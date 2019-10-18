《侠路相逢》：姜武和邵兵两大硬汉给她当配角，凭什么？

《侠路相逢》中的“狭”改成“侠”，导演说改名是想将警匪片拍成武侠片的感觉。侠倒是没有多大感觉，悬疑做得很足，一直以为姜武扮演的角色是反派，而邵兵扮演的蒋汉是男一号，或者该片是双男主，因为姜武和邵兵都是演艺圈的老炮，他们完全有资格做男一号，结果错了，她才是真正的主角。





她就是在该片中的薇薇，实际身份是蒋汉的养女，现实中是个四处走穴跳舞的女孩，当然她还有一个身份是蒋汉的同事女儿，因为蒋汉和她的父亲一起参加一场与走私文物的犯罪分子激斗，薇薇的父亲不幸牺牲。导演没有再度表明薇薇的身份，感觉她更像一个卧底。





导演用几十分钟来铺垫，目的就是钓鱼，等着大鱼出现，这条鱼就是姜武扮演的秦晋。作为幕后大佬的秦晋非常的小心翼翼，算是影帝级别的人物，很能演。但导演还是赋予他反派的标签，因为他的每一次出场都很拉风，身边的人看起来都不像好人。姜武的表演还是在线，他的每一个笑都意味深长。





邵兵扮演的蒋汉其实观众也已经知道是个绝对的最佳男主角，因为他是警察，但他也有苦恼，因为江湖传言薇薇的父亲当年是被他误杀，所以他决定要彻底洗清自己。

导演太会打埋伏了，蒋汉和薇薇的关系让观众也是猜不透，不过到了最后前面所有的铺垫才释然，蒋汉一直都在照顾薇薇，给她买礼物，关心她的安慰，这不仅在于薇薇是个失去父母的孤儿，也在于蒋汉没有保护好其父亲，有所歉疚。其实蒋汉知道薇薇父亲是怎么死的，但一张嘴能说得过那些流言蜚语吗？





该片叙事手法是正叙和倒叙的结合，角色之间的恩怨情仇完全依靠倒叙来传达信息，其实看到最后才知道，这不是警匪之战，更像是一个女孩的复仇故事。扮演成年薇薇的演员是姚娆，没有什么资料，估计是新人，《侠路相逢》是她的代表作，颜值很高，自带一股英气，而且身材也非常的不错。她虽然混迹夜场，但没有沾染任何的不良习性，一直以为她是个卧底，但导演并没有交代彻底，让观众一直在猜。





《侠路相逢》其实有一明一暗两条线索，明线就是走私犯罪团伙盗窃文物，暗线就是蒋汉要抓住当年打死薇薇父亲的凶手，将他绳之以法，从而洗清自己的不明冤情。其实还有第三条线索，这条线索算是暗中之暗，那就是薇薇要为父亲报仇。其实两条暗线可以合并成一条线索，但承载着蒋汉和薇薇不同的目的。导演搞得这么复杂也是用心良苦，不过看完电影的观众应该明白，导演这样的处理方式比较前卫，很多地方值得商榷，打破常规叙事手法，让观众烧脑不已。





看完电影才发觉前半部为什么要交代薇薇幼时的故事，其实都是为后面铺垫，但薇薇个人的成长经历交代并不清楚，她接近秦哥，为他带货，告诉他陈三才是二十年前枪杀案的始作俑者，这其实是使用离间之计，彰显出薇薇不是一个简单的女孩。她身上有着与众不同的气质，虽然颜值吸睛，但行为很自律，显得一身正气，她就像很多隐藏于世的女侠。





说到底邵兵和姜武俩老炮居然是两大配角，薇薇才是真正的女主角，影片通过很多细节，让薇薇知道父亲真正的死因，从而树立蒋汉高大的形象，当然秦哥也罪有应得。





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