容易，演员表演起来也是非常辛苦，炮火连天，满脸的泥污和震耳欲聋的炮声，让人很难适应。

这是刘端端第一次担任男一号，其表现完全可以撑起场面，扮演的满崽个性十足，不管动作戏还是文戏完成度很高，代入感也很强烈，整个角色让人热血沸腾，不顾个人安危，视死如归的精神令人很感动，胜利的确是拿命换来的。满崽不是神他是人，他也害怕死，这个角色有成长有变化，有挣扎有担当，他不是天生英雄，他从哥哥身上学到了很多，兄弟联手，势如破竹。

刘端端在塑造这样的角色，其实并不复杂，但必须要有年代感，与现在的热血青年不是一回事，他单纯、鲁莽，也很倔强，他也想守护在母亲身边，但每一个热血男儿都不愿意等死，冲上战场，挥洒热血，是他们的向往，更是他们的理想。刘端端塑造这个角色还是花了不少功夫，不在意帅不帅，黑着一张脸奔跑在硝烟弥漫的战场却显得很高大伟岸，令人肃然起敬，这才是真正的英雄。

刘端端能够塑造不同时代背景的角色，而且都形神兼备，这全靠演员的表演来加分，刘端端做到了，可以说演什么像什么，这就是一个演员的与众不同，走进角色的内心世界，通过表演呈现出不同的风貌，看到每一个角色，让人想到的不是刘端端，而是朱由检、胡楠和满崽等，这就是演员的成功所在，靠作品说话，靠角色加分，相信刘端端会走得更远，期待他更多精彩的角色。

6.2 

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