《犯罪都市》：怪物刑警大战东北狂魔

前一段疫情宅家期间,曾有朋友让我推荐几部韩国电影打发时间。我说了几个片名,最后向他补充了两个「凡是」——韩国凡是有宋康昊、河正宇、崔岷植的电影,凡是犯罪类型片和真实事件改编的电影,大体上都不会差到哪里去,踩雷的可能性很小。 第一个「凡是」里的三大韩国演技男神自不待言,而第二个「凡是」里的两类电影则在韩国新世纪的崛起中扮演了重要的角色。其中,犯罪类型片是韩国最先发端的类型片之一,早期大量借鉴了中国香港和好莱坞作品中的精华,后来又逐步巧妙地融入了本土特征,时而挖掘人性,时而玩转黑色幽默,建立起独树一帜的特色。而真实事件改编电影是九十年代政审松绑之后的产物,贡献了许多高品质的经典作品,也给犯罪类型片带来了相当丰富的素材。作为犯罪类型片的亚类型电影,黑帮片自然亦是受益者。

《犯罪都市》便是一部有着真实背景的作品。本片作为十九禁影片,不允许青少年观看,再加上没有特别大牌的演员,因而其票房最初并不被看好。没想到一经上映居然后来居上,成为了2017年度的韩国票房大黑马,不仅是该年的票房探花,甚至在韩国影史的十九禁电影票房榜单中也高居第三。 影片的背景可以上溯至九十年代,华侨们开始在首尔的加里峰洞落脚聚居,慢慢建起了唐人街,随后中国朝鲜族犯罪组织也陆续渗透到这个地区。到了2004年,加里峰洞到处可见小规模的朝鲜族黑帮。为了打击这些黑势力,负责该区域的衿川警察署制订了一个扫荡整治的计划。《犯罪都市》正是根据这起事件改编而来的。最近十多年,韩国犯罪片或者黑帮片里出现了一个明显的特征,但凡有作奸犯科的人,多半都是来自中国延边的朝鲜族。我曾在《黄海》的影评(参见《黄海》:蝙蝠与疯狗)中扼要地提过这一群体在韩国的生存境况,你可以说韩国电影如此设定有刻板偏见之嫌,但也并不完全是空穴来风。

所不同的是,《黄海》是一部认真地把社会犯罪问题和朝鲜族群体相结合的电影,不但到中国取景,还对相关角色的心态进行了比较深入的刻画。而《犯罪都市》相对要就事论事一些,将视角更直接地对准了犯罪组织和警察两方面。当然,有一点是相同的,那就是两部影片中的朝鲜族都真TM能打! 看过《黄海》的观众想必对里面反派绵正鹤的疯狂和凶残印象极为深刻,本片中也有个类似的人物。带着两个小弟从中国来韩国收高利贷,人家欠了N千万韩元,他张口就要讨2个亿;还不出钱就砍人,一斧子一斧子砍下来分尸装袋;去KTV消费,手下小弟打了陪酒小姐,经理出来赶人,一言不合就把经理的手卸了下来;到了加里峰洞没多久就想独占此地的山头,三个人几乎摆平了整个街区。杀到兴起时,他喊出了一句让人颇为在意的台词:「我可是哈尔滨的张晨。」

为什么是哈尔滨?而不是经常出现的延边?据说,这个「张晨」是有原型的,这个原型就是八九十年代赫赫有名的东北黑社会大佬李正光。 李正光是哈尔滨人,也确实是朝鲜族,起初是「乔四犯罪集团」的成员,后来出来单干。虽然李正光只有一米六,但是打架特别狠,而且非常精明,被黑龙江警方通缉后又流窜到北京继续作恶,江湖人称「东北第一杀手」。直到被公安部门抓获,以他为首的犯罪团伙共作案 13 起,预谋杀人致 5 人死亡,从抢劫、绑架、到私藏枪支弹药,几乎无恶不作,最终在北京正法。扮演张晨的是偶像团体出身的尹继尚,为了演好这个人物,不但增重了五公斤,还留了长发、晒黑了皮肤、学了延边方言,甚至中国国骂。用他的话说,到后来连剧组工作人员都开始回避他。 当然,魔高一尺道高一丈,有这么个东北狂魔,也会有治他的怪物刑警。怪物刑警马锡道由马东锡饰演,看过《釜山行》的一定会对里面那个强壮彪悍的大叔留有印象。马东锡是健身教练出道,做过很多韩国演员和艺人的私人教练,进入演艺圈后经常扮演那些寡言能打的配角,还时常会带点反差萌。这位马警官并非百分百的「好人」,平日里也会跟辖区里的黑帮收点封口费,也会到夜店里蹭吃蹭玩,用自己的方式来制衡各个帮派。但他亦有「古道热肠」的一面,对在那儿开店铺的普通朝鲜族侨民十分围护照顾。因此,自然不会放过突然出现,打破当地黑帮势力平衡,乃至危及平民正常生活的张晨。

估计以东北第一杀手为原型的张晨和怪物刑警马锡道多半是为了增加影片的看点而进行的夸张设定,没有这两位有足够气场的角色压阵,本片会逊色不少。基于韩国社会禁枪的现实,片中的打斗大多靠的是棍棒和刀斧,要么就是直接上拳脚,而要拍得精彩就必须要求有出色的动作戏设计。在这一点上导演还是比较朴素的,追求拳拳到肉,而不是花哨的动作和缭乱的剪辑,因此绝对的看点还真不多,只能说是品质不错的犯罪电影。 《犯罪都市》当时在韩国上演了票房奇迹,过去了两年多,截至目前(二零二零年四月十七日)在韩国评分网站(NAVER)上的评分竟仍达到了9.28(要知道《黄海》才只有7.89分)。可能是本片根据真实事件改编,会让韩国观众更有代入感,也会激发起当年经历过此事的人更多回忆。又或许是韩国警察狠揍了中国黑帮,让他们平添了许多民族自豪感?不清楚韩国观众出于什么会给出这么高的评分,无论从对人物的刻画、对社会问题的挖掘、还是打斗的残酷血腥程度,个人认为《黄海》都有过之而无不及。 ♑



标签: 黑帮(261) 犯罪(2535) 韩国(1127) 尹继尚(7) 马东锡(6)

--------------------

There something inside me,it's hard to explain